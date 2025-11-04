Ворог просунувся у Покровську, біля Карпівки та Козацького на Донеччині та на Харківщині, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Харківщини та Донеччини.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки ( село у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області), Карпівки (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), Козацького (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області) та у Покровську ( місто на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог просунувся поблизу Покровська на Донеччині та Привільного на Запоріжжі.
Йде закріплення противника у центральній та східній частинах міста."
