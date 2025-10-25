РУС
Новости Создание штурмовых войск
Штурмовые войска и ДШВ сравнивать нельзя. Разные тактики и планирование, - Манько

Валентин Манько руководит новым управлением штурмовых войск

Полковник Валентин Манько считает создание Штурмовых войск ВСУ целесообразным и отметил, что они отличаются от ДШВ.

Об этом он заявил в интервью журналистке Татьяне Гончаровой, информирует Цензор.НЕТ.

Что касается сравнения нас с Десантно-штурмовыми войсками, нельзя так сравнивать. Так бессмысленно могут сравнивать только люди, которые в этом не разбираются. Если бы кто-то с нами хотя бы повоевал, или рядом был... Каждый день подразделения просят нас "дайте сюда штурмовиков, сюда, сюда". Вы не представляете, какая потребность в наших войсках, просто колоссальная", - отметил он.

По словам Манько, воины Штурмовых войск сегодня закрывают самые тяжелые участки фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский о штурмовых войсках ВСУ: мобильные подразделения для прорыва обороны

"Что такое Десантно-штурмовые войска? Те же самые критики (создания Штурмовых войск. - Ред), когда брали из одной бригады батальон и бросали на одно направление, а другой - на еще одно. Когда три батальона одной бригады оказывались на Сумском направлении, другой - под Торецком, а третий - на Покровском. Тогда критики кричали, что "разорвали бригаду ДШВ, как они будут воевать?".

Теперь те же критики, когда я им говорю: "Мы созданы именно для того, чтобы нас разрывать". Потому что у нас совсем другая тактика, мы работаем малыми штурмовыми группами. Можем складывать их в большой организм, можем работать маленьким организмом. Именно к этому мы готовы. Своя тактика, стратегия, подход к каждой операции, планирование. Каждую нашу операцию делаем аналитику, проводим анализ, подготовка", - пояснил командующий.

Он отметил, что у Штурмовых войск совсем другая система боя, управления, планирования, тактики, стратегии и тому подобное.

Также читайте: Создание Штурмовых войск повысит эффективность контрнаступательных действий, - Генштаб ВСУ

Напомним, что народный депутат Анна Скороход, которая возглавляла Временную следственную комиссию по вопросам военных, высоко оценила работу Валентина Манько и Сергея Коротких. Именно они непосредственно отвечают за управление Штурмовыми войсками и подготовку штурмовиков.

По словам Скороход, главными показателями эффективности их деятельности стали высокое качество обучения личного состава, уважение бойцов к своим командирам и сохранение жизни военнослужащих во время выполнения боевых задач.

Депутат подчеркнула, что такой подход к подготовке и командованию является примером правильной организации боевой работы и способствует повышению боеспособности украинской армии.

Манько (13) Скороход Анна (46) Штурмовые войска (2)
Топ комментарии
+3
Слово пацана?
25.10.2025 11:27 Ответить
25.10.2025 11:27 Ответить
+3
25.10.2025 11:29 Ответить
25.10.2025 11:29 Ответить
+3
А хто працює в ТЦК? Герої з передової? Щаззз...
Один з таких "героїв", Магомед Айдамиров, зараз працює в Одесі, і саме він став героєм нещодавнього відео, де він погрожує "в'**@ти і трахнути" чоловіка, який його знімає на відео.
"В 2017 году банда Магомеда Айдамирова похитила одесского предпринимателя, потребовав у его родственников 200 тысяч долларов. Похищенного одессита продержали на цепи в подвале арендованного Магомедом Айдамировым почти 2 месяца. Банда Айдамирова была причастна к целой серии похищений, разбоев и криминальных разборок со стрельбой в других областях Украины, активно действуя с начала 2014 года по 2017-й."
25.10.2025 11:47 Ответить
25.10.2025 11:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає піхоти в бригадах які утримують лінію фронту, про які штурмові війська може йти мова при відсутності мобілізації молоді та жінок?
25.10.2025 11:27 Ответить
25.10.2025 11:27 Ответить
Да военные вообще тупые. Вешают какие-то коробочки со взрывчаткой на броню, когда каждой домохозяйке понятно, что для большей защиты надо просто больше металла налепить
25.10.2025 11:42 Ответить
25.10.2025 11:42 Ответить
++
25.10.2025 12:06 Ответить
25.10.2025 12:06 Ответить
Ти "перегрітий"? Не чув ніколи про "активну броню"?
25.10.2025 12:06 Ответить
25.10.2025 12:06 Ответить
25.10.2025 11:30 Ответить
25.10.2025 11:30 Ответить
25.10.2025 11:36 Ответить
25.10.2025 11:36 Ответить
25.10.2025 11:47 Ответить
всі як на підбор сирському.
25.10.2025 11:53 Ответить
25.10.2025 11:53 Ответить
вороже іпсо такого не може бути...зелень призначає тільки найдостойниших
25.10.2025 11:53 Ответить
25.10.2025 11:53 Ответить
так це зрозуміло.
25.10.2025 11:58 Ответить
25.10.2025 11:58 Ответить
Це не для єрмака, з його оточенням ларьочним, які свого носа сунуть у справи військові!!
Рнбоу з умеровим та його майновими здобутками у Філадельфії, цьому підтвердження!!
25.10.2025 11:32 Ответить
25.10.2025 11:32 Ответить
Чим більше "різних військ" тим більше штабів,тим більше полковників і генералів,тим більше тиловий служб Але про це ні слова СЛАВА ЗСУ!!!
25.10.2025 11:33 Ответить
25.10.2025 11:33 Ответить
Штурмові війська і десантно штурмові, там діловоди в там піхота, правильно зрозумів?
25.10.2025 11:37 Ответить
25.10.2025 11:37 Ответить
навіщо викладати на Цензорі цей непотріб....вже артилерія від зелені пішла вибілювати манько в особі проросійської шобли з каналу рада
25.10.2025 11:43 Ответить
25.10.2025 11:43 Ответить
Це той, що фермерів штурмував свого часу?
25.10.2025 11:49 Ответить
25.10.2025 11:49 Ответить
Хто, Філімонов чи Манько ?
25.10.2025 12:02 Ответить
25.10.2025 12:02 Ответить
25.10.2025 12:02 Ответить
25.10.2025 12:02 Ответить
Такими темпами нам доведеться стати свідками , як орденоносні "Лисий" (є. кошовий) та пікалов командуватимуть військами.
Це не моя фантазія, бо після того, як сосалки та друга наволоч зайняли посади дипломатів, а після призначення радником секретаря РНБО сергій сивохо, який збирався "закінчити війну в головах". Колаборант "на всю голову" робив все, щоб нашкодити обороноздатності України, сильно образився на активістів, коли йому зірвали презентацію за вислів "внутрішній конфлікт в Україні". Слава богу, що здох.
25.10.2025 12:03 Ответить
25.10.2025 12:03 Ответить
 
 