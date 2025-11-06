РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости День Десантно-штурмовых войск ДШВ
761 7

День ДШВ ВСУ будут отмечать в Украине 8 ноября

День Десантно-штурмовых войск теперь будет 8 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе дня Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 ноября на 8 ноября.

Об этом говорится в указе президента и сообщении ДШВ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Указ президента

Соответствующий указ № 817/2025 подписал президент Украины 4 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский установил 12 сентября Днем войск радиоэлектронной борьбы, - указ президента

Значение даты

8 ноября, Праздник всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом, не случайно является Днем ДШВ ВСУ.

  • Святой Михаил - старший военачальник небесного воинства и покровитель военных на земле. По церковным преданиям, именно он возглавил всех добрых ангелов, чтобы бороться с силами, восставшими против Бога, и победил их, пояснили в ДШВ.

Смотрите также: Враг усилил штурмовые действия на Покровском направлении, - ДШВ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22500) праздник (1693) Десантно-штурмовые войска (251)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що знову шикування на відкритих плацах?
показать весь комментарий
06.11.2025 19:48 Ответить
100%
показать весь комментарий
06.11.2025 19:53 Ответить
Президент Володимир Зеленський підписав указ...
...невипадково є Днем ДШВ ЗСУ

Потужний предмет для гордості - ЗЄ тиче пальцем у календар та ставить підписи не випадково.
показать весь комментарий
06.11.2025 19:52 Ответить
Круте ЗЕленський датами як циган сонцем.Чи вплине це на перебіг бойових дій?
показать весь комментарий
06.11.2025 19:54 Ответить
Будуть відзначати генерали в саунах з лярвами ввечері в через день будуть шикувати примусово і з червоною пикою будуть поздоровляти, в в цей час прості солдати в окопах гинуть (
показать весь комментарий
06.11.2025 20:08 Ответить
Шикування буде?
показать весь комментарий
06.11.2025 20:26 Ответить
Тільки по стандартам нато! По совєцькі не буде !!
показать весь комментарий
06.11.2025 21:07 Ответить
 
 