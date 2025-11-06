День ДШВ ВСУ будут отмечать в Украине 8 ноября
Президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе дня Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 ноября на 8 ноября.
Об этом говорится в указе президента и сообщении ДШВ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Указ президента
Соответствующий указ № 817/2025 подписал президент Украины 4 ноября.
Значение даты
8 ноября, Праздник всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом, не случайно является Днем ДШВ ВСУ.
- Святой Михаил - старший военачальник небесного воинства и покровитель военных на земле. По церковным преданиям, именно он возглавил всех добрых ангелов, чтобы бороться с силами, восставшими против Бога, и победил их, пояснили в ДШВ.
...невипадково є Днем ДШВ ЗСУ
Потужний предмет для гордості - ЗЄ тиче пальцем у календар та ставить підписи не випадково.