Оккупанты рассылают журналистам приглашения в Покровск и Купянск, - немецкий журналист Репке
Россия предлагает коридоры для СМИ в Покровск и Купянск, обещая временное прекращение боевых действий и коридоры для медиа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке на своей странице в X.
Он отметил, что получил приглашение от администрации диктатора Владимира Путина. В нем российские власти готовы приостановить боевые действия в этих районах и организовать коридоры для движения СМИ.
"Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Не думаю, что поеду. Но! Желаю вам приятно провести время, прокремлевские рупоры", - написал Репке.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
