Критической ситуации на Новопавловском направлении нет, но идут очень тяжелые бои, - Манько

Начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько рассказал о ходе боевых действий на Новопавловском направлении, опровергнув распространенные в сети "вбросы".

Об этом он сообщил в своем обращении в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Манько отметил, что противник сосредоточил основные усилия на двух направлениях - Покровском и Новопавловском. В частности, на Новопавловском враг пытается прорваться между Ореховым и Зеленым Кутом в сторону Новопавловки и усилил давление на Полтавку.

Контролируемые ВСУ населенные пункты

По его словам, Новопавловка находится под контролем ВСУ и была "зачищена", а населенные пункты Орехово, Новоукраинка, Дачное, Грушевское, Ивановка, Андреевка, Гавриловка, Лесное, Александроград, Сичневое, Вербовое, Варваровка, Веселое и другие - контролируемые украинскими силами или зачищены. В то же время бои продолжаются в Котляровке, Малиевке, Терновом, Березовом, а также возле Полтавки, где есть присутствие украинских войск.

Атаки врага

Манько отметил, что враг атакует малыми группами по 2-6 человек, пытаясь "врезаться" в украинские позиции. ВСУ выставили "рубеж блокирования", который постоянно усиливается.

"Противник пришел с мечом, но мы поставили щит, а теперь взяли меч и потихоньку зачищаем эти все территории", - отметил он.

Он подчеркнул, что ситуация на направлении контролируемая, хоть и продолжаются тяжелые бои: "На сегодняшний день, критичности какой-то там нет, очень тяжелые идут бои".

