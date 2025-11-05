Штурмовики полку "Скеля" встановили український прапор на міській раді в Покровську

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" повернули прапор України на будівлю міської ради в Покровську Донецької області.

Про це розповіли в полку та показали відео роботи, передає Цензор.НЕТ.

Деталі операції

Як розповіли військові, російські окупанти поширили пропаганду щодо "повного контролю" над містом та вивісили свій прапор на будівлі міськради.

Командир 1 штурмового батальйону 425 ОШП повідомив, що до операції було залучили два батальйони.

Бійці 210-го та 1-го штурмових батальйонів зачистили будівлю від ворога та повернули на неї український прапор.

Етапи операції

Операція здійснювалася у два етапи:

спочатку були сплановані логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху.

Після чого військові узялися за реалізацію плану.

Під час операції автівка захисників була пошкоджена вибухівкою, однак вони змогли зайти в Покровськ.

Дві групи рухалися вулицями із найбільшою кількістю дерев та укриттів, а ворожих солдатів на шляху вони ліквідовували, повідомили військові.

Одна із груп потрапила у засідку, але дрони знешкодили ворога.

Міська рада під контролем ЗСУ

"Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який був усередині будівлі. Вона перебуває під українським контролем", - розповіли в полку.

За словами військових, деякі рухи російських окупантів по Покровську є, але противник "знищується з великою швидкістю".

У місто продовжують заводити групи 425-го полку та інших підрозділів.

