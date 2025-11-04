УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку
У Покровську тривають пошуково-ударні дії, оточення міста немає, - УВ "Схід"

Ситуація в Покровську

У Покровську тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота всіх складових Сил безпеки та оборони України. Ворог зазнає втрат. Оточення міста немає. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується.

Про це повідомило Угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

З початку доби, станом на 19:00, на Покровському напрямку окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 23 атаки.

"Тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення ворожих ДРГ у Покровську. Залучені оператори Сил безпілотних систем, штурмові підрозділи. Також у місті працюють групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, ГУР МО України", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захоплення Покровська та Костянтинівки відкриє шлях армії РФ до наступу на Краматорськ і Слов’янськ, - The Independent

Донецька область (10035) Покровськ (924) Покровський район (1208) війна в Україні (6806)
пуйла шукають ,він обіцяв приїхати
04.11.2025 20:37 Відповісти
Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується через горловину
04.11.2025 20:38 Відповісти
"фортеця бахмут" "авдіївка тримається".....і паралельно " Рейнметал будує завод в Литві бо тут нереально через корупцію" і параленьно " на газ не вистачає 750 млн" і параленьно " 3000 км безкоштовно"

......НУ ДА НУ ДА всім вам вірять ага
04.11.2025 20:42 Відповісти
Какие нахрен "пошуково-ударни дии" когда 200 россиян "нагнули" всю многотысячную группировку ЗСУ в Покоровске? Ну какие теперь "пошуково-ударни дии"? В Купянске дела еще хуже. Там 60 россиян "нагнули" многотысячную группировку ЗСУ. Ну какие теперь "пошуково-ударни дии?
04.11.2025 20:59 Відповісти
У Покровську тривають пошуково-ударні ..... мабуть запозичена в НАТО нова війскова термінологія ...?
04.11.2025 21:11 Відповісти
 
 