Манько обнародовал военные карты
3 194 21

Генштаб проверяет фото военных секретных карт, которые распространил полковник Манько

Манько опубликовал секретные карты: Генштаб прокомментировал

В Генштабе заявили, что необходимо провести экспертную оценку по вопросам секретности и установить, содержит ли обнародованная начальником Управления штурмовых войск Валентином Манько фотография военных карт информацию с ограниченным доступом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ в ответ на запрос "Эспрессо".

Достоверность карт

В Генштабе изданию отметили, что установить достоверность военных карт смогут только после специальной оценки государственного эксперта по вопросам секретности.

"По результатам обработки информируем, что наличие (или отсутствие) сведений с ограниченным доступом в информации, распространенной полковником Валентином Манько, может быть установлено только после проведения соответствующей оценки. Информирование общественности по затронутому вопросу возможно после проведения такой оценки экспертом по вопросам секретности в соответствии с распределением полномочий", - добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Критической ситуации на Новопавловском направлении нет, но идут очень тяжелые бои, - Манько

Что предшествовало

  • Накануне полковник ВСУ Валентин Манько опубликовал в соцсетях фото с собакой, на котором видны военные карты, на которых могли быть данные с грифом секретно.
  • Сам Валентин Манько заверил, что это обычная карта из Google Maps, на которую он лично нанес отметки.

Читайте также: На фронте зафиксировано 122 боестолкновения, больше всего на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС карта Манько ВСУ
+21
Покоління ******** вже просочились і до армії
29.10.2025 18:36 Ответить
+13
не повернуться діти ніколи і онуки не повернуться...
вибір 2019 все зупинив - еволюція стоп раз два!
29.10.2025 18:42 Ответить
+9
Барани обрали самих тупих поміж себе баранів до влади.Владні барани призначають поміж себе самих тупих керувати отими першими баранами.Замкнутий круг
29.10.2025 18:44 Ответить
29.10.2025 18:36 Ответить
Бліндаж люкс 5 зірок з собакою
29.10.2025 18:39 Ответить
Позначки секретні а не папір, Манько цього не розуміє! Хто цю людину призначів? Гнати потрібно тих хто призначає неадекватів на керівні посади! Верховна рада має перебрати на себе управління військами та призначеннями в державі та в армії! Команда Зеленського довела ситуацію до катастрофи!
29.10.2025 19:29 Ответить
І як давно ти в армії ...?
29.10.2025 18:41 Ответить
Я з 1993, але Тік-ток війська до цього були тільки в рашке
29.10.2025 18:44 Ответить
це - начальник Управління Штурмових військ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29.10.2025 19:12 Ответить
Каїться?
29.10.2025 18:38 Ответить
29.10.2025 18:42 Ответить
розглядував таку можливість при Порошенку, а тут 2019! - припинив розглядування....
не люблю діктатуркі в любому вигляді
29.10.2025 18:51 Ответить
Так а що ти в штатах робиш? Чи ще не повна диктатура?
29.10.2025 18:59 Ответить
анекрот 70х,,,
американець - я можу вийті на площю і заорати - трамп тупа стара скотина!
советскій - я теж можу вийті на площю і заорати - трамп тупа стара скотина!
29.10.2025 19:07 Ответить
останні українці в Америці це ми z жінкою і син - a його діти вже ні.
яких я безкінечно люблю!
вгадайте з одного разу чи будyть моєї онучки діти хотіти в Україну?
2019 все зламав!
29.10.2025 19:23 Ответить
Как жаль (((
29.10.2025 18:51 Ответить
29.10.2025 18:44 Ответить
Приклад наявності зелупнів на посадах, не тільки з приблуд95, у ВРУ ГПУ СБУ КМУ Ксу ….!!!
Сирійці, не пішли смішити людей люстраціями, як в Україні (2014-15роках), а вжили дієвих рішень, з допомогою однієї лише вірьовки!
І мають гарний результат, а не помічників ригоАНАЛЬНИХ, як вертухаїв ************!!
29.10.2025 18:53 Ответить
Гребаний цирк.
29.10.2025 18:55 Ответить
Краще б перевірили минулу діяльність та зв'язки цього персонажа.
29.10.2025 19:04 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pQFqkLVsqbzAuDH1x7VKcudtiCp39FJJiEyoFYtZcNYLbNdre2KjNJkowjx6VpTdl&id=100005103947635
29.10.2025 19:07 Ответить
Прибрали. Добре "

Штурмові війська ЗСУ очолив полковник Манько. Його звинувачували в рейдерстві та викраденнях людей під час АТО.

Полковник Валентин Манько, Герой України та колишній командир 33-го штурмового полку, очолив новостворене управління штурмових військ у складі Збройних сил України. 44 річний полковник минулого року отримав Героя України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Загалом, він брав активну участь у війні на сході України з початку російської агресії 2014 року. Він організував і очолив добровольчий підрозділ, який став частиною ДУК «Правий сектор», де Манько обіймав посаду заступника командира.

Згодом Манько безуспішно спробував потрапити в політику, але натомість вліз в кримінальні процеси і навіть декілька місяців був в розшуку Інтерполу за підозрою в розбійних нападах. Справа не отримала розвитку, в 2018 році Валентин Манько навіть очолив державну службу в справах ветеранів.

