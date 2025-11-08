Триває інфільтрація ворога в Покровськ, Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення, - DeepState
Нині Покровськ не перебуває в оточенні, в нього інфільтрується противник і діє безпосередньо в місті. Водночас Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Ситуація в Покровську
Аналітики зауважують, що нині триває інфільтрація противника в Покровськ, де здійснюється як його фіксація практично в усіх точках міста, так і його знищення.
"Кацапи активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просувань українських військових та прокладанні в цілому будь-якої логістики. Одночасно з цим противник намагається затягнути свої міномети, щоб взяти під більш щільний вогонь логістику", - йдеться в повідомленні.
Загроза оточення Мирнограду
"Окремо варто звернути увагу на Мирноград. Якщо говорити про Покровськ, то він не перебуває в оточенні і ніяк не може перебувати, адже в нього інфільтрується противник і здійснює свою діяльність безпосередньо в місті. А точка просочення одна — південна частина населеного пункту", - зазначають у DeepState.
Водночас Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики. Так само під загрозою є і вся Мирноградська агломерація, де перебувають позиції бійців СОУ.
За даними DeepState, наразі противник фіксується і намагається закріпитися на східних околицях міста, здійснюючи штурмові дії по відтинку Новоекономічне-Миколаївка-Миролюбівка-Козацьке.
"Як зауважують самі бійці — логістики в місті практично немає, рятує моментами погана погода або ж просто кудись доїхати є лотереєю. Піші маршрути здійснити по суті вже нереально, адже в будь-який момент можна наштовхнутися на засідку ДРГ, ураження дроном, мінування тощо. Близький контакт під час переміщення стає звичайною рутиною. Фіксуються випадки, коли кацапській піхоті вдається встановлювати інженерні загородження, у вигляді єгози", - розповідають аналітики.
Наголошується, що важливою точкою логістики до Мирнограду є населений пункт Рівне, де в його районі на околицях Покровська фіксується ворог, накопичується та влаштовує засідки.
"Важливими питаннями, в першу чергу для Мирнограду, є — як утримувати позиції без нормальної логістики, як проводити ротації та як здійснювати відхід сил в разі критичності ситуації. Бійці відмічають, що часто від командування можна чути наказ "відновити", зокрема, населені пункти, які перебувають під контролем ворога. Поки угрупуванню в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу, але в скорому часі це стане неможливим без нормального доступу логістики, яка мала б забезпечувати місто. А ключем до цього великого міста є на сьогодні Покровськ, який щодня поглинається ворогом", - підсумовують у DeepState.
Що передувало
Напередодні начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. За його словами, російські сили продовжують спроби захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія прагне захопити Покровськ якнайшвидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.
"Три сценария для Покровска: что может ожидать город в ближайшее время и действительно ли ситуация критическая
Боевые действия в Покровске Донецкой области стали главной темой новостных лент, порождая целый ряд версий о том, что может случиться с городом в ближайшие дни. И каждый «маршал», имеющий доступ к социальным сетям, посчитал своим долгом высказать предположения о том, что следует делать Генштабу ВСУ. На фоне нескончаемых волн ИПсО, исходящих из России (от вброса про "окружение" города до полного его контроля) чего-чего, а рекомендаций экспертов местного и зарубежного разлива нам только и не хватало. Но что в действительности может ожидать Покровск?
Прежде чем рассмотреть три возможных сценария развития событий - позитивный, нейтральный и негативный, я сразу хочу отметить, что в городе события развиваются крайне динамично и порою то, о чем мы говорим с вами в этот момент времени, может быть уже неактуальным.
Приведу простейший пример. Некоторое время назад было озвучено количество инфильтровавшихся в Покровск российских оккупантов - 200 человек. На тот момент, когда эта информация стала нестись по новостям, их количество уже было чуть более 150, поскольку в нескольких районах были проведены жесткие зачистки. Но к тому моменту, когда об успешной нейтрализации нескольких российских групп инфильтрации заговорили, в городе уже присутствовало около 300 оккупантов.
Другой яркий пример - это то, что по российским СМИ и даже некоторым украинским площадкам проходило сообщение о том, что РОВ контролируют центр города, но не прошло и недели как бойцы 425-го ОШП "Скала" зачистили здание городского совета.
Это всего пара примеров того, насколько непредсказуемо и динамично меняется ситуация в Покровске, поэтому никакая информация не может быть абсолютно достоверной. Кроме сценариев, которые могут ожидать в ближайшее время город.
Сценарий первый - позитивный
Он заключается в проведении успешных стабилизационных действий в северной и центральной части города, по линии трассы М-30 или ул. Защитников Украины.
Дело в том, что стабильными зонами контроля у российских оккупационных войск можно назвать Леонтовичи, приватный сектор вдоль ул. Привольная, микрорайоны Лазурный и Южный. Закрепление противника также фиксируется по ул. Анастасии Заславской и на руинах "Укрбуда", а также между улицами Волонтерская и Николая Лысенко в центре.
Остальная часть Покровска - это не зоны контроля, а именно инфильтрации российских ДРГ, задача которых рассредоточиваться как можно глубже и как можно больше по городу, стараясь даже избегать прямых боестолкновений.
