День ДШВ ВСУ будут отмечать в Украине 8 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе дня Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 ноября на 8 ноября.

Об этом говорится в указе президента и сообщении ДШВ в Facebook.

Указ президента

Соответствующий указ № 817/2025 подписал президент Украины 4 ноября.

Значение даты

8 ноября, Праздник всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом, не случайно является Днем ДШВ ВСУ.

Святой Михаил - старший военачальник небесного воинства и покровитель военных на земле. По церковным преданиям, именно он возглавил всех добрых ангелов, чтобы бороться с силами, восставшими против Бога, и победил их, пояснили в ДШВ.

