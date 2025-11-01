Окупанти розсилають журналістам запрошення у Покровськ та Куп’янськ, - німецький журналіст Рьопке
Росія пропонує коридори для ЗМІ в Покровськ та Куп’янськ, обіцяючи тимчасове припинення бойових дій та коридори для медіа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в X.
Він зазначив, що отримав запорошення від адміністрації диктатора Володимира Путіна. У ньому, російська влада готова призупинити бойові дії в цих районах та організувати коридори для руху ЗМІ.
"Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Не думаю, що поїду. Але ж! Бажаю вам приємно провести час, прокремлівські рупори", - написав Рьопке.
Згодом очільник ЦПД Андрій Коваленко звернув увагу на важливу деталь цієї "розсилки". Виявляється, листи від росіян надсилає колишній помічник депутата німецької "Альтернативи для Німеччини"(АдН) Євгена Шмідта - Володимир Сергієнко. Його завербувала ФСБ.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях - у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
