УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10856 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку
1 891 12

Захоплення Покровська та Костянтинівки відкриє шлях армії РФ до наступу на Краматорськ і Слов’янськ, - The Independent

Захоплення Покровська може відкрити РФ шлях до Краматорська і Слов’янська

Якщо Росія захопить Покровськ та Костянтинівку, це буде найважливіший територіальний здобуток російської армії в Україні з моменту захоплення Авдіївки на початку 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Independent.

Деякі західні військові аналітики, зокрема старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, вважають, що захоплення Покровська стане для Росії важливою тактичною перемогою - особливо якщо це станеться до кінця 2025 року. Це також дасть їй платформу для просування на північ до двох найбільших міст Донеччини - Краматорська та Слов'янська. Водночас за його словами, навіть у разі взяття міста росіянам доведеться виконати значну роботу, щоб окупувати решту Донецької області.

За оцінками видання, Україна наразі контролює близько 10% території Донеччини - приблизно 5 000 км² на заході області.

Росія намагається захопити Покровськ уже понад рік. На відміну від масштабних штурмів на кшталт битви за Бахмут, у цьому разі противник застосовує поступову тактику "кліщевого руху", прагнучи оточити місто та перерізати лінії постачання сил оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Покровську, біля Карпівки та Козацького на Донеччині та на Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Як зазначає The Independent, тактика полягала у тому, що окупанти відправляють невеликі підрозділи та безпілотники, щоб порушити логістику та посіяти хаос у тилу, перш ніж відправити більші підкріплення, пише видання.

Яка ситуація у Покровську?

  • Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону.
  • За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.
  • Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що Покровсько-Мирноградська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Покровську плачевна. Потрібно думати про відведення бригад на кращі позиції, поки ворог не зімкнув кільце, - волонтерка Толмачова

Автор: 

Донецька область (10015) Покровськ (924) Краматорський район (822) Покровський район (1208) Костянтинівка (495)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Жахливий світ уйопків який займається лише тим, що спостерігає як фашитська росія знищує Україну і світовий порядок. Жалюнідні тварини.
показати весь коментар
04.11.2025 12:59 Відповісти
+2
Аналітики, це всім і так ясно із 2023 року, як куди і де просуваються війська. а робити на цьому піар, можуть тільки заокеанські мудаки.
показати весь коментар
04.11.2025 13:00 Відповісти
+2
Не хочите про уйопків в середені України розповісти,які " керують" Україною і не менш чим сросія знищує Україну з середини,допомогаючі сросіякам знищувати Україну із зовні,чи вам лячно про своїх уйопків писати?
показати весь коментар
04.11.2025 13:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жахливий світ уйопків який займається лише тим, що спостерігає як фашитська росія знищує Україну і світовий порядок. Жалюнідні тварини.
показати весь коментар
04.11.2025 12:59 Відповісти
Не хочите про уйопків в середені України розповісти,які " керують" Україною і не менш чим сросія знищує Україну з середини,допомогаючі сросіякам знищувати Україну із зовні,чи вам лячно про своїх уйопків писати?
показати весь коментар
04.11.2025 13:12 Відповісти
Світ винен ,що наші управителі все просрали,а що не просрали то вкрали
показати весь коментар
04.11.2025 13:45 Відповісти
Аналітики, це всім і так ясно із 2023 року, як куди і де просуваються війська. а робити на цьому піар, можуть тільки заокеанські мудаки.
показати весь коментар
04.11.2025 13:00 Відповісти
Без таких потужних ікспердів ми б і не знали, що єдиними неокупованими великими містами в Донецькій області залишились Слов'янськ і Краматорськ.
показати весь коментар
04.11.2025 13:08 Відповісти
там між Констахой і Кондратьєевкою (Алексієво-Дружкова), треба пролізти. і там є Кривий Торцеь (річка), туди нарядчи полізуть, там траса на горі до донецька, ото буде атака.
показати весь коментар
04.11.2025 13:16 Відповісти
Они пролезут везде, где прикажут. Не стройте иллюзий.
показати весь коментар
04.11.2025 14:07 Відповісти
а ще за новосьолівкою є там великий ставок, сподіваюсь що там кацапи хоч трохи потонуть
показати весь коментар
04.11.2025 13:18 Відповісти
Это пишут для местных аборигенов, которые про Украину слышат разве что по телевизору раз в месяц в перерывах между сериалами нетфликса. Не судите их строго. Что примерно как для нас война с Сирии или Судане.
показати весь коментар
04.11.2025 13:34 Відповісти
Ну так найвеличніші командири в лиці сирка і кокса, керують операціями.
показати весь коментар
04.11.2025 13:35 Відповісти
Скільки ж тут " наполеонів бонапартів",просто-жах.До речі,хоча б один був у окопі?
показати весь коментар
04.11.2025 13:59 Відповісти
Не проблема,бо ж за Покровськом потужна ліня оборони збудована.Чи ні?
показати весь коментар
04.11.2025 14:00 Відповісти
 
 