Бойцы ГУР, вероятно, начали контрнаступательную операцию возле Покровска, - The Economist. ВИДЕО

Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины проводит, вероятно, контрнаступательные действия вблизи города Покровск на Донетчине, чтобы восстановить работу ключевых логистических маршрутов.

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрол, передает Цензор.НЕТ.

ГУР высадили десант

"По информации военной разведки Украины, вблизи Покровска проводится смелая контрнаступательная операция с целью восстановления ключевых логистических маршрутов. На видео, которое мне прислали, якобы показан десант с вертолетов в районах, которые, по утверждению России, находятся под ее контролем", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Главный приоритет — Покровск; продолжаем уничтожать оккупанта, - Зеленский. ВИДЕО

По данным издания "Зеркало недели", спецназ ГУР начал сложную десантную операцию под командованием генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Отмечается, что штурмовики ГУР вошли в районы города, которые российские генералы заявили захваченными и считают ключевыми для логистики Украины.

Смотрите также: Россияне понимают, что проигрывают Купянск, поэтому сосредоточились на Покровске, - Зеленский. ВИДЕО

ГУР начали контрнаступление возле Покровска

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

Донецкая область (11148) Покровск (865) контрнаступление (360) ГУР (639) Покровский район (1165)
+51
Бережи вас бог.
31.10.2025 22:00 Ответить
+27
Хлопці, ми молимся за вас.
31.10.2025 22:08 Ответить
+25
Допоможи Боже нашому десанту вибити потвору із Покровська і його околиці.
31.10.2025 22:02 Ответить
Буданов кидає резерви ГУР на Покровськ: розвідники зачищатимуть місто від російських ДРГ

4 Дні Тому
Згідно з https://t.me/Tsaplienko/82423 інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підрозділи активних дій ГУР МО України за особистим наказом Кирила Буданова вже прибули на найгарячішу ділянку фронту та налагодили взаємодію з підрозділами ЗСУ.
31.10.2025 23:08 Ответить
Усі наші ЗМІ та блогери (як українські, так і проукраїнські західні) подають цю висадку як щось надзвичайне й героїчне. Насправді ж це - безглуздя, про яке говорили і Бутусов, і аналітик Ендрю Перпетуa. На такий абсурд пішли, ймовірно, через повний безлад у командуванні.

Замість того, щоб організувати там нормальну оборону, тепер кидають туди ССО. Кидають їх як штурмовиків. Саме так загинув мій двоюрідний племінник. Він був на цій війні з 2014 року, пройшов Донецький аеропорт і Дебальцеве, де його буквально витягли з-під тіл загиблих. Людина, яка тренувалася 15 років, у тому числі за кордоном, загинула від міни під час однієї з таких «заливок втрачених позицій» силами ССО.

