РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении Ситуация на Добропольском направлении
1 107 26

Ситуация сложная, но блокирования Сил обороны в Покровске и Купянске нет, - Сырский

Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами, сдерживающими оккупантов в Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Бои на Покровском направлении

"Противник наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому снова побывал на этом важном направлении. Встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие.

Заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения", - говорится в сообщении.

Сырский назвал ситуацию сложной, однако заявления роспропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности.

Читайте: Эвакуация из Покровска практически невозможна, там остаются более 1,2 тыс. человек, - ОВА

Ситуация в Покровске

"Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - обнаружить ее и уничтожить.

В таких условиях крайне важна качественная работа наших разведывательных и ударных дронов. Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи по ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", - добавил главнокомандующий.

Сейчас, по словам Сырского, работают над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Сейчас сложнее всего на Покровском направлении, оккупанты всеми методами пытаются закрепиться. ВИДЕО

"Здесь важны: качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач.

Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей.

Отдал необходимые распоряжения. В контексте улучшения логистики отдельно определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений", - сказал он.

Он подчеркнул, что приоритетом является сохранение жизни защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продвинулась возле Покровска и в Запорожской области. Врага отбросили возле Нового Шахово, - DeepState

Добропольская операция

"Продолжается Добропольская операция. По состоянию на сегодня штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 м до 550 м. Всего за время этой операции освобождено 186,8 км² украинской территории, 246,8 км² - зачищено от ДРГ противника", - подытожил главнокомандующий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Автор: 

Донецкая область (11129) Александр Сырский (751) Покровск (851) Покровский район (1149)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Хіба в Сирського колись було блокування? Завжди все напружено-контрольовано, як і в Соледарі, Бахмуті та Авдіївці.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:40 Ответить
+5
Новина від Цензор.нет:

16.02.24, 01:12 - Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Відбувається планове підсилення підрозділів - Тарнавський
показать весь комментарий
30.10.2025 12:40 Ответить
+3
значить блокування є , або буде

хтось вірить сирку з батьками на паРаші ?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значить блокування є , або буде

хтось вірить сирку з батьками на паРаші ?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:36 Ответить
Потрібні резерви, а де вони? Завдання Генштабу не оперативно керувати бойовими діями, а створювати резерви! Керувати бойовими діями має Об'єднання командування! Але Сирський провалив реформу армії і стягнув все керівництво в свої руки і тепер у нас і колапс на фронті і немає резервів, і свою роботу не зробив і чужу роботу запоров! МАЛАДЄЦ!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:41 Ответить
То все ж КОНТРОЛЬОАВНО,
показать весь комментарий
30.10.2025 12:37 Ответить
Новина від Цензор.нет:

16.02.24, 01:12 - Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Відбувається планове підсилення підрозділів - Тарнавський
показать весь комментарий
30.10.2025 12:40 Ответить
Хіба в Сирського колись було блокування? Завжди все напружено-контрольовано, як і в Соледарі, Бахмуті та Авдіївці.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:40 Ответить
и все єти города упали при Залужном ((
показать весь комментарий
30.10.2025 12:49 Ответить
"Аксиома Эскобара".
показать весь комментарий
30.10.2025 12:53 Ответить
при чем тут это? если автор комента пишет что эти города были захвачены при Сирском, а это ЛОЖЬ
показать весь комментарий
30.10.2025 12:55 Ответить
А где ж тогда Сирский был? На пенсии?
показать весь комментарий
30.10.2025 13:05 Ответить
под Залужным был
показать весь комментарий
30.10.2025 13:08 Ответить
Коли Зельоні починають яро запевняти, що це не дупа, а очєнь харашо, то треба розуміти, що вони безпорадні щось виправити.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:43 Ответить
значить хреново справи

ГЕРОЇ, МИ МОЛИМОСЬ ЗА ВАС
показать весь комментарий
30.10.2025 12:45 Ответить
Наступний етап - "плановий відхід на підготовлені позиції".
показать весь комментарий
30.10.2025 12:46 Ответить
"плановий"+"підготовлені"
показать весь комментарий
30.10.2025 12:56 Ответить
Терпеть не могу вояк, которые сидя на диване, поливает говном Сырского. 73% тупых. Ружьё в руки-и на передовую. Я не воюю, поэтому не позволяю себе что-то п..здеть, на тех кто там.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:46 Ответить
Сырский воюет на передовой где-то там?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:51 Ответить
Если Сырского сменят на кого-то другого, диванные вояки через день будут поливать г***** и его точно так же.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:48 Ответить
Так поедь в Покровск и обратно, сними на видеокамеру и покажи, что блокировки города нет.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:50 Ответить
так это по карте видно, зачем ему ехать?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:52 Ответить
І що видно на карті?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:58 Ответить
что нет блокировки
показать весь комментарий
30.10.2025 12:59 Ответить
Яка ширина території для виходу з Покровська, не окупованої рашистами?
показать весь комментарий
30.10.2025 13:10 Ответить
Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції

сирський, ти що бахнувся?
це ж текст голобородька.

чи то, з минулого сезону? то, вже можна копіювати?
сирський, командиру брехати не можна!
сирський, краще розкажи як ти на білому коні з шашкою наголо до курська рвонув.....
бо, з покровськом все ясно.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:51 Ответить
Хвойди ОПи з ТСН ( "Г+Г") вже звинувачують військових, які тримають оборону в районі Покровська. Кажуть, що військові брехали вищому командуванню про справжню ситуацію.
Як можна обдурити Сирського, якщо він, як запевняють, не вилазить з найгарячіших ділянок фронту? 😯

Ті ж хвойди ОПи постійно поливають лайном DeepState, який пише правду про лінію фронту. А верховне керівництво заперечує правдиві дані DeepState.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:57 Ответить
ну по правде говоря дупа первые сказали что были не правдивые отчеты и из за этого полуился слив Звирове
показать весь комментарий
30.10.2025 13:07 Ответить
Заспокоювач,курва((
показать весь комментарий
30.10.2025 13:09 Ответить
 
 