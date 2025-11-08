Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок, - Зеленський

Сьогодні, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом військових Десантно-штурмових війська, та вручив воїнам нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сьогодні ми відзначаємо важливий день - день наших десантно-штурмових військ, день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних людей... Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок, Добропільська операція та тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція теж стала можлива завдяки силам наших десантників", - сказав президент під час церемонії нагородження у суботу.

Глава держави наголосив, що без результатів ДШВ неможливо уявити сильні результати всієї України.

Зеленський подякував за службу кожного воїна десантно-штурмових військ. Він наголосив, що кожен підрозділ ДШВ - це гордість.

"Сьогодні відзначаємо день наших Десантно-штурмових військ – день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних – тих, хто завжди на найбільш складних напрямках. Українські десантники на захисті нашої незалежності, наших позицій в усіх найбільш важливих боях і операціях. Я дякую за службу кожному воїну Десантно-штурмових військ, дякую всім, хто і себе проявляє в боях, і допомагає побратимам – навчитись бути результативними, навчитись берегти себе й виконувати бойові завдання", - додав Зеленський.

"Сьогодні відзначаємо державними нагородами України воїнів ДШВ, які дійсно на це заслуговують і можуть бути взірцем для багатьох інших. Кожен підрозділ українських Десантно-штурмових військ – це наша гордість і наша незалежність. Саме завдяки таким нашим воїнам, завдяки кожному хороброму українському серцю Україна є і завжди буде на землі – незалежна і здатна захистити себе", - зауважив глава держави.

Президент також попросив присутніх ушанувати пам’ять загиблих.

