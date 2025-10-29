Генштаб проверяет фото военных секретных карт, которые распространил полковник Манько

В Генштабе заявили, что необходимо провести экспертную оценку по вопросам секретности и установить, содержит ли обнародованная начальником Управления штурмовых войск Валентином Манько фотография военных карт информацию с ограниченным доступом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ в ответ на запрос "Эспрессо".

Достоверность карт

В Генштабе изданию отметили, что установить достоверность военных карт смогут только после специальной оценки государственного эксперта по вопросам секретности.

"По результатам обработки информируем, что наличие (или отсутствие) сведений с ограниченным доступом в информации, распространенной полковником Валентином Манько, может быть установлено только после проведения соответствующей оценки. Информирование общественности по затронутому вопросу возможно после проведения такой оценки экспертом по вопросам секретности в соответствии с распределением полномочий", - добавили там.

Что предшествовало

Накануне полковник ВСУ Валентин Манько опубликовал в соцсетях фото с собакой, на котором видны военные карты, на которых могли быть данные с грифом секретно.

Сам Валентин Манько заверил, что это обычная карта из Google Maps, на которую он лично нанес отметки.

