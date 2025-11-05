Штурмовики полку "Скеля" встановили український прапор на міській раді в Покровську

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" повернули прапор України на будівлю міської ради в Покровську Донецької області.

Про це розповіли в полку та показали відео роботи, передає Цензор.НЕТ.

Деталі операції

Як розповіли військові, російські окупанти поширили пропаганду щодо "повного контролю" над містом та вивісили свій прапор на будівлі міськради.

Командир 1 штурмового батальйону 425 ОШП повідомив, що до операції було залучили два батальйони.

Бійці 210-го та 1-го штурмових батальйонів зачистили будівлю від ворога та повернули на неї український прапор.

Етапи операції

Операція здійснювалася у два етапи:

  • спочатку були сплановані логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху.
  • Після чого військові узялися за реалізацію плану.

Під час операції автівка захисників була пошкоджена вибухівкою, однак вони змогли зайти в Покровськ.

Дві групи рухалися вулицями із найбільшою кількістю дерев та укриттів, а ворожих солдатів на шляху вони ліквідовували, повідомили військові.

Одна із груп потрапила у засідку, але дрони знешкодили ворога.

Міська рада під контролем ЗСУ

"Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який був усередині будівлі. Вона перебуває під українським контролем", - розповіли в полку.

За словами військових, деякі рухи російських окупантів по Покровську є, але противник "знищується з великою швидкістю".

У місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів.

Топ коментарі
+25
Мужні воїни! Виконали наказ.....
Респект і уважуха!
05.11.2025 20:02 Відповісти
+16
Тупішого наказу годі й придумати... От як би там брав участь той кому в голову прийшла ця ідея..
05.11.2025 20:11 Відповісти
+14
Ні .просто я розумію скільки хлопців загинуло виконуючи той наказ.шоб ти тут радіючи. потужно побздів радіючи а хтось доповів на гору шо ""все хорошо прекрасная маркиза""
05.11.2025 20:20 Відповісти
Мужні воїни! Виконали наказ.....
Респект і уважуха!
05.11.2025 20:02 Відповісти
не факт....
05.11.2025 20:08 Відповісти
Хіба що якимсь дивом. Ти ж розумієш, що кацапи зараз кинуть туди все, що в них є в наявності?
05.11.2025 20:14 Відповісти
Може, це така схема?
05.11.2025 20:16 Відповісти
у них (кацапів) є тільки кредити, а у наших воїнів є ДЕРЖАВА УКРАЇНА!
05.11.2025 20:17 Відповісти
антоха - йди ... за руським кораблем, не таважай спілкуванню із людьми!!
05.11.2025 20:25 Відповісти
Не радій завчасно, кацапе, бо сраку собі порвеш.
05.11.2025 20:45 Відповісти
Тупішого наказу годі й придумати... От як би там брав участь той кому в голову прийшла ця ідея..
05.11.2025 20:11 Відповісти
я так розумію, що Вам із дивана видніше...
Але вони це зробили а не просто язиком палякали!
05.11.2025 20:14 Відповісти
Ні .просто я розумію скільки хлопців загинуло виконуючи той наказ.шоб ти тут радіючи. потужно побздів радіючи а хтось доповів на гору шо ""все хорошо прекрасная маркиза""
05.11.2025 20:20 Відповісти
ти саме служило?
05.11.2025 20:22 Відповісти
Я навіть був учасником бойової операції..
А ти видно прислужувався холуєм ??
05.11.2025 20:59 Відповісти
Там в ютубі на офіційному каналі на подібні питання відповідають:
В першу чергу, задача зачистити окупанта, прапор втановили для підняття морального та бойового духу
05.11.2025 21:00 Відповісти
Там не зачищати треба а виводити хлопців вже як тиждень.Бахму Суджа Шахтарськ Авдіївка та інші вже забули чим закінчилось тримання до останнього??
05.11.2025 21:04 Відповісти
Виводити куди? За Дніпро?
05.11.2025 23:32 Відповісти
Був і тупіший - штурмувати нікому на*уй не потрібний Рейхстаг. Можна ж було оточити місто і трішки почекати, тим паче, що остання надія фюрера - армія генерала Венка перестала існувати.
Щоб убезпечити Покровськ потрібно відновлюваьи логісьику, рубаючи ці дві ворожі "клешні", а не бавитися у маленький сталінград з новітнім будинком Павлова. Ну заведете ви у покровський міок полк, два - і що? Чим там більше військ - тим більше постачання потрібне, а отже і нормальна логістика, якої катма. Тоді яка мета отого "У місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів. Джерело: https://censor.net/ua/v3583498? 🤔
05.11.2025 20:29 Відповісти
Кем рубать клешни? Личного состава нет, потому что ты вместо поднять жопу сидишь тут строчишь мемуары. Остаётся только стачивать их пехотуру в городе, особенно учитывая что укреплений как обычно нет из-за коррупции зе шобла и лучшее укрепление сейчас это городские постройки
05.11.2025 20:38 Відповісти
Сам же і пишеш - особового складу нема. А залишки того, боєздатного, який залишився, вводити у місто, щоб його довбали з трьох сторін? У міських боях, як у індійських фільмах, тільки вороги гинуть? Так ворогів - до*уа! Там ще чучхісти різні є. Ти умний - аж жуть! Як жуков майже!
05.11.2025 20:47 Відповісти
Щоб рубати клішні треба десь там закріплятись, скоріш за все там нічого нема, всі споруди, посадки, укрепи знищені, рашисти там тримаються тільки за рахунок кількості
05.11.2025 23:35 Відповісти
Якби тромб був президентом - такої фігні би трапилось.
05.11.2025 20:48 Відповісти
СРАТЬєхі з опу - єрмак+зеленський, усіляко нагадили, після знищення команди Залужного, своїм постійним втручанням в систему управління Силами Оборони, а тепер, Захисники України, власним ЖИТТЯМ виправляють наслідки їх злочинів!!
05.11.2025 20:21 Відповісти
Наші Воїни молодці і справжні акули війни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
05.11.2025 21:56 Відповісти
Синочки, рідненькі, тільки виживіть?
❤️🖤💙💛
05.11.2025 20:08 Відповісти
Виживіть!
05.11.2025 20:09 Відповісти
Яка ж це піар-акція? Ви текст читали? Ворогів знищують!
05.11.2025 20:29 Відповісти
Така зараз війна, що наші, що рашисти беруть під вогневий контроль та знищують логістику завдяки БПЛА, зайти в місто - це пройти через цей контроль, рашисти не рахують м'ясо і їх групи сотнями йдуть кожен день на місто
05.11.2025 23:39 Відповісти
Боже, бережи всіх наших вояків
05.11.2025 20:12 Відповісти
Це там де військовий омбудсмен почав розслідування щодо скотського відношення до солдат.
05.11.2025 20:16 Відповісти
https://t.me/serhii_flash Про зв'язок від Сергія Флеш

Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви.

У військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА.
Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити.

Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС.
05.11.2025 20:16 Відповісти
Кацапы не заявляли про полный контроль над городом, и не вешали прапор на будівлі міськради. Нигде такого нет.
05.11.2025 20:17 Відповісти
А сміялись з москалів,що ті любою ціною свою москальську ганчірку спішать повісити.А цей прапор звільнить решту окупованого Покровська чи як?((І якою ціною((
05.11.2025 20:29 Відповісти
Я от все більше схиляюсь до думки, що ізниця між нашими ваєнними деятелями і россійськими у більшості випадків полягає в тому, як вони пишуть літеру і...
06.11.2025 08:54 Відповісти
Сцирський пише так як і хєрасімав(
06.11.2025 10:00 Відповісти
Ти лиш про одне й чув)З берегів Цюриського)
07.11.2025 14:58 Відповісти
Прапор - це звичайно добре, але чи варто було ризикувати життями цiлком заради прапору?
05.11.2025 20:37 Відповісти
Дай боже уряду Канади сил та розуму щоб депортувати таких вкраїнчиків на Батьківщину.
07.11.2025 15:05 Відповісти
)(уйло заявило, що до 11.11.2025р. "красноармєйск наш". Зеля відповів, )(уй вам 11.11.2025р. і наказав встановити прапор України на будівлі міської ради Покровська. Чи надовго? Бо історія бездарно просраних Бахмута, Авдіївки, Вугледара,...не є позитивною.
05.11.2025 20:44 Відповісти
настоящие герои Украины!честь и отвага!безумно рад за них!СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
06.11.2025 06:29 Відповісти
А може вже треба заснувати нову традицію - проводити салют у Київі з 12-ти артилерійських залпів 124 гармат окремої стратегічної артилерійсько-салютної бригади Призідента України по кожному випадку встановлення українського прапора у всяких "труднодоступних местностях" і пожарів на росйських бензоколонках. Типу як Сталін зробив салют на честь асвабажденя Белгорода...
06.11.2025 08:51 Відповісти
Ухилянт, який втік до Європи, може тобі не слід заходити з коментами?
07.11.2025 14:39 Відповісти
Для дебілів: Якщо на клітці льва побачиш надпис Пудель - не вір очам своїм!
Так і з тобою... Так я ухилянт, командир розвідвзводу у саветському минулому, 75-ти річний термінатор на підзарядці у Польщі! Повернусь колись і привезу з собою гільйотину. Краще б ти помочав...
07.11.2025 14:53 Відповісти
Скеля!
06.11.2025 09:39 Відповісти
 
 