Штурмовые войска и ДШВ сравнивать нельзя. Разные тактики и планирование, - Манько
Полковник Валентин Манько считает создание Штурмовых войск ВСУ целесообразным и отметил, что они отличаются от ДШВ.
Об этом он заявил в интервью журналистке Татьяне Гончаровой, информирует Цензор.НЕТ.
Что касается сравнения нас с Десантно-штурмовыми войсками, нельзя так сравнивать. Так бессмысленно могут сравнивать только люди, которые в этом не разбираются. Если бы кто-то с нами хотя бы повоевал, или рядом был... Каждый день подразделения просят нас "дайте сюда штурмовиков, сюда, сюда". Вы не представляете, какая потребность в наших войсках, просто колоссальная", - отметил он.
По словам Манько, воины Штурмовых войск сегодня закрывают самые тяжелые участки фронта.
"Что такое Десантно-штурмовые войска? Те же самые критики (создания Штурмовых войск. - Ред), когда брали из одной бригады батальон и бросали на одно направление, а другой - на еще одно. Когда три батальона одной бригады оказывались на Сумском направлении, другой - под Торецком, а третий - на Покровском. Тогда критики кричали, что "разорвали бригаду ДШВ, как они будут воевать?".
Теперь те же критики, когда я им говорю: "Мы созданы именно для того, чтобы нас разрывать". Потому что у нас совсем другая тактика, мы работаем малыми штурмовыми группами. Можем складывать их в большой организм, можем работать маленьким организмом. Именно к этому мы готовы. Своя тактика, стратегия, подход к каждой операции, планирование. Каждую нашу операцию делаем аналитику, проводим анализ, подготовка", - пояснил командующий.
Он отметил, что у Штурмовых войск совсем другая система боя, управления, планирования, тактики, стратегии и тому подобное.
Напомним, что народный депутат Анна Скороход, которая возглавляла Временную следственную комиссию по вопросам военных, высоко оценила работу Валентина Манько и Сергея Коротких. Именно они непосредственно отвечают за управление Штурмовыми войсками и подготовку штурмовиков.
По словам Скороход, главными показателями эффективности их деятельности стали высокое качество обучения личного состава, уважение бойцов к своим командирам и сохранение жизни военнослужащих во время выполнения боевых задач.
Депутат подчеркнула, что такой подход к подготовке и командованию является примером правильной организации боевой работы и способствует повышению боеспособности украинской армии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один з таких "героїв", Магомед Айдамиров, зараз працює в Одесі, і саме він став героєм нещодавнього відео, де він погрожує "в'**@ти і трахнути" чоловіка, який його знімає на відео.
"В 2017 году банда Магомеда Айдамирова похитила одесского предпринимателя, потребовав у его родственников 200 тысяч долларов. Похищенного одессита продержали на цепи в подвале арендованного Магомедом Айдамировым почти 2 месяца. Банда Айдамирова была причастна к целой серии похищений, разбоев и криминальных разборок со стрельбой в других областях Украины, активно действуя с начала 2014 года по 2017-й."
Рнбоу з умеровим та його майновими здобутками у Філадельфії, цьому підтвердження!!
Це не моя фантазія, бо після того, як сосалки та друга наволоч зайняли посади дипломатів, а після призначення радником секретаря РНБО сергій сивохо, який збирався "закінчити війну в головах". Колаборант "на всю голову" робив все, щоб нашкодити обороноздатності України, сильно образився на активістів, коли йому зірвали презентацію за вислів "внутрішній конфлікт в Україні". Слава богу, що здох.