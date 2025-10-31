Бойцы ГУР, вероятно, начали контрнаступательную операцию возле Покровска, - The Economist. ВИДЕО
Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины проводит, вероятно, контрнаступательные действия вблизи города Покровск на Донетчине, чтобы восстановить работу ключевых логистических маршрутов.
Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрол, передает Цензор.НЕТ.
ГУР высадили десант
"По информации военной разведки Украины, вблизи Покровска проводится смелая контрнаступательная операция с целью восстановления ключевых логистических маршрутов. На видео, которое мне прислали, якобы показан десант с вертолетов в районах, которые, по утверждению России, находятся под ее контролем", - написал он.
По данным издания "Зеркало недели", спецназ ГУР начал сложную десантную операцию под командованием генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.
Отмечается, что штурмовики ГУР вошли в районы города, которые российские генералы заявили захваченными и считают ключевыми для логистики Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей - в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
4 Дні Тому
Згідно з https://t.me/Tsaplienko/82423 інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підрозділи активних дій ГУР МО України за особистим наказом Кирила Буданова вже прибули на найгарячішу ділянку фронту та налагодили взаємодію з підрозділами ЗСУ.
Замість того, щоб організувати там нормальну оборону, тепер кидають туди ССО. Кидають їх як штурмовиків. Саме так загинув мій двоюрідний племінник. Він був на цій війні з 2014 року, пройшов Донецький аеропорт і Дебальцеве, де його буквально витягли з-під тіл загиблих. Людина, яка тренувалася 15 років, у тому числі за кордоном, загинула від міни під час однієї з таких «заливок втрачених позицій» силами ССО.
ССО - такі ж смертні, як і звичайна піхота. І жодні спеціальні навички не рятують під час лобових штурмів від КАБів, дронів і артилерії. Такі фахівці не повинні штурмувати в лоб позиції, втрачені через прорахунки генералів і Сирського. Адже щоб підготувати професійного бійця ССО, потрібні роки. І отак просто кидати їх у м'ясорубку - це злочин. Це як гасити масштабну пожежу напівпорожнім відром, бо до того знехтували пожежною безпекою, продали пожежну машину і звільнили пожежників.
А все що треба знати це
- Сирський рузкій - і ментально він мислить в парадигмі "кидайте тих людей вперед вони ж ніхто завтра нових завезуть"
- ЗЕ рузкій еврей який мислить в парадигмі "цілуй дупу рузкім і висміюй укрів получиш гроші щоб спокійно на старості жити в Хайфі"
- кожний перший в команді ЗЕ має російський паспорт
- кожний перший ненавидить все що звязано з Україною
Призначення ГУР полягає у веденні військової розвідки, аналізі військового потенціалу та загроз інших країн, а також координації діяльності суб'єктів воєнної розвідки.
Не повіриш. Для десантування та штурмів використовують... 1, 2, 3 десантно-штурмові війська.
А "чевоізволітє" блогеру буданову цим займатися не цікаво та він і не вміє. Як був так і лишився командиром відділення ССО, тільки з генеральськими лампасами.
Наступальна операція російських військ на Покровськ розпочалася в лютому 2024 року
через три місяці буде два роки !!!!!
темпи штурму українських фортець у кацапів як під час столітньої війни
.
31 жовтня, 2025, 18:32
