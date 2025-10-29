Я показал то же, что и DeepState или Генштаб. Это карты без грифа секретно, - Манько. ФОТО

Полковник ВСУ Валентин Манько отрицает публикацию секретных карт и утверждает, что это обычные данные из Google Maps с его собственными пометками.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

СМИ пытались раздуть измену

"Удивляет, что некоторые авторитетные СМИ, и даже телемарафон, поддались этой провокации. Не проверили и погнали раздувать измену. Кто-то умышленно, кроме врага, хочет сделать из военных непутевых, неких дурачков, которые не могут мыслить. Это унижает все вооруженные силы", - убеждает Манько.

Также читайте: Критической ситуации на Новопавловском направлении нет, но идут очень тяжелые бои, - Манько

Карты без грифа секретно

"Если у вас есть совесть и вы сейчас уже поняли, что это не так все. Что нет проблем в картах. Что это не военные карты и тем более без грифа секретно. Я показал то же, что Дипстейт или Генштаб. Только рассказал более подробно, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем. Так исправьтесь и извинитесь", - продолжил он.

Манько также отреагировал на критику относительно его назначения командующим штурмовых войск

"За командующего - мы создали сами себя, то кто же должен возглавить, как не мы. Это наш ребенок. Каждое подразделение штурмовое - ребенок командиров и их подчиненных, так и командования. Мы шли к этому много много лет", - резюмирует он.

Также читайте: Штурмовые войска и ДШВ сравнивать нельзя. Разные тактики и планирование, - Манько