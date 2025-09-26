Сирський про штурмові війська ЗСУ: мобільні підрозділи для прориву оборони

Фото: Джерело

Створення штурмових військ як окремого роду сил - реакція ЗСУ на сучасні методи ведення війни, які включають високу технологічну складову та активне застосування дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"У нас незвичайна війна. Це війна високих технологій, війна дронів. І ми постійно шукаємо ті форми, способи, структури, методи ведення бойових дій, які приносять найбільший успіх. Рік тому ми вперше використали штурмові підрозділи в наступальній операції. Це були 33-й і 225-й штурмові батальйони на Курщині. Тоді ці батальйони першими зайшли на територію ворога, прорвали його оборону на кордоні. Вони показали свою ефективність в плані мобільних дій, випередженні дій ворога, використання не тактики наступу з фронту, а в першу чергу діями дрібних штурмових груп, оточуючи противника з флангів, заходів у тил. І ця успішність була підтверджена співвідношенням втрат противника і нашими втратами. Так, у противника втрати в рази більші за наші", - зазначив Сирський.

Після аналізу досвіду "курських" операцій Генштаб вирішив масштабувати штурмові підрозділи через їхню високу ефективність.

На цей час ми маємо вже декілька (штурмових - ред.) полків, низку окремих батальйонів, які підтверджують свою ефективність буквально на всіх ділянках фронту", - відзначив главком.

Сирський також пояснив відмінність штурмових військ від десантно‑штурмових. Десантно‑штурмові війська - це елітна піхота, здатна вести наступ, оборону та глибокі рейдові операції, зазвичай на ключових напрямках фронту. Вони оснащені сучасною технікою, мають власні смуги оборони та можуть проводити активні наступальні дії протягом тривалого часу.

Натомість штурмові частини - підрозділи швидкого реагування, мобільні та гнучкі у застосуванні.

"Головна їхня риса – те, що вони мобільні. Штурмові підрозділи стають одним з ключових елементів підвищення наступального потенціалу, що забезпечить адаптацію до сучасних викликів війни. Вони також оснащені всім тим сучасним озброєнням, що у нас є в Збройних Силах. Водночас їм не призначаються якісь постійні ділянки, класичні смуги ведення оборони чи наступу. Вони діють там, де найважче", - пояснив Сирський.

Він додав, що штурмові війська зазвичай діють у складі передових загонів, проривають першу смугу оборони противника та готують умови для вступу в бій десантних або загальновійськових підрозділів.

Водночас Сирський наголосив: "Штурмовик – це не камікадзе. Це сміливий воїн, патріот, який за покликом душі й серця йде в ці війська. У них є своя тактика, своя ідея, своя підготовка. Обов'язково з кожною штурмовою групою йде безпілотник, який проводить розвідку. Командири штурмових підрозділів постійно разом зі своїм особовим складом. Напевно, це найбільша така сильна риса штурмових військ – тому що там більшість командирів прийшли з рядових солдатів, сержантів, і вони, як правило, діють разом зі своїми підрозділами".

Головнокомандувач підкреслив, що через специфіку завдань штурмові війська постійно перебувають під його особистим контролем та контролем Генерального штабу.

"Їх потрібно поповнювати. Вони мають свою програму підготовки, готуються до наступних дій, до штурмових дій. Вони повинні постійно забезпечуватися сучасною технікою. Усе, що в нас є нове, ми впроваджуємо у Штурмових військах одночасно з Десантно-штурмовими військами", - запевнив Сирський.

Він зазначив, що противник наслідує наш підхід і створив власні штурмові підрозділи з окремим командуванням у складі свого пункту управління, що діє на території України.

