Главный приоритет — Покровск; продолжаем уничтожать оккупанта, — Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1346-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было много докладов военных – подробно по фронту. Конечно, Покровск в первую очередь. Продолжаем уничтожать оккупанта, и это самое важное – останавливать российские удары как можно и там, где это возможно.

Россияне всю нашу страну хотят превратить в то, что они делают с Покровском, делают с Купянском, другими нашими городами, громадами. Останавливать их нужно там, куда они пришли, и уничтожать там", - сказал Зеленский.

