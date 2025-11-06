РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
Враг усилил штурмовые действия на Покровском направлении, - ДШВ. ВИДЕО

На фронте, в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ, активизировались штурмовые действия РФ. Украинские войска отбили атаки и ликвидировали бронетехнику врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ

"В прошлом месяце среднее количество атак составляло 13 в сутки. А вчера, 5 ноября, враг осуществил 30 штурмовых действий. 12 из них произошли в зоне ответственности 32-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

В то же время войска РФ продолжают применять бронетехнику в районе Мирнограда. Так, вчера на рассвете 38-я отдельная бригада морской пехоты совместно со смежными подразделениями отразила механизированный штурм.

Украинские военные уничтожили 26 россиян и три единицы бронетехники.

Всего с начала месяца защитники Покровской агломерации уничтожили 284 российских захватчика, еще 107 россиян ранены.

Ситуация на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении - одна из самых напряженных на Донбассе. Украинские силы держат оборону, однако нуждаются в ресурсах, чтобы удержать ключевые позиции. Если враг прибегнет к успешному продвижению или окружению, это может стать серьезным вызовом.

Бои в районе Покровска продолжаются с высокой интенсивностью: за последние сутки зафиксировано 100 боевых столкновений. Враг активно применяет управляемые авиационные бомбы (УАБ), артиллерию, беспилотники.

В Покровске на Донетчине пока остаются 1 200 гражданских, эвакуация из города и громады из-за тяжелой ситуации с безопасностью практически невозможна.

❗️рф стрімко рухається правим флангом у напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область всю лінію оборони на півдні, - військовий "Осман".
06.11.2025 13:26 Ответить
треба опьять видосик- ждем зеленского. сырского в окопах на нуле
06.11.2025 13:41 Ответить
А де ж та авіація ф16,котра мала б коврово бомбити ту саранчу?(
06.11.2025 13:50 Ответить
Подождать пока кацапы выдохнутся и нанести сокрушительный контрудар .
06.11.2025 13:52 Ответить
 
 