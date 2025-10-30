РФ просунулась біля Покровська та на Запоріжжі. Ворога відкинули біля Нового Шахового, - DeepState. МАПИ
Українські захисники відкинули російських загарбників на Покровському напрямку. Водночас окупанти мають просування.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Успішні дії Сил оборони
Ворога відкинули поблизу Нового Шахового.
Просування РФ
Російські окупанти просунулися біля Покровська, Полтавки, Володимирівки та у Новомиколаївці.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- Відомо, що ворог намагається закріпитися у східній та північній частині Покровська.
- У Покровську залишаються понад 1,2 тис. жителів.
Мабуть саме тому ЗЄ 100 тисяч молодих чоловіків випустив за кордон, а його дефективні менеджери пиляють бабло на бракованих дронах, мінах, снарядах.
Але з 1 бійцем на 7-8 км фронту та фейками замість зброї навряд вийде навіть стримати.