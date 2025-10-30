УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10078 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState
3 237 9

РФ просунулась біля Покровська та на Запоріжжі. Ворога відкинули біля Нового Шахового, - DeepState. МАПИ

Українські захисники відкинули російських загарбників на Покровському напрямку. Водночас окупанти мають просування.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Успішні дії Сил оборони

Ворога відкинули поблизу Нового Шахового.

Покровський напрямок. Де має просування РФ?

Просування РФ

Російські окупанти просунулися біля ПокровськаПолтавкиВолодимирівки та у Новомиколаївці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Покровський напрямок. Де має просування РФ?
Покровський напрямок. Де має просування РФ?
Покровський напрямок. Де має просування РФ?
Покровський напрямок. Де має просування РФ?

Читайте: Ворог збільшив кількість атак на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що передувало?

  • Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
  • 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
  • 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
  • Відомо, що ворог намагається закріпитися у східній та північній частині Покровська.
  • У Покровську залишаються понад 1,2 тис. жителів.

Автор: 

Запорізька область (4246) Донецька область (9959) бойові дії (4820) Покровськ (888) Покровський район (1165) Пологівський район (198) Володимирівка (17) Нове Шахове (10) Новомиколаївка (1) Полтавка (8) DeepState (325)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Причину постійного, повільного але просування ВСРФ всі знають - вона на Банковій сидить.
показати весь коментар
30.10.2025 10:08 Відповісти
А те, що у них тупо більше всіх ресурсів, в рази - то нічого.
показати весь коментар
30.10.2025 10:19 Відповісти
Ще й як чого.
Мабуть саме тому ЗЄ 100 тисяч молодих чоловіків випустив за кордон, а його дефективні менеджери пиляють бабло на бракованих дронах, мінах, снарядах.
показати весь коментар
30.10.2025 10:25 Відповісти
Та так давайте всіх повбиваєм. Задавим рашку мясом.
показати весь коментар
30.10.2025 10:28 Відповісти
Ти так вважаєш? Ну успіхів.

Але з 1 бійцем на 7-8 км фронту та фейками замість зброї навряд вийде навіть стримати.
показати весь коментар
30.10.2025 10:31 Відповісти
Русня просувалась і коли нікого призовного не випускали, і коли влада ще не навчилась робити дрони, щоб на них красти.
показати весь коментар
30.10.2025 10:42 Відповісти
Зато 100тис. потенційних захистників "просунулась" на єес.
показати весь коментар
30.10.2025 10:20 Відповісти
Там кільце https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
показати весь коментар
30.10.2025 10:54 Відповісти
Єврейського клоуна треба міняти. На валянок глянець не наводять.
показати весь коментар
30.10.2025 10:57 Відповісти
 
 