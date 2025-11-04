Враг продвинулся в Покровске, возле Карповки и Казацкого на Донетчине и Харьковщине, - DeepState

Войска РФ продвигаются на территории Харьковской и Донецкой областей.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Боровской Андреевки (село в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области), Карповки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Козацкого (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области) и в Покровске ( город в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Боровская Андреевка



Карповка



Казацкое



Покровск

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг продвинулся вблизи Покровска в Донецкой области и Привольного в Запорожской области.

