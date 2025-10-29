УКР
Я показав те, що й DeepState чи Генштаб. Це карти без грифу секретно, - Манько. ФОТО

Полковник ЗСУ Валентин Манько заперечує публікацію секретних карт та стверджує, що це звичайні дані з Google Maps з його власними позначками.

Про це він написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

ЗМІ намагалися роздути зраду

"Дивує, що деякі авторитетні ЗМІ, та навіть телемарафон, піддались цій провокації. Не перевірили і погнали роздувати зраду. Хтось умисно, окрім ворога, хоче зробити з військових недолугих, таких собі дурників, які не можуть мислити. Це принижує всі збройні сили", - переконує Манько.

Манько з картами

Карти без грифу секретно

"Якщо у вас є совість і ви зараз вже зрозуміли, що це не так все. Що не має проблем в картах. Що це не військові карти і тим більше без грифу секретно. Я показав те саме, що Діпстейт чи Генштаб. Тільки розказав більш детально, що би всі зрозуміли, яку важку роботу ми робимо. То виправтесь і вибачтесь", - продовжив він.

Манько також відреагував на критику щодо його призачення командувачем штурмових військ

"За командувача - ми створили самі себе, то хто ж має очолити, як не ми. Це наша дитина. Кожен підрозділ штурмовий - дитина командирів і їхніх підлеглих, так і командування. Ми йшли до цього багато багато років", - резюмує він.

