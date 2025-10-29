РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8062 посетителя онлайн
Новости
545 5

Враг пытается закрепиться в восточной и северной части Покровска. Ситуация сложная, - DeepState

DeepState о ситуации в Покровске

Российские войска пытаются просочиться в Покровск на Донетчине небольшими группами пехоты и закрепиться в восточных и северных районах. Силы обороны удерживают позиции на юге города.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение россиян в Покровске

По состоянию на 18:00 29 октября ситуация в городе остается сложной.

Аналитики отметили, что враг действует небольшими подразделениями по 5-10 человек. Некоторые группы пехоты пытались зайти в Гришино.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты на потолке перед въездом в Покровск установили триколор: ВСУ его уничтожили. ВИДЕО

ВСУ зачищают улицы на юге города

Несмотря на это, в южной части Покровска и на ряде других направлений удерживаются позиции украинских подразделений — егерей и десантников.

По данным DeepState, Покровск пока остается преимущественно в "серой зоне".

"Противник пытается не вступать в бой, а просто двигаться и накапливаться. В северной части Силы обороны проводили постепенную зачистку улиц. Россияне по рации делились этим между собой и просто начали переходить на соседнюю улицу. После завершения зачистки они снова залезли в свои укрытия на этой же улице", — рассказали аналитики.

DeepState добавляет, что ВСУ противодействуют преимущественно с помощью дронов, однако ухудшение погоды может затруднить применение беспилотников, чем враг, вероятно, планирует воспользоваться.

Читайте также: Эвакуация из Покровска почти невозможна, там остаются более 1,2 тыс. человек, - ОВА

Что предшествовало?

  • Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
  • По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
  • 27 октября в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.
  • 26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
  • По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Донецкая область (11129) Покровск (851) Покровский район (1149) DeepState (322)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аж дивно ..як так ?!

у нас же Верховний головком Оманська Гнида . а головком - сирок з батьками на паРаші, віджимається 100 разів
показать весь комментарий
29.10.2025 22:57 Ответить
Навіщо доводити до складної ситуації, а не відвести підрозділи на заздалегіть підготовлені рубежі, щоб в активній обороні дроноводи знищували вже без зеленки, та міських забудов наступаючого ворога далі...
показать весь комментарий
29.10.2025 22:58 Ответить
Тому що немає цих заздалегідь підготовлених позицій, всі гроші вкрали. Єдине, що залишається - використовувати міста як імпровізовані укріплення.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:08 Ответить
Ну не в котлі ж укріплятися, а вчасно вирівнювати лінію фронту, бо основні втрати саме при переміщеннях людей, а тут з усіх сторін фактично затиснуті підрозділи
показать весь комментарий
29.10.2025 23:13 Ответить
Напишіть вже прямо, як є насправді: майже весь Покровськ вже захоплений, ЗСУ залишились лише в південній частині. Навіщо оці викрутаси та словоблуддя? Реальності вони ж ніяк не змінять.
показать весь комментарий
29.10.2025 22:59 Ответить
 
 