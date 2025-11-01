Оккупанты рассылают журналистам приглашения в Покровск и Купянск, - немецкий журналист Репке

Россия предлагает коридоры для СМИ в Покровск и Купянск, обещая временное прекращение боевых действий и коридоры для медиа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке на своей странице в X.

Он отметил, что получил приглашение от администрации диктатора Владимира Путина. В нем российские власти готовы приостановить боевые действия в этих районах и организовать коридоры для движения СМИ.

"Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Не думаю, что поеду. Но! Желаю вам приятно провести время, прокремлевские рупоры", - написал Репке.

Что предшествовало?