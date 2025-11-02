Окупанти укріплюються у Покровську, облаштовуючи спостережні пункти, - DeepState

Російські загарбники продовжують проникати у Покровськ - їх фіксують та знищують у різних районах міста.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог продовжує проникати у місто

"Продовжується інфільтрація ворога в місто через оборонні порядки Сил Оборони на півдні, по раніше зазначених ділянках по відтинку Звірове-Шевченко-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного. Противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує "сіру зону" його диверсійно-розвідувальної діяльності", - сказано в повідомленні.

Крім цього, у DeepState зазначили, що останніми днями особлива активність спостерігається на східних підступах у районі Рівного та на північних околицях Покровська, де зростає концентрація ворожої піхоти.

Окупанти облаштовують спостережні пункти

"Ворог починає осідати в місті, створюючи позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо. Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити", - йдеться у дописі.

Українські захисники знищують противника

У DeepState нагадали, що в район Покровська приїхало вище військове керівництво, яке взяло ситуацію під свій контроль.

"Наразі ми бачимо рішення задіяти різноманітні спеціалізовані підрозділи, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив не одну сотню піхоти. Однак поки немає ніяких рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста. Результати таких рішень ми побачимо з часом, українські дронщики щодня і щоночі намагаються вишукувати та знищувати противника і ця робота на сьогодні "безкінечна"", - пишуть аналітики.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

