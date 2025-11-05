Штурмовики полку "Скеля" встановили український прапор на міській раді в Покровську
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" повернули прапор України на будівлю міської ради в Покровську Донецької області.
Про це розповіли в полку та показали відео роботи, передає Цензор.НЕТ.
Деталі операції
Як розповіли військові, російські окупанти поширили пропаганду щодо "повного контролю" над містом та вивісили свій прапор на будівлі міськради.
Командир 1 штурмового батальйону 425 ОШП повідомив, що до операції було залучили два батальйони.
Бійці 210-го та 1-го штурмових батальйонів зачистили будівлю від ворога та повернули на неї український прапор.
Етапи операції
Операція здійснювалася у два етапи:
- спочатку були сплановані логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху.
- Після чого військові узялися за реалізацію плану.
Під час операції автівка захисників була пошкоджена вибухівкою, однак вони змогли зайти в Покровськ.
Дві групи рухалися вулицями із найбільшою кількістю дерев та укриттів, а ворожих солдатів на шляху вони ліквідовували, повідомили військові.
Одна із груп потрапила у засідку, але дрони знешкодили ворога.
Міська рада під контролем ЗСУ
"Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який був усередині будівлі. Вона перебуває під українським контролем", - розповіли в полку.
За словами військових, деякі рухи російських окупантів по Покровську є, але противник "знищується з великою швидкістю".
У місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів.
Респект і уважуха!
Але вони це зробили а не просто язиком палякали!
А ти видно прислужувався холуєм ??
В першу чергу, задача зачистити окупанта, прапор втановили для підняття морального та бойового духу
Щоб убезпечити Покровськ потрібно відновлюваьи логісьику, рубаючи ці дві ворожі "клешні", а не бавитися у маленький сталінград з новітнім будинком Павлова. Ну заведете ви у покровський міок полк, два - і що? Чим там більше військ - тим більше постачання потрібне, а отже і нормальна логістика, якої катма. Тоді яка мета отого "У місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів. Джерело: https://censor.net/ua/v3583498? 🤔
https://youtu.be/vE9ju-j8upY
Яка ж це піар-акція? Ви текст читали? Ворогів знищують!
Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви.
У військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на карті висот. Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА.
Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити.
Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС.
Так і з тобою... Так я ухилянт, командир розвідвзводу у саветському минулому, 75-ти річний термінатор на підзарядці у Польщі! Повернусь колись і привезу з собою гільйотину. Краще б ти помочав...