ССО - такі ж смертні, як і звичайна піхота. І жодні спеціальні навички не рятують під час лобових штурмів від КАБів, дронів і артилерії. Такі фахівці не повинні штурмувати в лоб позиції, втрачені через прорахунки генералів і Сирського. Адже щоб підготувати професійного бійця ССО, потрібні роки. І отак просто кидати їх у м'ясорубку - це злочин. Це як гасити масштабну пожежу напівпорожнім відром, бо до того знехтували пожежною безпекою, продали пожежну машину і звільнили пожежників.
01.11.2025 02:06 Ответить
Ендрю Перпетуа(хто це?)- це звісно потужно. А Бутусов де про це казав?
01.11.2025 05:44 Ответить
ЬІбать твого аналітика в дупу. 🤣
01.11.2025 05:47 Ответить
хто такі ці всі люди, що на них ти посилаєшся? пердуни ротом?
01.11.2025 08:14 Ответить
Треба писати. Бо ворог про це знає, а громадяни України, які мають дітей і хворих батьків живуть під страхом миттєвої окупації.
31.10.2025 22:04 Ответить
Ta не, писать надо только про то, что котел вот вот и кацап уже всех окружил, как ***** сказал. Про то, что ВСУ поставили козломордых раком в каком нибудь месте писать нельзя, бо недайбох люди что-то хорошее увидят.
31.10.2025 22:35 Ответить
1.000.000 нафаршированных твоих "соотечественников" кто еще сможет "повторить", козломордое???
31.10.2025 23:24 Ответить
це ж вже було. У 20 сторіччі - і мільони біженців і втрата територій і кладовища солдат. Тільки ти чогось запам'ятував винних.Чи може ти пам'ятаєш війни без трупів і біженців, ану нагадай!
31.10.2025 23:33 Ответить
ось поки такі гниди як ти будуть "воювати" в інтернеті а не на фронті, поки мразота на кшталт тебе ділитиме українців на "*********" та "патріотів" - миру в Україні ще довго не буде!
01.11.2025 00:19 Ответить
А де ти бачив в історіі щоб 4 роки стримували кацапню? Київ сдали більшовикам за 3 дні, Січ взагалі сдали без бою, а ти ще побачиш українські вулиці з іменем віслюка на табличках.
31.10.2025 23:29 Ответить
ну це класика - при відсутності аргументів вдатися до образ,
31.10.2025 23:35 Ответить
ну це класика - при відсутності аргументів вдатися до образ
01.11.2025 00:00 Ответить
поки прибули, а не поставили
01.11.2025 01:19 Ответить
Так лідер каже там 170000 орків
31.10.2025 22:24 Ответить
у нас мильон дронів, по п'ять на кожного.
01.11.2025 00:01 Ответить
УГУ...уже був один котрнаступ і "кава в Криму" і чортзна що.

А все що треба знати це

- Сирський рузкій - і ментально він мислить в парадигмі "кидайте тих людей вперед вони ж ніхто завтра нових завезуть"

- ЗЕ рузкій еврей який мислить в парадигмі "цілуй дупу рузкім і висміюй укрів получиш гроші щоб спокійно на старості жити в Хайфі"

- кожний перший в команді ЗЕ має російський паспорт
- кожний перший ненавидить все що звязано з Україною
31.10.2025 22:02 Ответить
Сподіваємося та молимося за вас
31.10.2025 22:03 Ответить
Нехай Бог помогає ще й Пречиста Мати!
31.10.2025 22:04 Ответить
Це не контрнаступ, а десантна операція, інакше ми бачемо весь жах "керованої ситуації" - спецпризначенці підуть у контрнаступ, як піхотинці.
31.10.2025 22:05 Ответить
Вам завжди потрібно все обгадити?
31.10.2025 22:08 Ответить
Обгадити, це довести ситуацію до такої критичності, що спецпризначенці використовуються замість звичайної піхоти, хоча мають іншу кваліфікацію і навички.
31.10.2025 22:12 Ответить
Складна операція з висадкою це не робота спецназу? Тоді для чого вони?
31.10.2025 22:20 Ответить
Операція з висадкою не є контнаступом. Контрнаступи спецпризначенцями не проводяться, а якщо в реальності іх кинуть, як просту піхоту, то ситуація вже доведена до безвиході.Що не зрозуміло?
31.10.2025 22:25 Ответить
Призначення Сил спеціальних операцій (ССО) полягає у виконанні специфічних, часто прихованих завдань, що вимагають високого рівня підготовки, включаючи розвідку, диверсії, антитерористичну діяльність, а також підтримку інших сил у мирний і воєнний час.

Призначення ГУР полягає у веденні військової розвідки, аналізі військового потенціалу та загроз інших країн, а також координації діяльності суб'єктів воєнної розвідки.

