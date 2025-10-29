Ворог намагається закріпитися у східній та північній частині Покровська. Ситуація складна, - DeepState

Російські війська намагаються просочитися в Покровськ у Донецькій області малими групами піхоти та закріпитися у східних і північних районах. Сили оборони утримують позиції на півдні міста.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування росіян в Покровську

Станом на 18:00 29 жовтня ситуація у місті залишається складною.

Аналітики зазначили, що ворог діє невеликими підрозділами по 5-10 осіб. Деякі групи піхоти намагалися зайти в Гришине.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти на стелі перед в’їздом у Покровськ встановили триколор: ЗСУ його знищили. ВIДЕО

ЗСУ зачищають вулиці на півдні міста

Попри це, в південній частині Покровська та на низці інших напрямків утримуються позиції українських підрозділів — єгерів і десантників.

За даними DeepState, Покровськ наразі залишається переважно у "сірій зоні".

"Противник намагається не вступати в бій, а просто рухатися і накопичуватися. В північній частині Сили Оборони проводили поступову зачистку вулиць. Росіяни по рації ділилися цим між собою і просто розпочали переходити на сусідню вулицю. Після завершення зачистки ті знову полізли у свої схованки на цій же вулиці", - розповіли аналітики.

DeepState додає, що ЗСУ протидіють переважно за допомогою дронів, однак погіршення погоди може ускладнити застосування безпілотників, чим ворог, ймовірно, планує скористатися.

Читайте також: Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА

Що передувало?

Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.

За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.

27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.

26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.

За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