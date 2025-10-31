РУС
721 39

Главный приоритет — Покровск; продолжаем уничтожать оккупанта, — Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1346-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было много докладов военных – подробно по фронту. Конечно, Покровск в первую очередь. Продолжаем уничтожать оккупанта, и это самое важное – останавливать российские удары как можно и там, где это возможно.

Россияне всю нашу страну хотят превратить в то, что они делают с Покровском, делают с Купянском, другими нашими городами, громадами. Останавливать их нужно там, куда они пришли, и уничтожать там", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (22457) Донецкая область (11148) Покровск (865) Покровский район (1165) война в Украине (6724)
+5
Великий знищувач!!!
31.10.2025 21:05 Ответить
+5
Цю біду вибрали кончені дебіли в 2019 році. Вирок є вирок. У всій красі. А ще більша біде буде, якщо ті кончені дебіли знову припруться і знову виберуть оце. Єдине, що втішає, що кончених дебілів значно поменшало з 2022.
31.10.2025 21:06 Ответить
+4
текст воно писало сидячи на унітазі міндіча ?
31.10.2025 20:59 Ответить
текст воно писало сидячи на унітазі міндіча ?
31.10.2025 20:59 Ответить
Так воно не пише, воно тільки читає
31.10.2025 21:29 Ответить
Для того щоб втримати Покровськ потрібно було рік-півроку тому проводити мобілізацію молоді та готувати резерви, а сьогодні втрата Покровська це питання часу. Сьогодні потрібно починати мобілізацію щоб втримати Запоріжжя, але у владі та Генштабі немає кому думати головою!
31.10.2025 21:37 Ответить
Геть мудака обкуреного!
31.10.2025 21:01 Ответить
Чотириразовий ухилянт.
31.10.2025 21:02 Ответить
Я всегда хотела уточнить,призыв был всегда до 27 лет вроде. Это в каких годах он уклонялся?20 лет назад примерно или больше?
31.10.2025 21:12 Ответить
призов - так, до 27-ми. Мобілізація - від 27 (тоді було) до 60-ти. І порахуй сама: війна почалася в 2014-му.
31.10.2025 21:17 Ответить
Ну усе,зрозумiла,дякую. Так це вiн чотири рази з 2014 ухилився. Так?
31.10.2025 21:21 Ответить
Вже під час війни з 2014 воно получило 4 повістки. Відомі дати, я точно не пам'ятаю, можете пошукати в інтернеті. З одної з таких повісток воно насміхало зі сцени свого дебільного кварталу.
31.10.2025 21:20 Ответить
Это ж при каком президенте такое творилось?! 4 повестки! Наверное найти не могли... бред какой-то. Думаю эту методичку нужно выбросить,она выставляет прежнюю власть не в лучшем свете
31.10.2025 21:26 Ответить
При такому Президентові, який розбудованою ним армією врятував країну в 2022. І на базі розбудованої ним армії країна тримається досі, не дивлячись на всі зусилля зебанди знищити цю країну. А щодо методички - то ти б хоча б свою не полінувалася перекласти, щоб вже так не палитися, кацапка)))
31.10.2025 21:33 Ответить
Такі да, он чєтирєжди пріхаділ у ваєнкамат і яво нє принималі, а патом агаварілі
31.10.2025 21:33 Ответить
Біда в Покровську
31.10.2025 21:03 Ответить
Цю біду вибрали кончені дебіли в 2019 році. Вирок є вирок. У всій красі. А ще більша біде буде, якщо ті кончені дебіли знову припруться і знову виберуть оце. Єдине, що втішає, що кончених дебілів значно поменшало з 2022.
31.10.2025 21:06 Ответить
В горнилі війни гинуть всі - вона не вибирає
31.10.2025 21:10 Ответить
Так, але чому мають гинуті адекватні люди через тих олігофренів????
31.10.2025 21:14 Ответить
Шось пішло не так - історія України - то поступ - то відкати - не вдалося нам під смути рос - імперії в 1917 - 1920 р створити свою державу
31.10.2025 21:22 Ответить
Великий знищувач!!!
31.10.2025 21:05 Ответить
Урраа! Відоосііік!
31.10.2025 21:07 Ответить
Прадовжуемо здавати Украіну (Зеленський)
31.10.2025 21:08 Ответить
Попереджений,значить озброєний!
Тільки не з тобою! Як тобі таке?
Мандіти не ящики таскать! Вечірні,гундосі висери до перемоги не ведуть.
31.10.2025 21:08 Ответить
Виводьте людей! Якщо не вдалось уникнути формування "крил" охоплення агломерації - подальше перебування у оперативному оточенні загрожує оточенням повним і втратою боєздатності підрозділів. За 11 років вже можна було навчитись не дати противнику себе оточити. Дебальцеве, Маріуполь, Сіверськодонецьк, Авдіївка, Курська операція - якісь танці на граблях.
31.10.2025 21:11 Ответить
Зрозуміло, що головний пріоритет Покровськ. Щоправда, є ще два, трохи менші пріоритети: Куп'янськ і Мирноград.
Незрозуміло лише, коли заплановано ці пріорітети здати ворогу в окупацію...
31.10.2025 21:11 Ответить
Тільки забувся сказати, що наших хлопців і дівчат також багато гине. Цей же не казка, що гине тільки ворог. Казка була про Голобородько. Я не знав, що в країні 73% дітей, які повірили в ту казку.
31.10.2025 21:12 Ответить
он же врет постоянно. оккупантов в 3 раза больше. оккупантов там в 3 раза больше мне грок сказал и они контролируют большую часть города и они отрезали дороги ЗСУ, и что там Украинские воины находятся в окружении. А этот зеленый человечек Путина в офисе президента говорит про мы уничтожаем оккупантов. Это ж брехня. Это СА БО ТАЖ!!! Предатели во власти! Губят людей и сливают земли. Разворовывают страну и губят ее. Украине нужна новая власть, которая не предатели. Рэдиса президентом выбираем!!! Нужно всю власть крыс и гнид метлой вымести и во власти должны быть армия, которая воюет. Чтобы вести войну по настоящему. А не эти, что с контактами в Кремле Ермаками и всей фсбшной шайки оборотней троянских. Больно на все происходящие смотреть. Они уничтожают Украину.
31.10.2025 21:14 Ответить
Нічого не зміниться. До виборів. Хіба що трапиться чудо - передоз чи вдавиться чимось. Може ще щось... 🙏
31.10.2025 21:22 Ответить
выборов не будет. Зеленский вчера в очередной раз продлил себе президентский срок. Он может по тупым законам продлевать военное положение и это дает ему право без выборов и мандата быть исполняющим обязанности президента. И выборы он отказывается проводить - узурпировал власть. Он погубит Украину.
31.10.2025 21:29 Ответить
пи**рам очень нужны "полезные идиоты" - думаю, тебе сегодня "капнет" от куратора с "телеграмма"!
31.10.2025 21:26 Ответить
Куратор у Зеленского и Ермака. А у меня нету телеграмма, потому что это фсбшная помойка. И идиот ты, если на стороне предателей и помогаешь уничтожать Украину и губить людей. Черт галимый просто. И полезный идиот ты! Понял чучело. я бы тебе голову снес с удара чепушила.
31.10.2025 21:32 Ответить
Кто тебе сказал???? Грок?!Grok?!! Я очень недавно столкнулась с этим смешным генератором слов. Ну как такое написать можн😳
31.10.2025 21:34 Ответить
сионисткие боты зеленского скажут правду.
31.10.2025 21:37 Ответить
31.10.2025 21:23 Ответить
Ось такі кончені і дали можливість ***** вчинити повномасштабний напад.
31.10.2025 21:36 Ответить
Очевидно, что военно-политическое руководство Украины не может вести войну. Какой это уже котел по счету, что солдаты в окружении - фланги спецом не держат и дают окружить, а находясь в окружении и с отрезанными главными дорогами - это смерть. я прошел сотни тысяч симуляций боевых действий и всегда, когда группировка забита в угол и окружена - ее громят с разгромным счетом и с минимальными потерями для врага. Они должны отвечать отсеченными головами за это, потому что это приводит к просто миксеру уничтожающему Украинцев и калечествам Людей - стражей государства. Как так можно. просто уроды вонючие, чтобы они отвечали вместе с путиным за это и с них живьем кожу снимали и мучали так, чтобы они бесконечно страдали и не давать им сдохнуть.
31.10.2025 21:26 Ответить
Цей Дмитрий дуже схожий на ольгінського бота... Дарма, шо Украинский
31.10.2025 21:30 Ответить
Садове, Куп'янський район що? Ще і Вузловий від ріжете?
31.10.2025 21:33 Ответить
 
 