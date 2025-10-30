Ситуация сложная, но блокирования Сил обороны в Покровске и Купянске нет, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами, сдерживающими оккупантов в Покровско-Мирноградской агломерации.
Об этом он сообщил в Telegram
Бои на Покровском направлении
"Противник наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому снова побывал на этом важном направлении. Встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие.
Заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения", - говорится в сообщении.
Сырский назвал ситуацию сложной, однако заявления роспропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.
Ситуация в Покровске
"Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - обнаружить ее и уничтожить.
В таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов. Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи по ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", - добавил главнокомандующий.
Сейчас, по словам Сырского, работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.
"Здесь важны: качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач.
Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей.
Отдал необходимые распоряжения. В контексте улучшения логистики отдельно определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений", - сказал он.
Он подчеркнул, что приоритетом является сохранение жизни защитников.
Добропольская операция
"Продолжается Добропольская операция. По состоянию на сегодня штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 м до 550 м. Всего за время этой операции освобождено 186,8 км² украинской территории, 246,8 км² - зачищено от ДРГ противника", - подытожил главнокомандующий.
Что предшествовало?
- Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
- По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
- 27 октября в ВСУ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.
- 26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
- Известно, что враг пытается закрепиться в восточной и северной части Покровска.
- В Покровске остаются более 1,2 тыс. жителей.
