У Покровську тривають пошуково-ударні дії, оточення міста немає, - УВ "Схід"

У Покровську тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота всіх складових Сил безпеки та оборони України. Ворог зазнає втрат. Оточення міста немає. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується.

Про це повідомило Угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

З початку доби, станом на 19:00, на Покровському напрямку окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 23 атаки.

"Тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення ворожих ДРГ у Покровську. Залучені оператори Сил безпілотних систем, штурмові підрозділи. Також у місті працюють групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, ГУР МО України", - ідеться у повідомленні.

