Критичної ситуації на Новопавлівському напрямку немає, але йдуть дуже важкі бої, - Манько

зсу

Начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько розповів про перебіг бойових дій на Новопавлівському напрямку, спростувавши поширені в мережі "вкиди".

Про це він повідомив у своєму зверненні у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Манько зазначив, що противник зосередив основні зусилля на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському. Зокрема, на Новопавлівському ворог намагається прорватися між Горіховим і Зеленим Кутом у бік Новопавлівки та посилив тиск на Полтавку.

Контрольовані ЗСУ населені пункти

За його словами, Новопавлівка перебуває під контролем ЗСУ і була "зачищена", а населені пункти Горіхове, Новоукраїнка, Дачне, Грушівське, Іванівка, Андріївка, Гаврилівка, Лісне, Олександроград, Січневе, Вербове, Варварівка, Веселе та інші - контрольовані українськими силами або зачищені. Водночас бої тривають у Котлярівці, Маліївці, Терновому, Березовому, а також біля Полтавки, де є присутність українських військ.

Атаки ворога

Манько наголосив, що ворог атакує малими групами по 2-6 осіб, намагаючись "врізатися" в українські позиції. ЗСУ виставили "рубіж блокування", який постійно посилюється.

"Противник прийшов з мечем, але ми поставили щит, а тепер взяли меч і потихеньку зачищаємо ці всі території", - зазначив він.

Він підкреслив, що ситуація на напрямку контрольована, хоч і тривають важкі бої: "На сьогоднішній день, критичності якоїсь там немає, дуже важкі йдуть бої".

Автор: 

Манько Валентин (11) війна в Україні (6712)
