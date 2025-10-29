РУС
Я показал то же, что и DeepState или Генштаб. Это карты без грифа секретно, - Манько. ФОТО

Полковник ВСУ Валентин Манько отрицает публикацию секретных карт и утверждает, что это обычные данные из Google Maps с его собственными пометками.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

СМИ пытались раздуть измену

"Удивляет, что некоторые авторитетные СМИ, и даже телемарафон, поддались этой провокации. Не проверили и погнали раздувать измену. Кто-то умышленно, кроме врага, хочет сделать из военных непутевых, неких дурачков, которые не могут мыслить. Это унижает все вооруженные силы", - убеждает Манько.

Манько с картами

Карты без грифа секретно

"Если у вас есть совесть и вы сейчас уже поняли, что это не так все. Что нет проблем в картах. Что это не военные карты и тем более без грифа секретно. Я показал то же, что Дипстейт или Генштаб. Только рассказал более подробно, чтобы все поняли, какую тяжелую работу мы делаем. Так исправьтесь и извинитесь", - продолжил он.

Манько также отреагировал на критику относительно его назначения командующим штурмовых войск

"За командующего - мы создали сами себя, то кто же должен возглавить, как не мы. Это наш ребенок. Каждое подразделение штурмовое - ребенок командиров и их подчиненных, так и командования. Мы шли к этому много много лет", - резюмирует он.

А от Турбо зі "Слова пацана" ніколи б не виправдовувався!
показать весь комментарий
29.10.2025 11:53 Ответить
Немає в ЗСУ несекретних карт, Манько бреше. Якщо там нанесена обстановка, це вже секретна карта і немає значення на якій геоподоснові вона роздрукована! Це ще раз показує що ідея створювати штурмові війська непродумана і шкідлива для ЗСУ!
показать весь комментарий
29.10.2025 12:22 Ответить
Цього звиздабола в'яжіть!

показать весь комментарий
29.10.2025 11:54 Ответить
Ось це і є українські гниди які шкодять навіть більше чим ворог
показать весь комментарий
29.10.2025 11:56 Ответить
Але є нюанс... саме ці фото не показував ані ГШ, ані Діпстейт, і дійсно може не секретні, проте хто сказав, що це не для службового користування, так само як засвічувати Кропиву чи Дельту???
показать весь комментарий
29.10.2025 11:56 Ответить
Штурмовик! - їбать - копать
показать весь комментарий
29.10.2025 11:58 Ответить
Ще однин аналог корабельної сосни - "дама з собачкою в штанах" типу на службі, маму їх ...
показать весь комментарий
29.10.2025 12:09 Ответить
Ще одного клоуна тримайте. Теж в презеденти лізе.

показать весь комментарий
29.10.2025 12:15 Ответить
Коли у людини багато амбіцій, піару, а лобик вузенький, треба добре подумати чи давати йому керівну посаду.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:18 Ответить
Практично впевнений, що ви про вибори 2019.
показать весь комментарий
29.10.2025 12:27 Ответить
та той гівномарафон подекуди робить ще паскуднішу справу. вони (начебто з добрих намірів - задонати на щось - а це вже має бути трохи закритою інформацією для ворога, бо висновки зробити просто, хіба це завуальована деза) запрошують до студії військових певних підрозділів, і як на допиті сбу починають "розводити" на додаткову інформацію - чого вам не фатає, чи добрі умови життя-буття, як та чим вдається стримувати супротивника, хто (які) підрозділи допомагають і багато чого іншого...
показать весь комментарий
29.10.2025 12:22 Ответить
"болтун - находка для шпиона"
показать весь комментарий
29.10.2025 12:27 Ответить
 
 