УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5051 відвідувач онлайн
Новини
1 522 17

Ворог намагається закріпитися у східній та північній частині Покровська. Ситуація складна, - DeepState

DeepState про ситуацію в Покровську

Російські війська намагаються просочитися в Покровськ у Донецькій області малими групами піхоти та закріпитися у східних і північних районах. Сили оборони утримують позиції на півдні міста.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування росіян в Покровську

Станом на 18:00 29 жовтня ситуація у місті залишається складною. 

Аналітики зазначили, що ворог діє невеликими підрозділами по 5-10 осіб. Деякі групи піхоти намагалися зайти в Гришине.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти на стелі перед в’їздом у Покровськ встановили триколор: ЗСУ його знищили. ВIДЕО

ЗСУ зачищають вулиці на півдні міста

Попри це, в південній частині Покровська та на низці інших напрямків утримуються позиції українських підрозділів — єгерів і десантників.

За даними DeepState, Покровськ наразі залишається переважно у "сірій зоні".

"Противник намагається не вступати в бій, а просто рухатися і накопичуватися. В північній частині Сили Оборони проводили поступову зачистку вулиць. Росіяни по рації ділилися цим між собою і просто розпочали переходити на сусідню вулицю. Після завершення зачистки ті знову полізли у свої схованки на цій же вулиці", - розповіли аналітики.

DeepState додає, що ЗСУ протидіють переважно за допомогою дронів, однак погіршення погоди може ускладнити застосування безпілотників, чим ворог, ймовірно, планує скористатися.

Читайте також: Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА

Що передувало?

  • Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
  • 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
  • 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
  • За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Донецька область (9959) Покровськ (880) Покровський район (1157) DeepState (321)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
аж дивно ..як так ?!

у нас же Верховний головком Оманська Гнида . а головком - сирок з батьками на паРаші, віджимається 100 разів
показати весь коментар
29.10.2025 22:57 Відповісти
+6
Тому що немає цих заздалегідь підготовлених позицій, всі гроші вкрали. Єдине, що залишається - використовувати міста як імпровізовані укріплення.
показати весь коментар
29.10.2025 23:08 Відповісти
+4
Навіщо доводити до складної ситуації, а не відвести підрозділи на заздалегіть підготовлені рубежі, щоб в активній обороні дроноводи знищували вже без зеленки, та міських забудов наступаючого ворога далі...
показати весь коментар
29.10.2025 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аж дивно ..як так ?!

у нас же Верховний головком Оманська Гнида . а головком - сирок з батьками на паРаші, віджимається 100 разів
показати весь коментар
29.10.2025 22:57 Відповісти
Навіщо доводити до складної ситуації, а не відвести підрозділи на заздалегіть підготовлені рубежі, щоб в активній обороні дроноводи знищували вже без зеленки, та міських забудов наступаючого ворога далі...
показати весь коментар
29.10.2025 22:58 Відповісти
Тому що немає цих заздалегідь підготовлених позицій, всі гроші вкрали. Єдине, що залишається - використовувати міста як імпровізовані укріплення.
показати весь коментар
29.10.2025 23:08 Відповісти
Ну не в котлі ж укріплятися, а вчасно вирівнювати лінію фронту, бо основні втрати саме при переміщеннях людей, а тут з усіх сторін фактично затиснуті підрозділи
показати весь коментар
29.10.2025 23:13 Відповісти
ну чорним же по білому написали - гроші вкрадені , фортифікації не побудовані.

війна застала зненацька на 4 рік війни
показати весь коментар
29.10.2025 23:24 Відповісти
Так я повністю підтримую, що бійців заздалегідь треба було вивести, я так і писав у минулій темі про Покровськ. Просто наші дебіли-командири вміють воювати тільки згідно принципу "ані кроку назад" і на втрати їм плювати. І навіть не розуміють, що в перспективі такий підхід призведе до повного колапсу.
показати весь коментар
30.10.2025 00:42 Відповісти
Напишіть вже прямо, як є насправді: майже весь Покровськ вже захоплений, ЗСУ залишились лише в південній частині. Навіщо оці викрутаси та словоблуддя? Реальності вони ж ніяк не змінять.
показати весь коментар
29.10.2025 22:59 Відповісти
на "вчора" (26.10.25) в Покровську було 200 кацапів
на сьогодні вони (29.10.25) вони вже "інфільтрувались" на більшу частину міста
завтра, при чисельній перевазі піхоти, вони його захоплять

про-сирський просрав найважливішу ділянку фронту - Покровськ.
бої за нього йшли більше року !!
невже не вистачало клепки побачити, що кацапи знову будуть оточувати чергову "фортецю" ?

цього тупаря про-сирського треба судити військовим трибуналом !!!!

.
показати весь коментар
30.10.2025 00:19 Відповісти
какой завтра? сегодня ночью максимум
показати весь коментар
30.10.2025 00:27 Відповісти
непогано так головком сирок з батьками на паРаші зї'див в Покровськ 4 дні назад

4 days ago - сирський відвідав Покровський напрямок: "Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром".

відразу справи пішли на лад (анус)
показати весь коментар
29.10.2025 23:22 Відповісти
нахрєна він туда їздив ?

його візити завжди як чорна мітка для оборони

.
показати весь коментар
30.10.2025 00:20 Відповісти
гадаю час замовляти пісню фортеця Покровськ
показати весь коментар
29.10.2025 23:23 Відповісти
хрєн із ним !
тримали кацапів там більше року

треба виводити людей !!!!

.
показати весь коментар
30.10.2025 00:22 Відповісти
чтоб еще какой то город уничтожили ?
показати весь коментар
30.10.2025 00:28 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%3A%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F970955-zelenskij-kurska-operacia-vikonala-svoe-zavdanna%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F970955-zelenskij-kurska-operacia-vikonala-svoe-zavdanna%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F970955-zelenskij-kurska-operacia-vikonala-svoe-zavdanna%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Президент Володимир Зеленський вважає, що https://suspilne.media/tag/operacia-ukraini-v-kurskij-oblasti/ Курська операція виконала своє завдання - відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає кореспондентка Суспільного.

"Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі Східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ", - сказав президент.
показати весь коментар
29.10.2025 23:32 Відповісти
герасім сказав, що в котлі 5 тис зсу.....
сирський сказав, що не моєна брехати.....

зе!гнида виключно бреше з будь якого приводу. як відкриває свою гундосу помийку, відразу бреше!
показати весь коментар
29.10.2025 23:33 Відповісти
Так наші генерали весільні і не навчилися воювати.Небуло,немає і не буде порядку в цій державі.А все через те,що чиновники не несуть відповідальності перед народом.
показати весь коментар
29.10.2025 23:44 Відповісти
 
 