Що відомо про Валентина Манька

Водночас постать Валентина Манька вже багато років викликає суперечки в середовищі ветеранів та громадськості. У 2018 році журналісти програми «Наші гроші» оприлюднили розслідування, згідно з яким Манька пов'язували зі створенням організованої злочинної групи у зоні АТО, рейдерськими діями проти фермерів, викраденнями та побиттям.

Зокрема, фермер і учасник самооборони Великоновоселівки Олександр Потуга звинувачував підрозділ Манька у пограбуванні його підприємства та двох викраденнях. Він заявив, що особисто впізнав Манька під час одного з допитів, а його компанія була розграбована на понад 200 тонн врожаю. Схожі звинувачення пролунали і від інших ветеранів, зокрема Владислава Грищенка, який стверджував, що бійці Манька діяли озброєними групами в тилу під виглядом бойових підрозділів.

"...

Про призначеного Командира Штурмових Військ Манько:

«Спектр завдань підрозділу Валентина Манька був надзвичайно широкий. Зокрема, грабежі фермерів у зоні АТО, розповідає один з постраждалих - Олександр Потуга. У травні 2014 року Потуга на своїй фермі утворив місцеву Самооборону і з бійцями батальону Донбас виганяв сепаратистів з рідного містечка. Він особисто зняв прапор ДНР, не ховаючи обличча розірвав його перед камерами українських журналістів, а потім почепив прапор України.

Тоді у сюжетах центральних телеканалів його і самооборонців назвали сільським патріотичним активом, який вирішив дати бій сепаратистам. Через півтора місяці після звільнення Великоновоселівки самообронця викрали, але не сепаратисти, а загін Валентина Манька.

"Нас положили на землю, связали руки, отвели в подвальное помещение. Первичный допрос там Манько проводил. Пока меня держали в подвале - ограбили предприяте мое «Скиф»", - розповідає самооборонець Олександр Потуга.

Підприємство пограбували на 200 тон врожаю і техніку. І пішли до інших фермерів. А коли Потуга організував сусідів в загін самооборони, щоб захистити район від мародерів, його викрали вдруге. Це сталося п'ятого вересня посеред білого дня, при свідках, поряд із відділком новоселівської міліції.

"Під'їжджає джип: «Усім стояти, лежати, на підлогу». Я дивлюся - вони до мене присуваються. Я відсувають. Вони: «Стояти, лежати». І відразу постріл пішов. Влучили мені ось сюди, в стегно. Куля перебила кістку - довелося довго лікуватися потім", - пригадує самооборонець Олександр Потуга.

Зв'язаного та пораненого Олександра дві з половиною години везли до… Дніпра. Там його зустрів сам Манько. До нас в машину зазирнув Манько.

"Я його впізнав по голосу. Він сказав: "Ну що, догрався. Нічого було затримувати мою спецтехніку, кран, трактори, які різали труби. Нічого було збирати мисливців, щоб нам протистояти" - каже фермер і самооборонець Олександр Потуга.

Подібну історію розповідає і ветеран АТО Владислав Гриценко. Він служив у 95 десантній бригаді. Почав війну добровольцем Правого Сектору. В його розповіді група Манька грабувала фермерів глибоко в тилу. У листопаді 2014 року один із фермерів приїхав на передову, у Піски, щоб попросити допомоги.

"Ми поверталися із важкого бою під Донецьким аеропортом. У нас було кілька поранених, двоє хлопців живцем згоріли. Біля воріт нашого табору стояв чоловік із машиною на дніпропетровських номерах, який хотів поговорить хоч з якимось командиром. Він був в істериці, казав: "Хлопці, помагайте, не знаю що робити. Озброєні люди захопили сім'ю і дітей»" - розповідає ветеран АТО Владислав Грищенко.

У судових реєстрах і в поліції - букет справ і звернень про пограбування фермерів підрозділом Манька. Є заяви і про викрадення Олександра Потуги. Валентин Манько таку інформацію про себе називає помстою, замовною компанією.

Незважаючи на ці обвинувачення, у 2018 році Манько переміг у конкурсі на посаду голови Державної служби у справах ветеранів. Цей конкурс, за словами учасників і ветеранів, проходив із численними порушеннями, зокрема приховуванням інформації про його проведення та усуненням конкурентів. Сам Манько тоді назвав звинувачення «брєдом» і заперечив співпрацю з політичними структурами.

Фігуранти журналістських розслідувань та самі ветерани неодноразово вимагали проведення відкритого розслідування щодо дій Манька в зоні бойових дій у 2014-2015 роках, проте правоохоронні органи залишали звернення без результату.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3011182339061868&set=a.313505685496227&__cft__[0]=AZUmQiv4ub3Op-UIFLi2u5kwKemahpeyfgsPgBeE85qEMRXJVLNhgZlchZr9FqnTqbsPDmKBgJXW4JGkuJql3zYlbvkury01k423FXiH3dfNNf6bQnevFsBeWcuyz0mzX5I&__tn__=EH-R
29.10.2025 19:10 Ответить
У Шуріка ,схоже , появився дуже серйозний конкурент.З такими воєводами,полководцями,придворними маршалами ,імператором та іншими хльоциками зеленим гнидам дуже скоро знадобиться ще одна країна, бо в цій солдатики (одноразові) закінчуються.
показать весь комментарий
29.10.2025 19:16 Ответить
Але хтось має припинити розгильдяйство у лавах ЗСУ серед командного складу ? А то вже цілих полковників доводиться перевіряти на предмет збереження військової таємниці
29.10.2025 19:52 Ответить
 
 