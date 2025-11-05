Штурмовики полка "Скала" установили украинский флаг на городском совете в Покровске. ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вернули флаг Украины на здание городского совета в Покровске Донецкой области.
Об этом рассказали в полку и показали видео работы, передает Цензор.НЕТ.
Детали операции
Как рассказали военные, российские оккупанты распространили пропаганду о "полном контроле" над городом и вывесили свой флаг на здании горсовета.
Командир 1 штурмового батальона 425-го ОШП сообщил, что к операции были привлечены два батальона.
Бойцы 210-го и 1-го штурмовых батальонов зачистили здание от врага и вернули на него украинский флаг.
Этапы операции
Операция осуществлялась в два этапа:
- сначала были спланированы логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения.
- после чего военные приступили к реализации плана.
Во время операции автомобиль защитников был поврежден взрывчаткой, однако они смогли зайти в Покровск.
Две группы двигались по улицам с наибольшим количеством деревьев и укрытий, а вражеских солдат на пути они ликвидировали, сообщили военные.
Одна из групп попала в засаду, но дроны обезвредили врага.
Городской совет под контролем ВСУ
"Был достигнут элемент неожиданности. Группы уничтожили врага, который был внутри здания. Оно находится под украинским контролем", - рассказали в полку.
По словам военных, некоторые движения российских оккупантов по Покровску есть, но противник "уничтожается с большой скоростью".
В город продолжают заводить группы 425-го полка и других подразделений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Респект і уважуха!
Але вони це зробили а не просто язиком палякали!
Щоб убезпечити Покровськ потрібно відновлюваьи логісьику, рубаючи ці дві ворожі "клешні", а не бавитися у маленький сталінград з новітнім будинком Павлова. Ну заведете ви у покровський міок полк, два - і що? Чим там більше військ - тим більше постачання потрібне, а отже і нормальна логістика, якої катма. Тоді яка мета отого "У місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів. Джерело: https://censor.net/ua/v3583498? 🤔
❤️🖤💙💛
Під час операції автівка захисників була пошкоджена вибухівкою, однак вони змогли зайти в Покровськ. Джерело: https://censor.net/ua/v3583498
Так це пропаганда чи ворог реально там був?
Про це https://youtu.be/vE9ju-j8upY розповіли в полку та показали відео роботи, передає Цензор.НЕТ.
Деталі операції
Як розповіли військові, російські окупанти поширили пропаганду щодо "повного контролю" над містом та вивісили свій прапор на будівлі міськради.
Командир 1 штурмового батальйону 425 ОШП повідомив, що до операції було залучили два батальйони.
Бійці 210-го та 1-го штурмових батальйонів зачистили будівлю від ворога та повернули на неї український прапор.
Етапи операції
Операція здійснювалася у два етапи:
спочатку були сплановані логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху.Після чого військові узялися за реалізацію плану.
Під час операції автівка захисників була пошкоджена вибухівкою, однак вони змогли зайти в Покровськ.
Дві групи рухалися вулицями із найбільшою кількістю дерев та укриттів, а ворожих солдатів на шляху вони ліквідовували, повідомили військові.
Одна із груп потрапила у засідку, але дрони знешкодили ворога.
Міська рада під контролем ЗСУ
"Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який був усередині будівлі. Вона перебуває під українським контролем", - розповіли в полку.
За словами військових, деякі рухи російських окупантів по Покровську є, але противник "знищується з великою швидкістю". Джерело: https://censor.net/ua/v3583498
Яка ж це піар-акція? Ви текст читали? Ворогів знищують!
Яка ж це піар-акція? Ви текст читали?
Я ось читав текст. І навіть відео дивився. І зрозумів, що ворог у місті, а дрібні групи ЗСУ намагаються в нього увійти і перехопити ініціативу:
вони змогли зайти в Покровськ. Джерело: https://censor.net/ua/v3583498
Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви.
У військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА.
Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити.
Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС.