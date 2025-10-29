Враг пытается закрепиться в восточной и северной части Покровска. Ситуация сложная, - DeepState

Российские войска пытаются просочиться в Покровск на Донетчине небольшими группами пехоты и закрепиться в восточных и северных районах. Силы обороны удерживают позиции на юге города.

Продвижение россиян в Покровске

По состоянию на 18:00 29 октября ситуация в городе остается сложной.

Аналитики отметили, что враг действует небольшими подразделениями по 5-10 человек. Некоторые группы пехоты пытались зайти в Гришино.

ВСУ зачищают улицы на юге города

Несмотря на это, в южной части Покровска и на ряде других направлений удерживаются позиции украинских подразделений — егерей и десантников.

По данным DeepState, Покровск пока остается преимущественно в "серой зоне".

"Противник пытается не вступать в бой, а просто двигаться и накапливаться. В северной части Силы обороны проводили постепенную зачистку улиц. Россияне по рации делились этим между собой и просто начали переходить на соседнюю улицу. После завершения зачистки они снова залезли в свои укрытия на этой же улице", — рассказали аналитики.

DeepState добавляет, что ВСУ противодействуют преимущественно с помощью дронов, однако ухудшение погоды может затруднить применение беспилотников, чем враг, вероятно, планирует воспользоваться.

Что предшествовало?

Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.

По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.

27 октября в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.

26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.

По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

