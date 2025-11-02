Оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты, - DeepState
Российские захватчики продолжают проникать в Покровск - их фиксируют и уничтожают в разных районах города.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг продолжает проникать в город
"Продолжается инфильтрация врага в город через оборонительные порядки Сил Обороны на юге, по ранее указанным участкам по отрезку Зверовое-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлино. Противник фиксируется или уничтожается в разных районах Покровска, что увеличивает "серую зону" его диверсионно-разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в DeepState отметили, что в последние дни особая активность наблюдается на восточных подступах в районе Ровно и на северных окраинах Покровска, где растет концентрация вражеской пехоты.
Оккупанты обустраивают наблюдательные пункты
"Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (НП), пилотные позиции и тому подобное. Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район, при попытках их зачистить", - говорится в сообщении.
Украинские защитники уничтожают противника
В DeepState напомнили, что в район Покровска приехало высшее военное руководство, которое взяло ситуацию под свой контроль.
"Сейчас мы видим решение задействовать различные специализированные подразделения, чтобы зачистить врага в городе, который накопил не одну сотню пехоты. Однако пока нет никаких решений по блокированию просачивания врага на юге города. Результаты таких решений мы увидим со временем, украинские дронщики каждый день и каждую ночь пытаются выискивать и уничтожать противника, и эта работа на сегодняшний день "бесконечна", - пишут аналитики.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
В міській забудові перемагає той хто може втратити більше солдат. Черговий "бахмут" там ліплять.