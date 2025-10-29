На фронте зафиксировано 122 боестолкновения, больше всего на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений по всей линии фронта составляет 122.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также осуществил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка и Богуславка. Еще одно боевое столкновение продолжается.

Читайте: Клименко считает ситуацию вокруг Купянска стабилизированной: "Верим заявлениям Генштаба"

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня агрессор 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. Сейчас три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили три из пяти вражеских попыток продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Константиновки, Предтечиного, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки. Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 36 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шаховое, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверовое, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Мирноград, Балаган, Лесовка и Покровск. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Александровском направлении наши защитники отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Мирное, Сычневое, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степовое, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригоровка, Вишневое, Привольное. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационный удар по населенному пункту Покровское.

Читайте также: Врага в Мирнограде нет, спикер оговорился, имея в виду Покровск, - группировка войск "Восток"

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Зеленый Гай. Авиаудары подверглись населенные пункты Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении с начала суток враг осуществил четыре наступательных действия вблизи Степового, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста. Авиация врага нанесла удар в районе населенного пункта Ольговка.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