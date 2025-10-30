Враг увеличил количество атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб ВСУ

В течение 29 октября на передовой произошло 172 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 80 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 4 323 обстрела, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 671 дрон-камикадзе.



Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Запорожье, Орехов, Каменское Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 24 управляемые авиабомбы, осуществил 194 обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло 15 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка, Степная Новоселовка и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Торское, Заречное, Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка.

На Славянском направлении наши воины остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед, вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг осуществил 24 атаки в районах Предтечиного, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русина Яра, Софиевки и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверовое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Мирноград, Балаган, Лесовка, Покровск, Филия, Кучеров Яр, Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Мирное, Сычневое, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степовое, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригоровка, Вишневое, Привольное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений — противник пытался продвинуться вблизи Степового, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

