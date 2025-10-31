Головний пріоритет — Покровськ; продовжуємо знищувати окупанта, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1346-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато сьогодні було доповідей військових – детально по фронту. Звісно, Покровськ передусім. Продовжуємо знищувати окупанта, і це найважливіше – зупиняти російські удари як це можливо й там, де це можливо.
Росіяни всю нашу країну хочуть перетворити на те, що вони роблять з Покровськом, роблять з Купʼянськом, іншими нашими містами, громадами. Зупиняти їх треба там, куди вони прийшли, і знищувати там", - сказав Зеленський.
