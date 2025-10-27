Критичної ситуації на Новопавлівському напрямку немає, але йдуть дуже важкі бої, - Манько
Начальник Управління штурмових підрозділів Валентин Манько розповів про перебіг бойових дій на Новопавлівському напрямку, спростувавши поширені в мережі "вкиди".
Про це він повідомив у своєму зверненні у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Манько зазначив, що противник зосередив основні зусилля на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському. Зокрема, на Новопавлівському ворог намагається прорватися між Горіховим і Зеленим Кутом у бік Новопавлівки та посилив тиск на Полтавку.
Контрольовані ЗСУ населені пункти
За його словами, Новопавлівка перебуває під контролем ЗСУ і була "зачищена", а населені пункти Горіхове, Новоукраїнка, Дачне, Грушівське, Іванівка, Андріївка, Гаврилівка, Лісне, Олександроград, Січневе, Вербове, Варварівка, Веселе та інші - контрольовані українськими силами або зачищені. Водночас бої тривають у Котлярівці, Маліївці, Терновому, Березовому, а також біля Полтавки, де є присутність українських військ.
Атаки ворога
Манько наголосив, що ворог атакує малими групами по 2-6 осіб, намагаючись "врізатися" в українські позиції. ЗСУ виставили "рубіж блокування", який постійно посилюється.
"Противник прийшов з мечем, але ми поставили щит, а тепер взяли меч і потихеньку зачищаємо ці всі території", - зазначив він.
Він підкреслив, що ситуація на напрямку контрольована, хоч і тривають важкі бої: "На сьогоднішній день, критичності якоїсь там немає, дуже важкі йдуть бої".