Стабилизационные действия могут привести к тому, что у оккупантов будут ограниченные направления инфильтрации в город, находящиеся под огневым контролем Сил обороны Украины, а группы, оставшиеся в Покровске, будут планомерно и методично зачищаться.
Основной линией боестолкновения в Покровске будет рассматриваться М-30, но примечательно то, что несмотря на зоны контроля РОВ в районе Лазурного и Южного, там также сохраняется присутствие украинских подразделений. То есть, часть района, особенно прилегающая к улицам Юбилейная и Владимирская, контролируются противником, но глубже им закрепиться так и не удалось. А потому можно было бы для позитивного сценария также рассмотреть проведения зачисток южнее М-30, что вполне реально, но не стану слишком обнадеживать положительными перспективами.
Проведенный накануне рейд ГУР МО Украины позволил значительно улучшить положение покровского гарнизона на севере-западе, а подразделения ССО и СБУ проводят точечные операции по зачистке врага.
Сценарий второй - нейтральный
После высадки десанта ГУР МО Украины на северо-западе Покровска значительно улучшилась ситуация в районе промзоны, заводов "Електродвигун" и "Буддеталь". В свою очередь это позволило провести серию успешных зачисток в северной части города и Динаса.
Фактически, если рассматривать нейтральный сценарий, то при потере центральной части города опорным плацдармом могут оставаться северные районы - за железной дорогой.
Как бы это странно ни звучало, но железная дорога - это весьма непростая искусственная преграда для проведения штурмовых действий. А в Покровске это многоколейная ж/д - транспортный узел, что при достаточном огневом контроле позволит использовать эту преграду как долгосрочную ЛБС.
Кроме того это позволит сохранить физический контроль над трассой Н-32, она же улица Ивана Мазепы, играющей важную роль в обеспечении Мирнограда.
Таким образом нейтральный сценарий не подразумевает возвращения контроля СОУ над той или иной частью Покровска, но подразумевает сохранение контроля над северной частью города, а также обеспечения гарнизона Мирнограда, бои за который в полной мере еще даже не начались, но что неизбежно случится в ближайшее время.
Сценарий третий - негативный
Негативным сценарием является полная потеря контроля над городом. Скажу, что сейчас он маловероятен, как, к слову сказать, и ультимативный позитивный (там, где возвращается контроль СОУ даже над южной частью Покровска), но вероятность его в краткосрочной перспективе все же имеется.
Потеря контроля над Покровском - это фактически и падение Мирнограда, ведь без логистики Н-32 и Т-05-15 мирноградский гарнизон не сможет выстоять. И это самое прискорбное, ведь бои за Мирноград еще толком даже не начались. И если так произойдет, то город, который мог бы месяцами истощать противника, придется покинуть без серьезного боя.
Но после падения Покровска и Мирнограда для РОВ открываются возможности по расширению направлений и усилению уже имеющихся.
Во-первых, они в обязательном порядке усилят ряды 51-й ОВА, вполне возможно за счет подразделений 2-й ОВА для давления на Добропольском направлении.
Во-вторых, будет оказана поддержка 8-й ОВА на Констянтиновском направлении и попытаются полностью закрыть вопрос с Клебан-Быкским водохранилищем.
В-третьих, может быть открыто новое направление - на Дружковку.
Это минимум тех негативных последствий, которые могут за собой потянуть потеря Покровска и Мирнограда. И несмотря на то, что за Покровском сформированы линии обороны, рубежи и укрепрайоны, куда эффективнее можно было бы тормозить и изматывать врага на окраинах города либо в городских условиях.
Вывод
На мой взгляд, все вышеозвученные сценарии имеют полное право на реализацию в краткосрочной перспективе. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей.
Но факт неоспорим - при всей тяжести ситуации в Покровске она не представлять собой необратимый апокалиптический процесс. Окружения города нет, логистика находится под огневым контролем РОВ, но не физическим, а присутствие противника в городе не настолько критическое, чтобы говорить о потере контроля над Покровском и призывать выводить оттуда войска. Повторюсь, тот, кто призывает это делать в нынешней ситуации (что за собой повлечет автоматически и потерю Мирнограда) явно действует в интересах врага, распространяя панические настроения.
В Покровске одновременно присутствуют как ДРГ РОВ, так и подразделения СОУ, порою соседствующие поквартально. И украинская армия поступательно, но адаптируется к новой тактике малых групп инфильтрации оккупантов.
Покровск держит оборону уже более года и неоднократно срывал планы российского командования и дедлайны высшего российского руководства. Командование РОВ сконцентрировало на всем Покровском направлении более 150 тыс. личного состава. И тем не менее реализовать поставленные задачи в установленные сроки они до сих пор не могут.
В Покровске вполне может быть реализован сценарий Доброполья, когда 51-я ОВА попыталась реализовать глубокий прорыв, но своевременная реакция Сил обороны Украины привела к глубокому погружению этой армии на дно, вместе с ее командующим. Будем верить в то, что этому примеру последует и 2-я ОВА."