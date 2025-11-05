РУС
Новости
2 591 30

Штурмовики полка "Скала" установили украинский флаг на городском совете в Покровске. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вернули флаг Украины на здание городского совета в Покровске Донецкой области.

Об этом рассказали в полку и показали видео работы, передает Цензор.НЕТ.

Детали операции

Как рассказали военные, российские оккупанты распространили пропаганду о "полном контроле" над городом и вывесили свой флаг на здании горсовета.

Командир 1 штурмового батальона 425-го ОШП сообщил, что к операции были привлечены два батальона.

Бойцы 210-го и 1-го штурмовых батальонов зачистили здание от врага и вернули на него украинский флаг.

Этапы операции

Операция осуществлялась в два этапа:

  • сначала были спланированы логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения.
  • после чего военные приступили к реализации плана.

Во время операции автомобиль защитников был поврежден взрывчаткой, однако они смогли зайти в Покровск.

Две группы двигались по улицам с наибольшим количеством деревьев и укрытий, а вражеских солдат на пути они ликвидировали, сообщили военные.

Одна из групп попала в засаду, но дроны обезвредили врага.

Городской совет под контролем ВСУ

"Был достигнут элемент неожиданности. Группы уничтожили врага, который был внутри здания. Оно находится под украинским контролем", - рассказали в полку.

По словам военных, некоторые движения российских оккупантов по Покровску есть, но противник "уничтожается с большой скоростью".

В город продолжают заводить группы 425-го полка и других подразделений.

Автор: 

горсовет (668) флаг (963) Донецкая область (11216) Покровск (904) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (24)
Топ комментарии
+9
Мужні воїни! Виконали наказ.....
Респект і уважуха!
показать весь комментарий
05.11.2025 20:02 Ответить
+7
Тупішого наказу годі й придумати... От як би там брав участь той кому в голову прийшла ця ідея..
показать весь комментарий
05.11.2025 20:11 Ответить
+6
Якийсь штабний довбо*об відправив групу на вірну загибель для чергової безглуздої піар-акції.
показать весь комментарий
05.11.2025 20:13 Ответить
Мужні воїни! Виконали наказ.....
Респект і уважуха!
показать весь комментарий
05.11.2025 20:02 Ответить
Ну, і далі що? Звідти вони вже ж навряд чи виберуться.
показать весь комментарий
05.11.2025 20:07 Ответить
не факт....
показать весь комментарий
05.11.2025 20:08 Ответить
Хіба що якимсь дивом. Ти ж розумієш, що кацапи зараз кинуть туди все, що в них є в наявності?
показать весь комментарий
05.11.2025 20:14 Ответить
Може, це така схема?
показать весь комментарий
05.11.2025 20:16 Ответить
у них (кацапів) є тільки кредити, а у наших воїнів є ДЕРЖАВА УКРАЇНА!
показать весь комментарий
05.11.2025 20:17 Ответить
Ти реально баран чи прикидуєся??
показать весь комментарий
05.11.2025 20:22 Ответить
антоха - йди ... за руським кораблем, не таважай спілкуванню із людьми!!
показать весь комментарий
05.11.2025 20:25 Ответить
Ти ж по пояс дерев"яний..🤣🤣про шо з тобою спілкуватись??
показать весь комментарий
05.11.2025 20:27 Ответить
Гомік Прикольний, якщо так переживаєш, то приєднайся дпоможи, а не зраду розводиш. а як не хочеш, а ти не можеш, тебе твої два батька не пускають, то вали
показать весь комментарий
05.11.2025 20:18 Ответить
Ще раз: тебе хто не пускає?
показать весь комментарий
05.11.2025 20:21 Ответить
Тупішого наказу годі й придумати... От як би там брав участь той кому в голову прийшла ця ідея..
показать весь комментарий
05.11.2025 20:11 Ответить
я так розумію, що Вам із дивана видніше...
Але вони це зробили а не просто язиком палякали!
показать весь комментарий
05.11.2025 20:14 Ответить
Ні .просто я розумію скільки хлопців загинуло виконуючи той наказ.шоб ти тут радіючи. потужно побздів радіючи а хтось доповів на гору шо ""все хорошо прекрасная маркиза""
показать весь комментарий
05.11.2025 20:20 Ответить
ти саме служило?
показать весь комментарий
05.11.2025 20:22 Ответить
Був і тупіший - штурмувати нікому на*уй не потрібний Рейхстаг. Можна ж було оточити місто і трішки почекати, тим паче, що остання надія фюрера - армія генерала Венка перестала існувати.
Щоб убезпечити Покровськ потрібно відновлюваьи логісьику, рубаючи ці дві ворожі "клешні", а не бавитися у маленький сталінград з новітнім будинком Павлова. Ну заведете ви у покровський міок полк, два - і що? Чим там більше військ - тим більше постачання потрібне, а отже і нормальна логістика, якої катма. Тоді яка мета отого "У місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів. Джерело: https://censor.net/ua/v3583498? 🤔
показать весь комментарий
05.11.2025 20:29 Ответить
Кем рубать клешни? Личного состава нет, потому что ты вместо поднять жопу сидишь тут строчишь мемуары. Остаётся только стачивать их пехотуру в городе, особенно учитывая что укреплений как обычно нет из-за коррупции зе шобла и лучшее укрепление сейчас это городские постройки
показать весь комментарий
05.11.2025 20:38 Ответить
СРАТЬєхі з опу - єрмак+зеленський, усіляко нагадили, після знищення команди Залужного, своїм постійним втручанням в систему управління Силами Оборони, а тепер, Захисники України, власним ЖИТТЯМ виправляють наслідки їх злочинів!!
показать весь комментарий
05.11.2025 20:21 Ответить
Синочки, рідненькі, тільки виживіть?
❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
05.11.2025 20:08 Ответить
Виживіть!
показать весь комментарий
05.11.2025 20:09 Ответить
Боже, бережи всіх наших вояків
показать весь комментарий
05.11.2025 20:12 Ответить
Це там де військовий омбудсмен почав розслідування щодо скотського відношення до солдат.
показать весь комментарий
05.11.2025 20:16 Ответить
https://t.me/serhii_flash Про зв'язок від Сергія Флеш

Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви.

У військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА.
Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити.

Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС.
показать весь комментарий
05.11.2025 20:16 Ответить
Кацапы не заявляли про полный контроль над городом, и не вешали прапор на будівлі міськради. Нигде такого нет.
показать весь комментарий
05.11.2025 20:17 Ответить
А сміялись з москалів,що ті любою ціною свою москальську ганчірку спішать повісити.А цей прапор звільнить решту окупованого Покровська чи як?((І якою ціною((
показать весь комментарий
05.11.2025 20:29 Ответить
Прапор - це звичайно добре, але чи варто було ризикувати життями цiлком заради прапору?
показать весь комментарий
05.11.2025 20:37 Ответить
 
 