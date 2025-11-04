Захоплення Покровська та Костянтинівки відкриє шлях армії РФ до наступу на Краматорськ і Слов’янськ, - The Independent

Якщо Росія захопить Покровськ та Костянтинівку, це буде найважливіший територіальний здобуток російської армії в Україні з моменту захоплення Авдіївки на початку 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Independent.

Деякі західні військові аналітики, зокрема старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі, вважають, що захоплення Покровська стане для Росії важливою тактичною перемогою - особливо якщо це станеться до кінця 2025 року. Це також дасть їй платформу для просування на північ до двох найбільших міст Донеччини - Краматорська та Слов'янська. Водночас за його словами, навіть у разі взяття міста росіянам доведеться виконати значну роботу, щоб окупувати решту Донецької області.

За оцінками видання, Україна наразі контролює близько 10% території Донеччини - приблизно 5 000 км² на заході області.

Росія намагається захопити Покровськ уже понад рік. На відміну від масштабних штурмів на кшталт битви за Бахмут, у цьому разі противник застосовує поступову тактику "кліщевого руху", прагнучи оточити місто та перерізати лінії постачання сил оборони.

Як зазначає The Independent, тактика полягала у тому, що окупанти відправляють невеликі підрозділи та безпілотники, щоб порушити логістику та посіяти хаос у тилу, перш ніж відправити більші підкріплення, пише видання.

Яка ситуація у Покровську?

Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону.

За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.

Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що Покровсько-Мирноградська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

