УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8044 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
1 891 21

Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Оточення чи блокування міст немає, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський знову побував на фронті.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Також головком заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб.

Також читайте: Окупанти розсилають журналістам запрошення у Покровськ та Куп’янськ, - німецький журналіст Рьопке

Сирський у Покровську

У Покровську оточення немає

Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", - каже Сирський.

Також він зазначив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.

Основний тягар - на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за розпорядженням Сирського, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, зокрема і Головного управління розвідки МО України.

"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо.

Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ активізували використання броньованої техніки на Покровському напрямку, - 117 ОВМБр

Окрім того, Сирський зауважив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.

Раніше ЗМІ повідомили, що бійці ГУР, ймовірно, почали контрнаступальну операцію біля Покровська.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9981) бойові дії (4827) Сирський Олександр (779) Покровськ (902) Мирноград (122) Покровський район (1180)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ситуація в Покровську та Мирнограді складна, видавати ворога з проривів вглиб нашої оборони так і не вийшло, не вистачає резервів, в подальшому ситуація буде погіршуватись, бо мобілізація не встигає покривати СЗЧ та санітарні втрати. Потрібно приймати складні рішення і оголошувати мобілізацію молоді! Вже далі немає куди тягнути, без резервів ми залишимось і без Покровська і без Запоріжжя.
показати весь коментар
01.11.2025 16:36 Відповісти
+5
Кому ,кому , а от тобі віримо блд.
показати весь коментар
01.11.2025 16:26 Відповісти
+5
Це так же як свого часу обіцянки деблокувати Маріуполь, просто брехня.
показати весь коментар
01.11.2025 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путлєра в Покровську бачив? - не видно? - а він там
показати весь коментар
01.11.2025 16:23 Відповісти
Фейк про приезд пукина в Покровск придумал Зеленский, прямо во время интервью.
показати весь коментар
01.11.2025 16:29 Відповісти
Ситуація в Покровську та Мирнограді складна, видавати ворога з проривів вглиб нашої оборони так і не вийшло, не вистачає резервів, в подальшому ситуація буде погіршуватись, бо мобілізація не встигає покривати СЗЧ та санітарні втрати. Потрібно приймати складні рішення і оголошувати мобілізацію молоді! Вже далі немає куди тягнути, без резервів ми залишимось і без Покровська і без Запоріжжя.
показати весь коментар
01.11.2025 16:36 Відповісти
А Ігоря Ляшенко особисто в перших рядах!
показати весь коментар
01.11.2025 17:21 Відповісти
Давай, мобілізовуйся до мене в бригаду.
показати весь коментар
01.11.2025 17:22 Відповісти
Сам не видел - врать не буду - но мужик рассказывал как вчера из мавзолея кто - то член показывал . путлєр сказав - роблю коридор - заганяю в Покровськ журналістів і сам такий на білому коні
показати весь коментар
01.11.2025 16:37 Відповісти
У Покровськ, мабуть таки, прибула ціла бригада з Урядового кварталу під орудою єрмак-татарова, гетьманцев з міндічем і чернишов, забезпечили їх, отими Фламінго!?!?!
показати весь коментар
01.11.2025 17:02 Відповісти
Кому ,кому , а от тобі віримо блд.
показати весь коментар
01.11.2025 16:26 Відповісти
Как же он прав, еще целых 10 км в горловине(без учета "серой" зоны). Все збс, емае.
показати весь коментар
01.11.2025 16:26 Відповісти
10 км "горловини" у Першу та Другу світову були б норм,
рік-два тому певною проблемою, але !!!

із зростанням дальності та кількості дронів на сьогодні це вже оточення !!!!

воєнна мисль совкового генерала про-сирського не сприймає жорстокої нової реальності війни

.
показати весь коментар
01.11.2025 17:24 Відповісти
пуйло теж говорить шо тримає
показати весь коментар
01.11.2025 16:32 Відповісти
Покровськ,то більше політична захцянка )(уйла,щоб показати Трампу про успіхи на фронті,
Так....Покровськ рашисти рівняють КаБами з землею.
показати весь коментар
01.11.2025 16:33 Відповісти
шоб ми робили би без Буданова
показати весь коментар
01.11.2025 16:34 Відповісти
Це так же як свого часу обіцянки деблокувати Маріуполь, просто брехня.
показати весь коментар
01.11.2025 16:39 Відповісти
БРЕХЛО російське. ТИ карту кретин бачив? Там фланги уже схлопнуті і лише питання часу коли це все паде. Примусово треба вивезти всіх громадян
показати весь коментар
01.11.2025 16:43 Відповісти
нащо воно ******? в наш час коли кожну годину можливо позвонити хлопцям і спитати як вони і своїм я вірю більше ніж цему кацапчику
показати весь коментар
01.11.2025 16:43 Відповісти
Кацапи вже відсвяткували захоплення Покровська, а їм таку свиню підсунули! Слава ЗСУ!Героям Слава!
показати весь коментар
01.11.2025 16:45 Відповісти
віримо, віримо ((((
показати весь коментар
01.11.2025 16:48 Відповісти
Бахмут теж до останнього тримали і сточили там і боєздатні бригади і західну техніку, яка планувалася для контрнаступу. Заради піару ці імбецили чортові всю армію в унітаз спустять.
показати весь коментар
01.11.2025 16:51 Відповісти
Бахмут тоже сырой оборонял, из-за этого забрали 50% резервов с наступления у Залужного и перебросили под сырого.
показати весь коментар
01.11.2025 17:18 Відповісти
Терпіть терпіли,кацап головком,жидокацап верховний
показати весь коментар
01.11.2025 17:23 Відповісти
 
 