РУС
5 527 17

Оккупанты укрепляются в Покровске, обустраивая наблюдательные пункты, - DeepState

Покровськ

Российские захватчики продолжают проникать в Покровск - их фиксируют и уничтожают в разных районах города.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает проникать в город

"Продолжается инфильтрация врага в город через оборонительные порядки Сил Обороны на юге, по ранее указанным участкам по отрезку Зверовое-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлино. Противник фиксируется или уничтожается в разных районах Покровска, что увеличивает "серую зону" его диверсионно-разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в DeepState отметили, что в последние дни особая активность наблюдается на восточных подступах в районе Ровно и на северных окраинах Покровска, где растет концентрация вражеской пехоты.

Оккупанты обустраивают наблюдательные пункты

"Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (НП), пилотные позиции и тому подобное. Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район, при попытках их зачистить", - говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожают противника

В DeepState напомнили, что в район Покровска приехало высшее военное руководство, которое взяло ситуацию под свой контроль.

"Сейчас мы видим решение задействовать различные специализированные подразделения, чтобы зачистить врага в городе, который накопил не одну сотню пехоты. Однако пока нет никаких решений по блокированию просачивания врага на юге города. Результаты таких решений мы увидим со временем, украинские дронщики каждый день и каждую ночь пытаются выискивать и уничтожать противника, и эта работа на сегодняшний день "бесконечна", - пишут аналитики.

Улучшены тактические позиции в нескольких кварталах Покровска и увеличено количество штурмовых групп, - 7 корпус ДШВ

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокировки городов нет, - Сырский

Автор: 

Топ комментарии
+8
Нащо там Буданов і нащо ці контратаки? - ВИ УЖЕ ЇХ НЕ ВИБЄТЕ.

В міській забудові перемагає той хто може втратити більше солдат. Черговий "бахмут" там ліплять.
показать весь комментарий
02.11.2025 01:52 Ответить
+8
https://ibb.co/gLk1V0Rc
показать весь комментарий
02.11.2025 02:26 Ответить
+6
Бої в лоб в лоб з переважаючою силою супротивника завжди закінчуються однаково. Мабуть у військових академіях цього не вчать...
показать весь комментарий
02.11.2025 07:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Нащо там Буданов і нащо ці контратаки? - ВИ УЖЕ ЇХ НЕ ВИБЄТЕ.

В міській забудові перемагає той хто може втратити більше солдат. Черговий "бахмут" там ліплять.
показать весь комментарий
02.11.2025 01:52 Ответить
це вже останні конвульсії
показать весь комментарий
02.11.2025 01:58 Ответить
В тебе і в біляша,кацап.
показать весь комментарий
02.11.2025 05:56 Ответить
https://ibb.co/gLk1V0Rc
показать весь комментарий
02.11.2025 02:26 Ответить
Якійсь ювілей перемоги кловуна над баригою? Можем Павтаріть? Чи до чого тут зараз? (Вибачте не рам'ятаю дату виборів)
показать весь комментарий
02.11.2025 06:43 Ответить
"дронщики намагаються відшукувати ворога", але діпстейт вже всіх відшукав: натовпом ходять містом та облаштовують пункти. Навіть вище керівництво поїхало на них особисто подивитися, бо зображень з дрону, мабуть, недостатньо. Тулять навіть не новий Бахмут, як хтось вище зазначив, а новий Сралінгад. За Покровськом для нас землі.нєт
показать весь комментарий
02.11.2025 06:41 Ответить
"вище керівництво " тобто Буданга організував штаб у Павлограді за 100 км від Покровська. Бої він бачить тільки по телевізору.
показать весь комментарий
02.11.2025 07:26 Ответить
Бої в лоб в лоб з переважаючою силою супротивника завжди закінчуються однаково. Мабуть у військових академіях цього не вчать...
показать весь комментарий
02.11.2025 07:09 Ответить
А де арта ? Розбить нах Каца.
показать весь комментарий
02.11.2025 07:21 Ответить
Не укріплюються а захоплюють. Захопили вже майже весь.
показать весь комментарий
02.11.2025 07:24 Ответить
Скільки експертів пропадає на Цензорі! Контролерів забагато...
показать весь комментарий
02.11.2025 07:42 Ответить
І всі з значками різних кацапських військових аккадемій на кальсонах.
показать весь комментарий
02.11.2025 08:39 Ответить
Геть верховного ішака! Завдяки цьому обкуреному мудаку маємо те , що маємо. Якщо цим вже займається ГУР, то справи геть кепські. Ішак на пару з трояньським конем, вчергове, просрали стратегічну агломерацію.
показать весь комментарий
02.11.2025 07:43 Ответить
І зразу все стане класно-платівку зміни дятел
показать весь комментарий
02.11.2025 07:57 Ответить
Всеодно доведеться відійти.
показать весь комментарий
02.11.2025 08:43 Ответить
КАБами стерти виродків рашистських разом з будинками де вони залізли
показать весь комментарий
02.11.2025 08:51 Ответить
 
 