УКР
741 39

Головний пріоритет — Покровськ; продовжуємо знищувати окупанта, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1346-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато сьогодні було доповідей військових – детально по фронту. Звісно, Покровськ передусім. Продовжуємо знищувати окупанта, і це найважливіше – зупиняти російські удари як це можливо й там, де це можливо.

Росіяни всю нашу країну хочуть перетворити на те, що вони роблять з Покровськом, роблять з Купʼянськом, іншими нашими містами, громадами. Зупиняти їх треба там, куди вони прийшли, і знищувати там", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (26027) Донецька область (9981) Покровськ (893) Покровський район (1172) війна в Україні (6777)
+5
Великий знищувач!!!
31.10.2025 21:05 Відповісти
+5
Цю біду вибрали кончені дебіли в 2019 році. Вирок є вирок. У всій красі. А ще більша біде буде, якщо ті кончені дебіли знову припруться і знову виберуть оце. Єдине, що втішає, що кончених дебілів значно поменшало з 2022.
31.10.2025 21:06 Відповісти
+4
текст воно писало сидячи на унітазі міндіча ?
31.10.2025 20:59 Відповісти
текст воно писало сидячи на унітазі міндіча ?
31.10.2025 20:59 Відповісти
Так воно не пише, воно тільки читає
31.10.2025 21:29 Відповісти
Для того щоб втримати Покровськ потрібно було рік-півроку тому проводити мобілізацію молоді та готувати резерви, а сьогодні втрата Покровська це питання часу. Сьогодні потрібно починати мобілізацію щоб втримати Запоріжжя, але у владі та Генштабі немає кому думати головою!
31.10.2025 21:37 Відповісти
Геть мудака обкуреного!
31.10.2025 21:01 Відповісти
Чотириразовий ухилянт.
31.10.2025 21:02 Відповісти
Я всегда хотела уточнить,призыв был всегда до 27 лет вроде. Это в каких годах он уклонялся?20 лет назад примерно или больше?
31.10.2025 21:12 Відповісти
призов - так, до 27-ми. Мобілізація - від 27 (тоді було) до 60-ти. І порахуй сама: війна почалася в 2014-му.
31.10.2025 21:17 Відповісти
Ну усе,зрозумiла,дякую. Так це вiн чотири рази з 2014 ухилився. Так?
31.10.2025 21:21 Відповісти
Вже під час війни з 2014 воно получило 4 повістки. Відомі дати, я точно не пам'ятаю, можете пошукати в інтернеті. З одної з таких повісток воно насміхало зі сцени свого дебільного кварталу.
31.10.2025 21:20 Відповісти
Это ж при каком президенте такое творилось?! 4 повестки! Наверное найти не могли... бред какой-то. Думаю эту методичку нужно выбросить,она выставляет прежнюю власть не в лучшем свете
31.10.2025 21:26 Відповісти
При такому Президентові, який розбудованою ним армією врятував країну в 2022. І на базі розбудованої ним армії країна тримається досі, не дивлячись на всі зусилля зебанди знищити цю країну. А щодо методички - то ти б хоча б свою не полінувалася перекласти, щоб вже так не палитися, кацапка)))
31.10.2025 21:33 Відповісти
Такі да, он чєтирєжди пріхаділ у ваєнкамат і яво нє принималі, а патом агаварілі
31.10.2025 21:33 Відповісти
Біда в Покровську
31.10.2025 21:03 Відповісти
Цю біду вибрали кончені дебіли в 2019 році. Вирок є вирок. У всій красі. А ще більша біде буде, якщо ті кончені дебіли знову припруться і знову виберуть оце. Єдине, що втішає, що кончених дебілів значно поменшало з 2022.
31.10.2025 21:06 Відповісти
В горнилі війни гинуть всі - вона не вибирає
31.10.2025 21:10 Відповісти
Так, але чому мають гинуті адекватні люди через тих олігофренів????
31.10.2025 21:14 Відповісти
Шось пішло не так - історія України - то поступ - то відкати - не вдалося нам під смути рос - імперії в 1917 - 1920 р створити свою державу
31.10.2025 21:22 Відповісти
Урраа! Відоосііік!
31.10.2025 21:07 Відповісти
Прадовжуемо здавати Украіну (Зеленський)
31.10.2025 21:08 Відповісти
Попереджений,значить озброєний!
Тільки не з тобою! Як тобі таке?
Мандіти не ящики таскать! Вечірні,гундосі висери до перемоги не ведуть.
31.10.2025 21:08 Відповісти
