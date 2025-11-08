Триває інфільтрація ворога в Покровськ, Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення, - DeepState

Нині Покровськ не перебуває в оточенні, в нього інфільтрується противник і діє безпосередньо в місті. Водночас Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Ситуація в Покровську

Аналітики зауважують, що нині триває інфільтрація противника в Покровськ, де здійснюється як його фіксація практично в усіх точках міста, так і його знищення.

"Кацапи активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просувань українських військових та прокладанні в цілому будь-якої логістики. Одночасно з цим противник намагається затягнути свої міномети, щоб взяти під більш щільний вогонь логістику", - йдеться в повідомленні.

Загроза оточення Мирнограду

"Окремо варто звернути увагу на Мирноград. Якщо говорити про Покровськ, то він не перебуває в оточенні і ніяк не може перебувати, адже в нього інфільтрується противник і здійснює свою діяльність безпосередньо в місті. А точка просочення одна — південна частина населеного пункту", - зазначають у DeepState.

Водночас Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики. Так само під загрозою є і вся Мирноградська агломерація, де перебувають позиції бійців СОУ.

За даними DeepState, наразі противник фіксується і намагається закріпитися на східних околицях міста, здійснюючи штурмові дії по відтинку Новоекономічне-Миколаївка-Миролюбівка-Козацьке.

"Як зауважують самі бійці — логістики в місті практично немає, рятує моментами погана погода або ж просто кудись доїхати є лотереєю. Піші маршрути здійснити по суті вже нереально, адже в будь-який момент можна наштовхнутися на засідку ДРГ, ураження дроном, мінування тощо. Близький контакт під час переміщення стає звичайною рутиною. Фіксуються випадки, коли кацапській піхоті вдається встановлювати інженерні загородження, у вигляді єгози", - розповідають аналітики.

Наголошується, що важливою точкою логістики до Мирнограду є населений пункт Рівне, де в його районі на околицях Покровська фіксується ворог, накопичується та влаштовує засідки.

"Важливими питаннями, в першу чергу для Мирнограду, є — як утримувати позиції без нормальної логістики, як проводити ротації та як здійснювати відхід сил в разі критичності ситуації. Бійці відмічають, що часто від командування можна чути наказ "відновити", зокрема, населені пункти, які перебувають під контролем ворога. Поки угрупуванню в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу, але в скорому часі це стане неможливим без нормального доступу логістики, яка мала б забезпечувати місто. А ключем до цього великого міста є на сьогодні Покровськ, який щодня поглинається ворогом", - підсумовують у DeepState.

Що передувало

Напередодні начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. За його словами, російські сили продовжують спроби захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія прагне захопити Покровськ якнайшвидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.