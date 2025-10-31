Главный приоритет — Покровск; продолжаем уничтожать оккупанта, — Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1346-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня было много докладов военных – подробно по фронту. Конечно, Покровск в первую очередь. Продолжаем уничтожать оккупанта, и это самое важное – останавливать российские удары как можно и там, где это возможно.
Россияне всю нашу страну хотят превратить в то, что они делают с Покровском, делают с Купянском, другими нашими городами, громадами. Останавливать их нужно там, куда они пришли, и уничтожать там", - сказал Зеленский.
Тільки не з тобою! Як тобі таке?
Мандіти не ящики таскать! Вечірні,гундосі висери до перемоги не ведуть.
Незрозуміло лише, коли заплановано ці пріорітети здати ворогу в окупацію...