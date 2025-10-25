Штурмовые войска и ДШВ сравнивать нельзя. Разные тактики и планирование, - Манько

Полковник Валентин Манько считает создание Штурмовых войск ВСУ целесообразным и отметил, что они отличаются от ДШВ.

Об этом он заявил в интервью журналистке Татьяне Гончаровой, информирует Цензор.НЕТ.

Что касается сравнения нас с Десантно-штурмовыми войсками, нельзя так сравнивать. Так бессмысленно могут сравнивать только люди, которые в этом не разбираются. Если бы кто-то с нами хотя бы повоевал, или рядом был... Каждый день подразделения просят нас "дайте сюда штурмовиков, сюда, сюда". Вы не представляете, какая потребность в наших войсках, просто колоссальная", - отметил он.

По словам Манько, воины Штурмовых войск сегодня закрывают самые тяжелые участки фронта.

"Что такое Десантно-штурмовые войска? Те же самые критики (создания Штурмовых войск. - Ред), когда брали из одной бригады батальон и бросали на одно направление, а другой - на еще одно. Когда три батальона одной бригады оказывались на Сумском направлении, другой - под Торецком, а третий - на Покровском. Тогда критики кричали, что "разорвали бригаду ДШВ, как они будут воевать?".

Теперь те же критики, когда я им говорю: "Мы созданы именно для того, чтобы нас разрывать". Потому что у нас совсем другая тактика, мы работаем малыми штурмовыми группами. Можем складывать их в большой организм, можем работать маленьким организмом. Именно к этому мы готовы. Своя тактика, стратегия, подход к каждой операции, планирование. Каждую нашу операцию делаем аналитику, проводим анализ, подготовка", - пояснил командующий.

Он отметил, что у Штурмовых войск совсем другая система боя, управления, планирования, тактики, стратегии и тому подобное.

Напомним, что народный депутат Анна Скороход, которая возглавляла Временную следственную комиссию по вопросам военных, высоко оценила работу Валентина Манько и Сергея Коротких. Именно они непосредственно отвечают за управление Штурмовыми войсками и подготовку штурмовиков.

По словам Скороход, главными показателями эффективности их деятельности стали высокое качество обучения личного состава, уважение бойцов к своим командирам и сохранение жизни военнослужащих во время выполнения боевых задач.

Депутат подчеркнула, что такой подход к подготовке и командованию является примером правильной организации боевой работы и способствует повышению боеспособности украинской армии.