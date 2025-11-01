Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Оточення чи блокування міст немає, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський знову побував на фронті.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Також головком заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб.

У Покровську оточення немає

"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", - каже Сирський.

Також він зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.

Основний тягар - на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за розпорядженням Сирського, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, зокрема і Головного управління розвідки МО України.

"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо.

Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань", - додав він.

Окрім того, Сирський зауважив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