Не повіриш. Для десантування та штурмів використовують... 1, 2, 3 десантно-штурмові війська.
31.10.2025 22:37 Ответить
"Призначення ГУР полягає у веденні військової розвідки, аналізі військового потенціалу та загроз інших країн, а також координації діяльності суб'єктів воєнної розвідки"
А "чевоізволітє" блогеру буданову цим займатися не цікаво та він і не вміє. Як був так і лишився командиром відділення ССО, тільки з генеральськими лампасами.
01.11.2025 07:23 Ответить
Як можна висадку кількох десятків спецпризначенців назвати контрнаступом? Це капець.
31.10.2025 22:08 Ответить
Зеля теж з хлопцями? - буде рвати кацапів як Тузік грєлку - З Богом ГУР
31.10.2025 22:10 Ответить
Спочатку він звільнить Крим, за який він би помер, але не встиг, бо виступав перед руснею.
31.10.2025 22:14 Ответить
Їм всім (спецпризначенцям) видали іконки-обереги як Татаров нищить чеченців на Банковій у лютому 2022року...
31.10.2025 22:47 Ответить
Скільки ж вас тут клоунів.... Які простий АК в руках мабудь не тримали....
31.10.2025 22:16 Ответить
Бережи боже синів України!
31.10.2025 22:17 Ответить
Навідь,якщо у половини із вас почнеться діарея,все одно буде винен Зеленський....
31.10.2025 22:19 Ответить
Словесна діарея може викликати розлад шлунку...психосоматика...
31.10.2025 23:10 Ответить
Надо отходить в Карпаты? Или сразу за Збруч?
31.10.2025 22:37 Ответить
AI Overview:

Наступальна операція російських військ на Покровськ розпочалася в лютому 2024 року

через три місяці буде два роки !!!!!
темпи штурму українських фортець у кацапів як під час столітньої війни

.
01.11.2025 01:02 Ответить
А треба швидше?
01.11.2025 05:23 Ответить
Це пишуть за океаном. Вони можуть фантазувати. Ви тіштеся відосиками, як у 22-му. Незабаром отримаєте...
31.10.2025 22:48 Ответить
РОСІЯНИ НАМАГАЮТЬСЯ ПРОНИКНУТИ КРІЗЬ МІСТО: У ПОКРОВСЬКУ ЗОСЕРЕДИЛИСЯ СОТНІ ОКУПАНТІВ

31 жовтня, 2025, 18:32
31.10.2025 22:55 Ответить
Хлопці, бережи вас Господь!
31.10.2025 23:18 Ответить
ГУР у наступі?!,- куйнею *******, "Сирок" де резерви?????
31.10.2025 23:23 Ответить
Не наступ, а ліквідація кацапських ДРГ на околицях Покровська. В самому місті мокши нема.
31.10.2025 23:38 Ответить
А околиці міста, то ще не місто...
31.10.2025 23:48 Ответить
Веня краще готуйся до наступного терміну в Tafel за простроченими харчами, або пройдись по вулиці можливо корисний müll знайдеш. Не лізь в теми де ти тямиш як свиня в апельсинах.
31.10.2025 23:54 Ответить
Та ніби і в місті є.
01.11.2025 05:24 Ответить
Підрозділи спецназу ГУР у штурми кидати - це вже повний аншлаг - зате в одесі бьють військових та машини, котрі виконують наказ верховного головкома зеленского. Ви, бариги базарні того хто такі накази спробуйте.
01.11.2025 00:04 Ответить
Аналітики з колишніх бойових офіцерів, такі як АРТІ ГРІН, вважають, що для зачистки тих кварталів Покровська. куди проник ворог. дійсно краще використовувати спецназ ГУР, ніж недонавчених для цього бійців регулярних частин - втрати серед особового складу будуть значно меншими
https://www.youtube.com/watch?v=WpXTacG7ng4
01.11.2025 05:26 Ответить
Журналісти прилетіли. Припиняйте вогонь, кацапня.
01.11.2025 05:40 Ответить
Безглуздя. У ГУР інша спеціалізація.
01.11.2025 08:10 Ответить
 
 