Виводьте людей! Якщо не вдалось уникнути формування "крил" охоплення агломерації - подальше перебування у оперативному оточенні загрожує оточенням повним і втратою боєздатності підрозділів. За 11 років вже можна було навчитись не дати противнику себе оточити. Дебальцеве, Маріуполь, Сіверськодонецьк, Авдіївка, Курська операція - якісь танці на граблях.
31.10.2025 21:11 Відповісти
Зрозуміло, що головний пріоритет Покровськ. Щоправда, є ще два, трохи менші пріоритети: Куп'янськ і Мирноград.
Незрозуміло лише, коли заплановано ці пріорітети здати ворогу в окупацію...
31.10.2025 21:11 Відповісти
Тільки забувся сказати, що наших хлопців і дівчат також багато гине. Цей же не казка, що гине тільки ворог. Казка була про Голобородько. Я не знав, що в країні 73% дітей, які повірили в ту казку.
31.10.2025 21:12 Відповісти
он же врет постоянно. оккупантов в 3 раза больше. оккупантов там в 3 раза больше мне грок сказал и они контролируют большую часть города и они отрезали дороги ЗСУ, и что там Украинские воины находятся в окружении. А этот зеленый человечек Путина в офисе президента говорит про мы уничтожаем оккупантов. Это ж брехня. Это СА БО ТАЖ!!! Предатели во власти! Губят людей и сливают земли. Разворовывают страну и губят ее. Украине нужна новая власть, которая не предатели. Рэдиса президентом выбираем!!! Нужно всю власть крыс и гнид метлой вымести и во власти должны быть армия, которая воюет. Чтобы вести войну по настоящему. А не эти, что с контактами в Кремле Ермаками и всей фсбшной шайки оборотней троянских. Больно на все происходящие смотреть. Они уничтожают Украину.
31.10.2025 21:14 Відповісти
Нічого не зміниться. До виборів. Хіба що трапиться чудо - передоз чи вдавиться чимось. Може ще щось... 🙏
31.10.2025 21:22 Відповісти
выборов не будет. Зеленский вчера в очередной раз продлил себе президентский срок. Он может по тупым законам продлевать военное положение и это дает ему право без выборов и мандата быть исполняющим обязанности президента. И выборы он отказывается проводить - узурпировал власть. Он погубит Украину.
31.10.2025 21:29 Відповісти
пи**рам очень нужны "полезные идиоты" - думаю, тебе сегодня "капнет" от куратора с "телеграмма"!
31.10.2025 21:26 Відповісти
Куратор у Зеленского и Ермака. А у меня нету телеграмма, потому что это фсбшная помойка. И идиот ты, если на стороне предателей и помогаешь уничтожать Украину и губить людей. Черт галимый просто. И полезный идиот ты! Понял чучело. я бы тебе голову снес с удара чепушила.
31.10.2025 21:32 Відповісти
Кто тебе сказал???? Грок?!Grok?!! Я очень недавно столкнулась с этим смешным генератором слов. Ну как такое написать можн😳
31.10.2025 21:34 Відповісти
сионисткие боты зеленского скажут правду.
31.10.2025 21:37 Відповісти
31.10.2025 21:23 Відповісти
Ось такі кончені і дали можливість ***** вчинити повномасштабний напад.
31.10.2025 21:36 Відповісти
Очевидно, что военно-политическое руководство Украины не может вести войну. Какой это уже котел по счету, что солдаты в окружении - фланги спецом не держат и дают окружить, а находясь в окружении и с отрезанными главными дорогами - это смерть. я прошел сотни тысяч симуляций боевых действий и всегда, когда группировка забита в угол и окружена - ее громят с разгромным счетом и с минимальными потерями для врага. Они должны отвечать отсеченными головами за это, потому что это приводит к просто миксеру уничтожающему Украинцев и калечествам Людей - стражей государства. Как так можно. просто уроды вонючие, чтобы они отвечали вместе с путиным за это и с них живьем кожу снимали и мучали так, чтобы они бесконечно страдали и не давать им сдохнуть.
31.10.2025 21:26 Відповісти
Цей Дмитрий дуже схожий на ольгінського бота... Дарма, шо Украинский
31.10.2025 21:30 Відповісти
Садове, Куп'янський район що? Ще і Вузловий від ріжете?
31.10.2025 21:33 Відповісти
 
 