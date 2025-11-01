РУС
Оккупанты рассылают журналистам приглашения в Покровск и Купянск, - немецкий журналист Репке

Российская пропаганда приглашает иностранных журналистов в Покровск и Купянск

Россия предлагает коридоры для СМИ в Покровск и Купянск, обещая временное прекращение боевых действий и коридоры для медиа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке на своей странице в X.

РФ пытается организовать медиа-коридоры в Донецкой и Харьковской областях

Он отметил, что получил приглашение от администрации диктатора Владимира Путина. В нем российские власти готовы приостановить боевые действия в этих районах и организовать коридоры для движения СМИ.

"Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Не думаю, что поеду. Но! Желаю вам приятно провести время, прокремлевские рупоры", - написал Репке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ГУР, вероятно, начали контрнаступательную операцию возле Покровска, - The Economist. ВИДЕО+ФОТО

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Автор: 

путин владимир (32416) Донецкая область (11148) Покровск (865) Харьковская область (1800) Покровский район (1165) Купянский район (481) Купянск (811)
Топ комментарии
+5
Вони так у ДАП просили перепочинок на позбирати своїх трупаків.
А замість цього підірвали його, скориставшись "перемир'ям".
01.11.2025 10:35 Ответить
+5
Розішліть цемже "журналістам" запрошення на суд х*йла у Гаазі...
01.11.2025 10:41 Ответить
+4
Тобто якась третя особа розіслала вкид, а з цього зробили сенсацію, і постять на всіх каналах.
Потужно і професійно!
01.11.2025 10:33 Ответить
Так разошлите приглашение на посещение мацквы.
01.11.2025 10:20 Ответить
Буданов с Покровська - "бачив Аллу Пугачову ,пуйла не бачив "
01.11.2025 10:21 Ответить
Збирають штурмову групу.
01.11.2025 10:26 Ответить
кацапня просить перепочинок
01.11.2025 10:30 Ответить
Вони так у ДАП просили перепочинок на позбирати своїх трупаків.
А замість цього підірвали його, скориставшись "перемир'ям".
01.11.2025 10:35 Ответить
❗️Кирило Буданов у Покровську особисто керує операцією на місці, - джерела Суспільного
01.11.2025 10:32 Ответить
На коні з мечом?🐑🐑🐑
01.11.2025 11:14 Ответить
Хай напише цим підорам що зміг найти той краснодріщєнськ на карті *********
01.11.2025 10:32 Ответить
Тобто якась третя особа розіслала вкид, а з цього зробили сенсацію, і постять на всіх каналах.
Потужно і професійно!
01.11.2025 10:33 Ответить
Розішліть цемже "журналістам" запрошення на суд х*йла у Гаазі...
01.11.2025 10:41 Ответить
Рьопке рішиться?
01.11.2025 11:02 Ответить
Він вже їх послав нах...
01.11.2025 11:12 Ответить
під прикриттям проруснявих журношлюх ввести підкріплення...все шито білими нитками
01.11.2025 11:08 Ответить
цій рєпкє було би корисно зїздити у Покровськ на тиждень. А краще на два. Тоді би не писав різну *****. Або навіть взагалі би не писав.
01.11.2025 11:09 Ответить
Ага. Називається, якщо не можеш силою то вступає рузька смикалка тобто хитрість і підлість. Вже колись це проходили. Ще білі камази з "гуманітаркою" пропустити з Сосії. Рашисти хочуть наводнити Покровськ журналюгами щоб Україна перестала стріляти і дала просочитись разом з журналюгами тисячам орків.
01.11.2025 11:11 Ответить
Ну якщо Покровськ під контролем ЗСУ то ГШ првинен сам запросити журналюг відвідати місто.
01.11.2025 11:24 Ответить
 
 