Ситуация сложная, но блокирования Сил обороны в Покровске и Купянске нет, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами, сдерживающими оккупантов в Покровско-Мирноградской агломерации.

Бои на Покровском направлении

"Противник наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому снова побывал на этом важном направлении. Встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие.



Заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения", - говорится в сообщении.

Сырский назвал ситуацию сложной, однако заявления роспропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.

Ситуация в Покровске

"Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - обнаружить ее и уничтожить.



В таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов. Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи по ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", - добавил главнокомандующий.

Сейчас, по словам Сырского, работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.

"Здесь важны: качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач.



Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей.



Отдал необходимые распоряжения. В контексте улучшения логистики отдельно определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений", - сказал он.

Он подчеркнул, что приоритетом является сохранение жизни защитников.

Добропольская операция

"Продолжается Добропольская операция. По состоянию на сегодня штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 м до 550 м. Всего за время этой операции освобождено 186,8 км² украинской территории, 246,8 км² - зачищено от ДРГ противника", - подытожил главнокомандующий.

