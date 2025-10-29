Ворог намагається закріпитися у східній та північній частині Покровська. Ситуація складна, - DeepState
Російські війська намагаються просочитися в Покровськ у Донецькій області малими групами піхоти та закріпитися у східних і північних районах. Сили оборони утримують позиції на півдні міста.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування росіян в Покровську
Станом на 18:00 29 жовтня ситуація у місті залишається складною.
Аналітики зазначили, що ворог діє невеликими підрозділами по 5-10 осіб. Деякі групи піхоти намагалися зайти в Гришине.
ЗСУ зачищають вулиці на півдні міста
Попри це, в південній частині Покровська та на низці інших напрямків утримуються позиції українських підрозділів — єгерів і десантників.
За даними DeepState, Покровськ наразі залишається переважно у "сірій зоні".
"Противник намагається не вступати в бій, а просто рухатися і накопичуватися. В північній частині Сили Оборони проводили поступову зачистку вулиць. Росіяни по рації ділилися цим між собою і просто розпочали переходити на сусідню вулицю. Після завершення зачистки ті знову полізли у свої схованки на цій же вулиці", - розповіли аналітики.
DeepState додає, що ЗСУ протидіють переважно за допомогою дронів, однак погіршення погоди може ускладнити застосування безпілотників, чим ворог, ймовірно, планує скористатися.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у нас же Верховний головком Оманська Гнида . а головком - сирок з батьками на паРаші, віджимається 100 разів
війна застала зненацька на 4 рік війни
на сьогодні вони (29.10.25) вони вже "інфільтрувались" на більшу частину міста
завтра, при чисельній перевазі піхоти, вони його захоплять
про-сирський просрав найважливішу ділянку фронту - Покровськ.
бої за нього йшли більше року !!
невже не вистачало клепки побачити, що кацапи знову будуть оточувати чергову "фортецю" ?
цього тупаря про-сирського треба судити військовим трибуналом !!!!
.
4 days ago - сирський відвідав Покровський напрямок: "Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром".
відразу справи пішли на лад (анус)
його візити завжди як чорна мітка для оборони
.
тримали кацапів там більше року
треба виводити людей !!!!
.
Президент Володимир Зеленський вважає, що https://suspilne.media/tag/operacia-ukraini-v-kurskij-oblasti/ Курська операція виконала своє завдання - відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.
Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає кореспондентка Суспільного.
"Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі Східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ", - сказав президент.
сирський сказав, що не моєна брехати.....
зе!гнида виключно бреше з будь якого приводу. як відкриває свою гундосу помийку, відразу бреше!