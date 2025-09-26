Сырский о штурмовых войсках ВСУ: мобильные подразделения для прорыва обороны

Фото: Источник

Создание штурмовых войск как отдельного рода сил - реакция ВСУ на современные методы ведения войны, которые включают высокую технологическую составляющую и активное применение дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

"У нас необычная война. Это война высоких технологий, война дронов. И мы постоянно ищем те формы, способы, структуры, методы ведения боевых действий, которые приносят наибольший успех. Год назад мы впервые использовали штурмовые подразделения в наступательной операции. Это были 33-й и 225-й штурмовые батальоны на Курщине. Тогда эти батальоны первыми зашли на территорию врага, прорвали его оборону на границе. Они показали свою эффективность в плане мобильных действий, опережении действий врага, использования не тактики наступления с фронта, а в первую очередь действиями мелких штурмовых групп, окружая противника с флангов, заходов в тыл. И эта успешность была подтверждена соотношением потерь противника и нашими потерями. Так, у противника потери в разы больше наших", - отметил Сырский.

После анализа опыта "курских" операций Генштаб решил масштабировать штурмовые подразделения из-за их высокой эффективности.

В настоящее время мы имеем уже несколько (штурмовых - ред.) полков, ряд отдельных батальонов, которые подтверждают свою эффективность буквально на всех участках фронта", - отметил главком.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Сырский также объяснил отличие штурмовых войск от десантно-штурмовых. Десантно-штурмовые войска - это элитная пехота, способная вести наступление, оборону и глубокие рейдовые операции, обычно на ключевых направлениях фронта. Они оснащены современной техникой, имеют собственные полосы обороны и могут проводить активные наступательные действия в течение длительного времени.

Зато штурмовые части - подразделения быстрого реагирования, мобильные и гибкие в применении.

"Главная их черта - то, что они мобильны. Штурмовые подразделения становятся одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала, что обеспечит адаптацию к современным вызовам войны. Они также оснащены всем тем современным вооружением, которое у нас есть в Вооруженных Силах. В то же время им не назначаются какие-то постоянные участки, классические полосы ведения обороны или наступления. Они действуют там, где тяжелее всего", - пояснил Сырский.

Он добавил, что штурмовые войска обычно действуют в составе передовых отрядов, прорывают первую полосу обороны противника и готовят условия для вступления в бой десантных или общевойсковых подразделений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Создание Штурмовых войск повысит эффективность контрнаступательных действий, - Генштаб ВСУ

В то же время Сырский подчеркнул: "Штурмовик - это не камикадзе. Это смелый воин, патриот, который по зову души и сердца идет в эти войска. У них есть своя тактика, своя идея, своя подготовка. Обязательно с каждой штурмовой группой идет беспилотник, который проводит разведку. Командиры штурмовых подразделений постоянно вместе со своим личным составом. Наверное, это самая большая такая сильная черта штурмовых войск - потому что там большинство командиров пришли из рядовых солдат, сержантов, и они, как правило, действуют вместе со своими подразделениями".

Главнокомандующий подчеркнул, что из-за специфики задач штурмовые войска постоянно находятся под его личным контролем и контролем Генерального штаба.

"Их нужно пополнять. Они имеют свою программу подготовки, готовятся к следующим действиям, к штурмовым действиям. Они должны постоянно обеспечиваться современной техникой. Все, что у нас есть новое, мы внедряем в Штурмовых войсках одновременно с Десантно-штурмовыми войсками", - заверил Сырский.

Он отметил, что противник следует нашему подходу и создал собственные штурмовые подразделения с отдельным командованием в составе своего пункта управления, действующего на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина создает новый род войск в Воздушных силах - беспилотные системы ПВО, - Сырский