Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок, - Зеленський

Вручення нагород до Дня ДШВ

Сьогодні, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом військових Десантно-штурмових війська, та вручив воїнам нагороди.

Сьогодні ми відзначаємо важливий день - день наших десантно-штурмових військ, день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних людей... Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок, Добропільська операція та тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція теж стала можлива завдяки силам наших десантників", - сказав президент під час церемонії нагородження у суботу.

Глава держави наголосив, що без результатів ДШВ неможливо уявити сильні результати всієї України.

Зеленський подякував за службу кожного воїна десантно-штурмових військ. Він наголосив, що кожен підрозділ ДШВ - це гордість.

"Сьогодні відзначаємо день наших Десантно-штурмових військ – день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних – тих, хто завжди на найбільш складних напрямках. Українські десантники на захисті нашої незалежності, наших позицій в усіх найбільш важливих боях і операціях. Я дякую за службу кожному воїну Десантно-штурмових військ, дякую всім, хто і себе проявляє в боях, і допомагає побратимам – навчитись бути результативними, навчитись берегти себе й виконувати бойові завдання", - додав Зеленський.

"Сьогодні відзначаємо державними нагородами України воїнів ДШВ, які дійсно на це заслуговують і можуть бути взірцем для багатьох інших. Кожен підрозділ українських Десантно-штурмових військ – це наша гордість і наша незалежність. Саме завдяки таким нашим воїнам, завдяки кожному хороброму українському серцю Україна є і завжди буде на землі – незалежна і здатна захистити себе", - зауважив глава держави.

Президент також попросив присутніх ушанувати пам’ять загиблих.

"Якщо витрачати гроші на армію, то за що будувати дороги?"
Цитати потужних і незламних. В. Зєлєнской
08.11.2025 14:36 Відповісти
ДШВ зараз виправляють помилки Зеленського тільки на одному напрямку, а проблеми подібні до Покровська розгортаються по всьому фронту.
08.11.2025 14:40 Відповісти
Це не помилки
08.11.2025 14:57 Відповісти
систематичне руйнування
08.11.2025 15:43 Відповісти
хто розмінував чонгар і досі приховує влада...
08.11.2025 19:16 Відповісти
Чонгар розмінував кудрицький, південь здав кудрицький, всі гроші на дронах вкрав кудрицький, ну і ще парашенко Я вам нічаво не должен, щоб ти шашликами вдавився , покидьок зеленомордий
08.11.2025 22:34 Відповісти
О почалося, потужні заявочки.
08.11.2025 14:36 Відповісти
...нашим!
08.11.2025 14:51 Відповісти
Якби своєчасно,в потрібних місцях робились фортифікаційні споруди то і тримати були б легше ВЦА і місцеві ради крадуть,будівельники завищують ціни,часто будівельні компанії належа ть тим же депутатам та посадовцям місцевих рад які самі проводять тендери,самі виграють і самі відмивають кошти(,будують).При якуновичу меньше розкрадали чим при "Слугах",хай їм чорт!.
08.11.2025 15:24 Відповісти
Янукович жив по понятіям, а ці по бєспрєдєлу
08.11.2025 16:26 Відповісти
А шо до 21-го не дотянул, уже не терпелось понаграждать?
08.11.2025 16:45 Відповісти
Вашим???!!!

Хєрасє цього неосовка заносить...
08.11.2025 21:53 Відповісти
Де проявляється героїзм там недопрацювання і злочинна халатність вищого воєнно-політичного керівництва,в тому числі і верховного в більшій частині своїй.Крапка.
08.11.2025 23:50 Відповісти
 
 