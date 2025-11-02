УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4341 відвідувач онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
982 3

Окупанти укріплюються у Покровську, облаштовуючи спостережні пункти, - DeepState

Покровськ

Російські загарбники продовжують проникати у Покровськ - їх фіксують та знищують у різних районах міста.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог продовжує проникати у місто 

"Продовжується інфільтрація ворога в місто через оборонні порядки Сил Оборони на півдні, по раніше зазначених ділянках по відтинку Звірове-Шевченко-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного. Противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує "сіру зону" його диверсійно-розвідувальної діяльності", - сказано в повідомленні.

Крім цього, у DeepState зазначили, що останніми днями особлива активність спостерігається на східних підступах у районі Рівного та на північних околицях Покровська, де зростає концентрація ворожої піхоти.

Окупанти облаштовують спостережні пункти

"Ворог починає осідати в місті, створюючи позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо. Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити", - йдеться у дописі.

Українські захисники знищують противника 

У DeepState нагадали, що в район Покровська приїхало вище військове керівництво, яке взяло ситуацію під свій контроль.

"Наразі ми бачимо рішення задіяти різноманітні спеціалізовані підрозділи, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив не одну сотню піхоти. Однак поки немає ніяких рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста. Результати таких рішень ми побачимо з часом, українські дронщики щодня і щоночі намагаються вишукувати та знищувати противника і ця робота на сьогодні "безкінечна"", - пишуть аналітики. 

Читайте також: Покращено тактичні позиції в кількох кварталах Покровська та збільшено кількість штурмових груп, - 7 корпус ДШВ

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Читайте також: Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Оточення чи блокування міст немає, - Сирський

Автор: 

Донецька область (9993) бойові дії (4831) Покровськ (902) Покровський район (1180) DeepState (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нащо там Буданов і нащо ці контратаки? - ВИ УЖЕ ЇХ НЕ ВИБЄТЕ.

В міській забудові перемагає той хто може втратити більше солдат. Черговий "бахмут" там ліплять.
показати весь коментар
02.11.2025 01:52 Відповісти
це вже останні конвульсії
показати весь коментар
02.11.2025 01:58 Відповісти
https://ibb.co/gLk1V0Rc
показати весь коментар
02.11.2025 02:26 Відповісти
 
 