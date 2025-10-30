РУС
РФ продвинулась возле Покровска и в Запорожской области. Врага отбросили возле Нового Шахово, - DeepState

Украинские защитники отбросили российских захватчиков на Покровском направлении. В то же время оккупанты имеют продвижение.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Успешные действия Сил обороны

Врага отбросили вблизи Нового Шахово.

Покровское направление. Где продвижение РФ?

Продвижение РФ

Российские оккупанты продвинулись возле Покровска, Полтавки, Владимировки и в Новониколаевке.

Что предшествовало?

  • Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
  • По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
  • 27 октября в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.
  • 26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
  • Известно, что враг пытается закрепиться в восточной и северной части Покровска.
  • В Покровске остаются более 1,2 тыс. жителей.

