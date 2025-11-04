УКР
Новини
1 556 14

Ворог просунувся у Покровську, біля Карпівки та Козацького на Донеччині та на Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Покровськ карта

Війська РФ мають просування на території Харківщини та Донеччини.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки ( село у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області), Карпівки (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), Козацького (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області) та у Покровську ( місто на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Борівська Андріївка

Карпівка

Козацьке

Покровськ 

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог просунувся поблизу Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі.

Також читайте: Окупанти укріплюються у Покровську, облаштовуючи спостережні пункти, - DeepState

Автор: 

Донецька область Покровськ Харківська область Краматорський район Покровський район Ізюмський район Карпівка Борівська Андріївка DeepState
Топ коментарі
+1
Про мобілізацію силовиків, що заброньовані на 90-100%, та ще й набирають нових, купи охоронців, що стоять під кожним деревом, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки один із 40, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, чинуш з їхніми дітьми, кварталівців і т.д. мовчок?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Ставка на доходяг?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показати весь коментар
04.11.2025 11:46 Відповісти
+1
@ "В Покровську російські штурмові групи пройшли район АЗС «Мультитоп» та зайшли в житлову багатоповерхову забудову в районі Динасового селища (північно-східна частина Покровська).
Йде закріплення противника у центральній та східній частинах міста."
показати весь коментар
04.11.2025 11:50 Відповісти
+1
Лисичанськ, Авдіївка, Соледар, Бахмут, Покровськ...
зе-срань, шо далі?
показати весь коментар
04.11.2025 11:57 Відповісти
Не можем стримати кацапів у Покровську
показати весь коментар
04.11.2025 11:40 Відповісти
Вчора Зеля заявив , що обороною Покровська керує особисто Сирський.
Нарешті неадекват та рашист сирський став токсичним навіть для Зелі і він хоче його злити?
показати весь коментар
04.11.2025 11:55 Відповісти
А що квіти, які садили весною за б'юджетні кошти? З квітами що???
показати весь коментар
04.11.2025 12:03 Відповісти
Средства выделенные на квіти Освоенни! Не волнуйтесь,ето ми всегда спешим сделать ....
показати весь коментар
04.11.2025 12:10 Відповісти
А що далі,далі інші міста України,зеЛайно чітко сказав " сойдемся где то по середине",ось воно все до того і йде.
показати весь коментар
04.11.2025 11:59 Відповісти
А де ті херої стратехи,які тут свої дупи рвали що інформація про отичення Покровска,про те що сросіяки вже в Покровську то ІПСО,де ви ********,свідки іпсошні,чому свої язики собі до дупи позапихували,чи вам нову методичку ще з оп не піднесли?
показати весь коментар
04.11.2025 11:57 Відповісти
у Покровську усе наразі дуже хєрово
Дай Боже зберегти наш о/с
не вилізуть вони, засцуть
показати весь коментар
04.11.2025 12:00 Відповісти
Бряхня. Зельоні хваляться, що в Покровську "зупинено розширення присутності військ противника".
показати весь коментар
04.11.2025 12:04 Відповісти
 
 