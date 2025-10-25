УКР
Штурмові війська та ДШВ порівнювати не можна. Різні тактики та планування, - Манько

Валентин Манько керує новим управлінням штурмових військ

Полковник Валентин Манько вважає створення Штурмових військ ЗСУ доцільним та зауважив, що вони відрізняються від ДШВ.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Тетяні Гончаровій

Що стосується порівняння нас із Десантно-штурмовими військами, не можна так порівнювати. Так безглуздо можуть порівнювати тільки люди, які на цьому не розуміються. Якби хтось з нами хоча б повоював, або поруч був... Щодня підрозділи просять нас "дайте сюди штурмовиків, сюди, сюди". Ви не уявляєте, яка потреба в наших військах, просто колосальна", - зазначив він.

За словами Манька, воїни Штурмових військ сьогодні закривають найважчі ділянки фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський про штурмові війська ЗСУ: мобільні підрозділи для прориву оборони

"Що таке Десантно-штурмові війська? Ті ж самі критики (створення Штурмових військ. - Ред), коли брали з однієї бригади батальйон і кидали на один напрямок, а інший - на ще один. Коли три батальйони однієї бригади опинялися на Сумському напрямку, інший - під Торецьком, а третій - на Покровському. Тоді критики кричали, що "розірвали бригаду ДШВ, як вони воюватимуть?".

Тепер ті самі критики, коли я їм кажу: "Ми створені саме для того, щоб нас розривати". Тому що у нас зовсім інша тактика, ми працюємо малими штурмовими групами. Можемо складати їх у великий організм, можемо працювати маленьким організмом. Саме до цього ми готові. Своя тактика, стратегія, підхід до кожної операції, планування. Кожну нашу операцію робимо аналітику, проводимо аналіз, підготовка", - пояснив командувач.

Він зазначив, що у Штурмових військ зовсім інша система бою, керування, планування, тактики, стратегії тощо.

Також читайте: Створення Штурмових військ підвищить ефективність контрнаступальних дій, - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що народна депутатка Анна Скороход, яка очолювала Тимчасову слідчу комісію з питань військових, високо оцінила роботу Валентина Манька та Сергія Коротких. Саме вони безпосередньо відповідають за управління Штурмовими військами та підготовку штурмовиків.

За словами Скороход, головними показниками ефективності їхньої діяльності стали висока якість навчання особового складу, повага бійців до своїх командирів і збереження життя військовослужбовців під час виконання бойових завдань.

Депутатка підкреслила, що такий підхід до підготовки та командування є прикладом правильної організації бойової роботи і сприяє підвищенню боєздатності української армії.

Манько Валентин Скороход Анна Штурмові війська
Топ коментарі
+9
Слово пацана?
25.10.2025 11:27 Відповісти
+9
А хто працює в ТЦК? Герої з передової? Щаззз...
Один з таких "героїв", Магомед Айдамиров, зараз працює в Одесі, і саме він став героєм нещодавнього відео, де він погрожує "в'**@ти і трахнути" чоловіка, який його знімає на відео.
"В 2017 году банда Магомеда Айдамирова похитила одесского предпринимателя, потребовав у его родственников 200 тысяч долларов. Похищенного одессита продержали на цепи в подвале арендованного Магомедом Айдамировым почти 2 месяца. Банда Айдамирова была причастна к целой серии похищений, разбоев и криминальных разборок со стрельбой в других областях Украины, активно действуя с начала 2014 года по 2017-й."
25.10.2025 11:47 Відповісти
+7
25.10.2025 11:29 Відповісти
Немає піхоти в бригадах які утримують лінію фронту, про які штурмові війська може йти мова при відсутності мобілізації молоді та жінок?
25.10.2025 11:27 Відповісти
Да военные вообще тупые. Вешают какие-то коробочки со взрывчаткой на броню, когда каждой домохозяйке понятно, что для большей защиты надо просто больше металла налепить
25.10.2025 11:42 Відповісти
++
25.10.2025 12:06 Відповісти
Ти "перегрітий"? Не чув ніколи про "активну броню"?
25.10.2025 12:06 Відповісти
25.10.2025 11:29 Відповісти
25.10.2025 11:30 Відповісти
25.10.2025 11:36 Відповісти
всі як на підбор сирському.
25.10.2025 11:53 Відповісти
вороже іпсо такого не може бути...зелень призначає тільки найдостойниших
25.10.2025 11:53 Відповісти
так це зрозуміло.
25.10.2025 11:58 Відповісти
Пташенятко "Бені"?
25.10.2025 13:02 Відповісти
Це не для єрмака, з його оточенням ларьочним, які свого носа сунуть у справи військові!!
Рнбоу з умеровим та його майновими здобутками у Філадельфії, цьому підтвердження!!
25.10.2025 11:32 Відповісти
Чим більше "різних військ" тим більше штабів,тим більше полковників і генералів,тим більше тиловий служб Але про це ні слова СЛАВА ЗСУ!!!
25.10.2025 11:33 Відповісти
Штурмові війська і десантно штурмові, там діловоди в там піхота, правильно зрозумів?
25.10.2025 11:37 Відповісти
навіщо викладати на Цензорі цей непотріб....вже артилерія від зелені пішла вибілювати манько в особі проросійської шобли з каналу рада
25.10.2025 11:43 Відповісти
Це той, що фермерів штурмував свого часу?
25.10.2025 11:49 Відповісти
Хто, Філімонов чи Манько ?
25.10.2025 12:02 Відповісти
25.10.2025 12:02 Відповісти
Такими темпами нам доведеться стати свідками , як орденоносні "Лисий" (є. кошовий) та пікалов командуватимуть військами.
Це не моя фантазія, бо після того, як сосалки та друга наволоч зайняли посади дипломатів, а після призначення радником секретаря РНБО сергій сивохо, який збирався "закінчити війну в головах". Колаборант "на всю голову" робив все, щоб нашкодити обороноздатності України, сильно образився на активістів, коли йому зірвали презентацію за вислів "внутрішній конфлікт в Україні". Слава богу, що здох.
25.10.2025 12:03 Відповісти
Треба міняти все в комплексі,в не лише саму назву.
Це та сама піхота.
Краще би міняли підходи,планування,створили би щось на зразок Штурмові війська роботів-систем,тобто,якщо штурмувати-то технологіями,а не...
25.10.2025 12:18 Відповісти
полковник ... чекає бригадного.... генерала!
Плюси заробляє...!
25.10.2025 12:21 Відповісти
О, вже шахрай потихеньку стає героєм, якого розкручують в ЗМІ зелені "патріоти"? Яка влада - такі і патріоти!!!
25.10.2025 13:00 Відповісти
Не здивуюся побачити поворознюка в ролі головкома ЗСУ.
25.10.2025 13:05 Відповісти
До головкома він не доріс. А начальником продслужби чи речової служби - якраз те, що потрібно.
25.10.2025 13:17 Відповісти
За словами Манька, воїни Штурмових військ сьогодні закривають найважчі ділянки фронту.
Коли вони встигли закривати найважчі ділянки фронту? Війська тільки-тільки створені.
25.10.2025 13:24 Відповісти
 
 