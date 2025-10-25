Штурмові війська та ДШВ порівнювати не можна. Різні тактики та планування, - Манько

Полковник Валентин Манько вважає створення Штурмових військ ЗСУ доцільним та зауважив, що вони відрізняються від ДШВ.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Тетяні Гончаровій, інформує Цензор.НЕТ.

Що стосується порівняння нас із Десантно-штурмовими військами, не можна так порівнювати. Так безглуздо можуть порівнювати тільки люди, які на цьому не розуміються. Якби хтось з нами хоча б повоював, або поруч був... Щодня підрозділи просять нас "дайте сюди штурмовиків, сюди, сюди". Ви не уявляєте, яка потреба в наших військах, просто колосальна", - зазначив він.

За словами Манька, воїни Штурмових військ сьогодні закривають найважчі ділянки фронту.

"Що таке Десантно-штурмові війська? Ті ж самі критики (створення Штурмових військ. - Ред), коли брали з однієї бригади батальйон і кидали на один напрямок, а інший - на ще один. Коли три батальйони однієї бригади опинялися на Сумському напрямку, інший - під Торецьком, а третій - на Покровському. Тоді критики кричали, що "розірвали бригаду ДШВ, як вони воюватимуть?".

Тепер ті самі критики, коли я їм кажу: "Ми створені саме для того, щоб нас розривати". Тому що у нас зовсім інша тактика, ми працюємо малими штурмовими групами. Можемо складати їх у великий організм, можемо працювати маленьким організмом. Саме до цього ми готові. Своя тактика, стратегія, підхід до кожної операції, планування. Кожну нашу операцію робимо аналітику, проводимо аналіз, підготовка", - пояснив командувач.

Він зазначив, що у Штурмових військ зовсім інша система бою, керування, планування, тактики, стратегії тощо.

Нагадаємо, що народна депутатка Анна Скороход, яка очолювала Тимчасову слідчу комісію з питань військових, високо оцінила роботу Валентина Манька та Сергія Коротких. Саме вони безпосередньо відповідають за управління Штурмовими військами та підготовку штурмовиків.

За словами Скороход, головними показниками ефективності їхньої діяльності стали висока якість навчання особового складу, повага бійців до своїх командирів і збереження життя військовослужбовців під час виконання бойових завдань.

Депутатка підкреслила, що такий підхід до підготовки та командування є прикладом правильної організації бойової роботи і сприяє підвищенню боєздатності української армії.