Генштаб перевіряє фото військових секретних карт, які поширив полковник Манько

У Генштабі заявили, що потрібно провести оцінку експерта з питань таємниць і встановити, чи є в оприлюднених начальником Управління Штурмових військ Валентином Маньком фотографіях військових карт інформація з обмеженим доступом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ у відповідь на запит "Еспресо".

Достовірність мап

У Генштабі виданню зазначили, що встановити достовірність військових карт зможуть лише після спеціальної оцінки державного експерта з питань таємниць.

"За результатами опрацювання інформуємо, що наявність (або відсутність) відомостей з обмеженим доступом в інформації, поширеній полковником Валентином Маньком, може бути встановлена лише після здійснення відповідної оцінки. Інформування громадськості щодо порушеного питання є можливим після проведення такої оцінки експертом з питань таємниць відповідно до розподілу повноважень", - додали там.

Що передувало

Напередодні полковник ЗСУ Валентин Манько опублікував у соцмережах фото з собакою, на якому видно військові мапи, на яких могли бути дані з грифом секретно.

Сам Валентин Манько запевнив, що це звичайна карта з Google Maps, на яку він особисто наніс позначки.

