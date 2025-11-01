УКР
Окупанти розсилають журналістам запрошення у Покровськ та Куп’янськ, - німецький журналіст Рьопке

Російська пропаганда запрошує іноземних журналістів у Покровськ і Куп’янськ

Росія пропонує коридори для ЗМІ в Покровськ та Куп’янськ, обіцяючи тимчасове припинення бойових дій та коридори для медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке на своїй сторінці в X.

РФ намагається організувати медіа-коридори в Донецькій та Харківській областях

Він зазначив,  що отримав запорошення від адміністрації диктатора Володимира Путіна. У ньому, російська влада готова призупинити бойові дії в цих районах та організувати коридори для руху ЗМІ.

"Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Не думаю, що поїду. Але ж! Бажаю вам приємно провести час, прокремлівські рупори", - написав Рьопке.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці ГУР, ймовірно, почали контрнаступальну операцію біля Покровська, - The Economist. ВІДЕО+ФОТО

Згодом очільник ЦПД Андрій Коваленко звернув увагу на важливу деталь цієї "розсилки". Виявляється, листи від росіян надсилає колишній помічник депутата німецької "Альтернативи для Німеччини"(АдН) Євгена Шмідта - Володимир Сергієнко. Його завербувала ФСБ.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях - у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

путін володимир (25049) Донецька область (9981) Покровськ (902) Харківська область (1826) Покровський район (1180) Куп’янський район (479) Куп’янськ (937)
+5
Вони так у ДАП просили перепочинок на позбирати своїх трупаків.
А замість цього підірвали його, скориставшись "перемир'ям".
01.11.2025 10:35 Відповісти
+5
Розішліть цемже "журналістам" запрошення на суд х*йла у Гаазі...
01.11.2025 10:41 Відповісти
+4
Тобто якась третя особа розіслала вкид, а з цього зробили сенсацію, і постять на всіх каналах.
Потужно і професійно!
01.11.2025 10:33 Відповісти
Так разошлите приглашение на посещение мацквы.
01.11.2025 10:20 Відповісти
Буданов с Покровська - "бачив Аллу Пугачову ,пуйла не бачив "
показати весь коментар
01.11.2025 10:21 Відповісти
Збирають штурмову групу.
01.11.2025 10:26 Відповісти
кацапня просить перепочинок
01.11.2025 10:30 Відповісти
Вони так у ДАП просили перепочинок на позбирати своїх трупаків.
А замість цього підірвали його, скориставшись "перемир'ям".
01.11.2025 10:35 Відповісти
❗️Кирило Буданов у Покровську особисто керує операцією на місці, - джерела Суспільного
показати весь коментар
01.11.2025 10:32 Відповісти
На коні з мечом?🐑🐑🐑
показати весь коментар
01.11.2025 11:14 Відповісти
Хай напише цим підорам що зміг найти той краснодріщєнськ на карті *********
01.11.2025 10:32 Відповісти
Тобто якась третя особа розіслала вкид, а з цього зробили сенсацію, і постять на всіх каналах.
Потужно і професійно!
01.11.2025 10:33 Відповісти
Розішліть цемже "журналістам" запрошення на суд х*йла у Гаазі...
01.11.2025 10:41 Відповісти
Рьопке рішиться?
01.11.2025 11:02 Відповісти
Він вже їх послав нах...
01.11.2025 11:12 Відповісти
під прикриттям проруснявих журношлюх ввести підкріплення...все шито білими нитками
01.11.2025 11:08 Відповісти
цій рєпкє було би корисно зїздити у Покровськ на тиждень. А краще на два. Тоді би не писав різну *****. Або навіть взагалі би не писав.
01.11.2025 11:09 Відповісти
Ага. Називається, якщо не можеш силою то вступає рузька смикалка тобто хитрість і підлість. Вже колись це проходили. Ще білі камази з "гуманітаркою" пропустити з Сосії. Рашисти хочуть наводнити Покровськ журналюгами щоб Україна перестала стріляти і дала просочитись разом з журналюгами тисячам орків.
01.11.2025 11:11 Відповісти
Ну якщо Покровськ під контролем ЗСУ то ГШ првинен сам запросити журналюг відвідати місто.
01.11.2025 11:24 Відповісти
Дебіл сєргієнка навіть прізвище журналіста написало з двома (!) помилками.
01.11.2025 11:32 Відповісти
 
 