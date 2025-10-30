РФ продвинулась возле Покровска и в Запорожской области. Врага отбросили возле Нового Шахово, - DeepState
Украинские защитники отбросили российских захватчиков на Покровском направлении. В то же время оккупанты имеют продвижение.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Успешные действия Сил обороны
Врага отбросили вблизи Нового Шахово.
Продвижение РФ
Российские оккупанты продвинулись возле Покровска, Полтавки, Владимировки и в Новониколаевке.
Что предшествовало?
- Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
- По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
- 27 октября в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.
- 26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
- Известно, что враг пытается закрепиться в восточной и северной части Покровска.
- В Покровске остаются более 1,2 тыс. жителей.
