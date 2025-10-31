Зеленський: Україна готує список із 339 дітей, викрадених Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня чи двох буде підготовлено список із 339 дітей, які були викрадені Росією.

Про це він сказав на брифінгу.

"На сьогодні у нас підготовлені документи… повністю буде підготовлено за тиждень-два, 339 дітей з адресою, це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які цих дітей забирали", - сказав Зеленський.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".

Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.

