Оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты, - DeepState

Российские захватчики продолжают проникать в Покровск - их фиксируют и уничтожают в разных районах города.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает проникать в город

"Продолжается инфильтрация врага в город через оборонительные порядки Сил Обороны на юге, по ранее указанным участкам по отрезку Зверовое-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлино. Противник фиксируется или уничтожается в разных районах Покровска, что увеличивает "серую зону" его диверсионно-разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в DeepState отметили, что в последние дни особая активность наблюдается на восточных подступах в районе Ровно и на северных окраинах Покровска, где растет концентрация вражеской пехоты.

Оккупанты обустраивают наблюдательные пункты

"Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (НП), пилотные позиции и тому подобное. Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район, при попытках их зачистить", - говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожают противника

В DeepState напомнили, что в район Покровска приехало высшее военное руководство, которое взяло ситуацию под свой контроль.

"Сейчас мы видим решение задействовать различные специализированные подразделения, чтобы зачистить врага в городе, который накопил не одну сотню пехоты. Однако пока нет никаких решений по блокированию просачивания врага на юге города. Результаты таких решений мы увидим со временем, украинские дронщики каждый день и каждую ночь пытаются выискивать и уничтожать противника, и эта работа на сегодняшний день "бесконечна", - пишут аналитики.

Читайте также: Улучшены тактические позиции в нескольких кварталах Покровска и увеличено количество штурмовых групп, - 7 корпус ДШВ

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Читайте также: Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокировки городов нет, - Сырский