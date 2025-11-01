Окупанти розсилають журналістам запрошення у Покровськ та Куп’янськ, - німецький журналіст Рьопке

Росія пропонує коридори для ЗМІ в Покровськ та Куп’янськ, обіцяючи тимчасове припинення бойових дій та коридори для медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в X.

Він зазначив, що отримав запорошення від адміністрації диктатора Володимира Путіна. У ньому, російська влада готова призупинити бойові дії в цих районах та організувати коридори для руху ЗМІ.

"Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Не думаю, що поїду. Але ж! Бажаю вам приємно провести час, прокремлівські рупори", - написав Рьопке.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці ГУР, ймовірно, почали контрнаступальну операцію біля Покровська, - The Economist. ВІДЕО+ФОТО

Згодом очільник ЦПД Андрій Коваленко звернув увагу на важливу деталь цієї "розсилки". Виявляється, листи від росіян надсилає колишній помічник депутата німецької "Альтернативи для Німеччини"(АдН) Євгена Шмідта - Володимир Сергієнко. Його завербувала ФСБ.

Що передувало?