Генштаб перевіряє фото військових секретних карт, які поширив полковник Манько
У Генштабі заявили, що потрібно провести оцінку експерта з питань таємниць і встановити, чи є в оприлюднених начальником Управління Штурмових військ Валентином Маньком фотографіях військових карт інформація з обмеженим доступом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ у відповідь на запит "Еспресо".
Достовірність мап
У Генштабі виданню зазначили, що встановити достовірність військових карт зможуть лише після спеціальної оцінки державного експерта з питань таємниць.
"За результатами опрацювання інформуємо, що наявність (або відсутність) відомостей з обмеженим доступом в інформації, поширеній полковником Валентином Маньком, може бути встановлена лише після здійснення відповідної оцінки. Інформування громадськості щодо порушеного питання є можливим після проведення такої оцінки експертом з питань таємниць відповідно до розподілу повноважень", - додали там.
Що передувало
- Напередодні полковник ЗСУ Валентин Манько опублікував у соцмережах фото з собакою, на якому видно військові мапи, на яких могли бути дані з грифом секретно.
- Сам Валентин Манько запевнив, що це звичайна карта з Google Maps, на яку він особисто наніс позначки.
Штурмові війська ЗСУ очолив полковник Манько. Його звинувачували в рейдерстві та викраденнях людей під час АТО.
Полковник Валентин Манько, Герой України та колишній командир 33-го штурмового полку, очолив новостворене управління штурмових військ у складі Збройних сил України. 44 річний полковник минулого року отримав Героя України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
Загалом, він брав активну участь у війні на сході України з початку російської агресії 2014 року. Він організував і очолив добровольчий підрозділ, який став частиною ДУК «Правий сектор», де Манько обіймав посаду заступника командира.
Згодом Манько безуспішно спробував потрапити в політику, але натомість вліз в кримінальні процеси і навіть декілька місяців був в розшуку Інтерполу за підозрою в розбійних нападах. Справа не отримала розвитку, в 2018 році Валентин Манько навіть очолив державну службу в справах ветеранів.
Що відомо про Валентина Манька
Водночас постать Валентина Манька вже багато років викликає суперечки в середовищі ветеранів та громадськості. У 2018 році журналісти програми «Наші гроші» оприлюднили розслідування, згідно з яким Манька пов'язували зі створенням організованої злочинної групи у зоні АТО, рейдерськими діями проти фермерів, викраденнями та побиттям.
Зокрема, фермер і учасник самооборони Великоновоселівки Олександр Потуга звинувачував підрозділ Манька у пограбуванні його підприємства та двох викраденнях. Він заявив, що особисто впізнав Манька під час одного з допитів, а його компанія була розграбована на понад 200 тонн врожаю. Схожі звинувачення пролунали і від інших ветеранів, зокрема Владислава Грищенка, який стверджував, що бійці Манька діяли озброєними групами в тилу під виглядом бойових підрозділів.
"...
Про призначеного Командира Штурмових Військ Манько:
«Спектр завдань підрозділу Валентина Манька був надзвичайно широкий. Зокрема, грабежі фермерів у зоні АТО, розповідає один з постраждалих - Олександр Потуга. У травні 2014 року Потуга на своїй фермі утворив місцеву Самооборону і з бійцями батальону Донбас виганяв сепаратистів з рідного містечка. Він особисто зняв прапор ДНР, не ховаючи обличча розірвав його перед камерами українських журналістів, а потім почепив прапор України.
Тоді у сюжетах центральних телеканалів його і самооборонців назвали сільським патріотичним активом, який вирішив дати бій сепаратистам. Через півтора місяці після звільнення Великоновоселівки самообронця викрали, але не сепаратисти, а загін Валентина Манька.
"Нас положили на землю, связали руки, отвели в подвальное помещение. Первичный допрос там Манько проводил. Пока меня держали в подвале - ограбили предприяте мое «Скиф»", - розповідає самооборонець Олександр Потуга.
Підприємство пограбували на 200 тон врожаю і техніку. І пішли до інших фермерів. А коли Потуга організував сусідів в загін самооборони, щоб захистити район від мародерів, його викрали вдруге. Це сталося п'ятого вересня посеред білого дня, при свідках, поряд із відділком новоселівської міліції.
"Під'їжджає джип: «Усім стояти, лежати, на підлогу». Я дивлюся - вони до мене присуваються. Я відсувають. Вони: «Стояти, лежати». І відразу постріл пішов. Влучили мені ось сюди, в стегно. Куля перебила кістку - довелося довго лікуватися потім", - пригадує самооборонець Олександр Потуга.
Зв'язаного та пораненого Олександра дві з половиною години везли до… Дніпра. Там його зустрів сам Манько. До нас в машину зазирнув Манько.
"Я його впізнав по голосу. Він сказав: "Ну що, догрався. Нічого було затримувати мою спецтехніку, кран, трактори, які різали труби. Нічого було збирати мисливців, щоб нам протистояти" - каже фермер і самооборонець Олександр Потуга.
Подібну історію розповідає і ветеран АТО Владислав Гриценко. Він служив у 95 десантній бригаді. Почав війну добровольцем Правого Сектору. В його розповіді група Манька грабувала фермерів глибоко в тилу. У листопаді 2014 року один із фермерів приїхав на передову, у Піски, щоб попросити допомоги.
"Ми поверталися із важкого бою під Донецьким аеропортом. У нас було кілька поранених, двоє хлопців живцем згоріли. Біля воріт нашого табору стояв чоловік із машиною на дніпропетровських номерах, який хотів поговорить хоч з якимось командиром. Він був в істериці, казав: "Хлопці, помагайте, не знаю що робити. Озброєні люди захопили сім'ю і дітей»" - розповідає ветеран АТО Владислав Грищенко.
У судових реєстрах і в поліції - букет справ і звернень про пограбування фермерів підрозділом Манька. Є заяви і про викрадення Олександра Потуги. Валентин Манько таку інформацію про себе називає помстою, замовною компанією.
Незважаючи на ці обвинувачення, у 2018 році Манько переміг у конкурсі на посаду голови Державної служби у справах ветеранів. Цей конкурс, за словами учасників і ветеранів, проходив із численними порушеннями, зокрема приховуванням інформації про його проведення та усуненням конкурентів. Сам Манько тоді назвав звинувачення «брєдом» і заперечив співпрацю з політичними структурами.
Фігуранти журналістських розслідувань та самі ветерани неодноразово вимагали проведення відкритого розслідування щодо дій Манька в зоні бойових дій у 2014-2015 роках, проте правоохоронні органи залишали звернення без результату.
