Благодаря нашим ДШВ держится Покровское направление, - Зеленский

Сегодня, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником военных Десантно-штурмовых войск и вручил воинам награды.

Сегодня мы отмечаем важный день – день наших десантно-штурмовых войск, день очень смелых наших людей, чрезвычайно сильных людей... Благодаря нашим ДШВ держится Покровское направление, Добропольская операция и держится наша Донецкая область, наша Харьковская область, наши южные области. Героическая Курская операция тоже стала возможна благодаря силам наших десантников", - сказал президент во время церемонии награждения в субботу.

Глава государства подчеркнул, что без результатов ДШВ невозможно представить сильные результаты всей Украины.

Зеленский поблагодарил за службу каждого воина десантно-штурмовых войск. Он подчеркнул, что каждое подразделение ДШВ - это гордость.

"Сегодня отмечаем государственными наградами Украины воинов ДШВ, которые действительно этого заслуживают и могут быть примером для многих других. Каждое подразделение украинских Десантно-штурмовых войск – это наша гордость и наша независимость. Именно благодаря таким нашим воинам, благодаря каждому храброму украинскому сердцу Украина есть и всегда будет на земле – независимая и способная защитить себя", – отметил глава государства.

Президент также попросил присутствующих почтить память погибших.

