РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12094 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Боевые действия на Покровском направлении
1 298 13

Враг продвинулся в Покровске, возле Карповки и Казацкого на Донетчине и Харьковщине, - DeepState

Покровск карта

Войска РФ продвигаются на территории Харьковской и Донецкой областей.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Боровской Андреевки (село в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области), Карповки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Козацкого (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области) и в Покровске ( город в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ

Боровская Андреевка
Боровская Андреевка

Карповка карта
Карповка

Казацкое карта
Казацкое

Покровск карта
Покровск

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг продвинулся вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области.

Читайте также: Оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты, - DeepState

Автор: 

Донецкая область (11182) Покровск (885) Харьковская область (1810) Краматорский район (811) Покровский район (1188) Изюмский район (153) Карповка (3) Боровская Андреевка (2) DeepState (330)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Про мобілізацію силовиків, що заброньовані на 90-100%, та ще й набирають нових, купи охоронців, що стоять під кожним деревом, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки один із 40, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, чинуш з їхніми дітьми, кварталівців і т.д. мовчок?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Ставка на доходяг?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показать весь комментарий
04.11.2025 11:46 Ответить
+1
@ "В Покровську російські штурмові групи пройшли район АЗС «Мультитоп» та зайшли в житлову багатоповерхову забудову в районі Динасового селища (північно-східна частина Покровська).
Йде закріплення противника у центральній та східній частинах міста."
показать весь комментарий
04.11.2025 11:50 Ответить
+1
Лисичанськ, Авдіївка, Соледар, Бахмут, Покровськ...
зе-срань, шо далі?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не можем стримати кацапів у Покровську
показать весь комментарий
04.11.2025 11:40 Ответить
Вчора Зеля заявив , що обороною Покровська керує особисто Сирський.
Нарешті неадекват та рашист сирський став токсичним навіть для Зелі і він хоче його злити?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:55 Ответить
Про мобілізацію силовиків, що заброньовані на 90-100%, та ще й набирають нових, купи охоронців, що стоять під кожним деревом, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки один із 40, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, чинуш з їхніми дітьми, кварталівців і т.д. мовчок?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Ставка на доходяг?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показать весь комментарий
04.11.2025 11:46 Ответить
@ "В Покровську російські штурмові групи пройшли район АЗС «Мультитоп» та зайшли в житлову багатоповерхову забудову в районі Динасового селища (північно-східна частина Покровська).
Йде закріплення противника у центральній та східній частинах міста."
показать весь комментарий
04.11.2025 11:50 Ответить
А що квіти, які садили весною за б'юджетні кошти? З квітами що???
показать весь комментарий
04.11.2025 12:03 Ответить
Средства выделенные на квіти Освоенни! Не волнуйтесь,ето ми всегда спешим сделать ....
показать весь комментарий
04.11.2025 12:10 Ответить
Лисичанськ, Авдіївка, Соледар, Бахмут, Покровськ...
зе-срань, шо далі?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:57 Ответить
А що далі,далі інші міста України,зеЛайно чітко сказав " сойдемся где то по середине",ось воно все до того і йде.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:59 Ответить
А де ті херої стратехи,які тут свої дупи рвали що інформація про отичення Покровска,про те що сросіяки вже в Покровську то ІПСО,де ви ********,свідки іпсошні,чому свої язики собі до дупи позапихували,чи вам нову методичку ще з оп не піднесли?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:57 Ответить
у Покровську усе наразі дуже хєрово
Дай Боже зберегти наш о/с
не вилізуть вони, засцуть
показать весь комментарий
04.11.2025 12:00 Ответить
Бряхня. Зельоні хваляться, що в Покровську "зупинено розширення присутності військ противника".
показать весь комментарий
04.11.2025 12:04 Ответить
 
 