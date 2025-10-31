Дефіцит бюджету Росії у 2026 році може досягти $100 млрд, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти нафтової галузі Росії можуть призвести до дефіциту бюджету РФ на наступний рік до $100 млрд.

"Дуже важливо, щоб і різні інституції, компанії, активи, нафтові заводи на території Європейського Союзу не працювали. Далі ми розуміємо, що десь це може призвести до дефіциту бюджету Росії на наступний рік до 100 мільярдів. Тут у нас різна аналітика", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що країна скоригує комунікацію з партнерами для підготовки нових санкцій проти Росії на основі детальних розвідувальних оцінок впливу вже застосованих обмежень.

За словами Зеленського, за умови послідовного тиску на Москву збитки РФ від останніх санкцій проти нафтових компаній можуть становити щонайменше $50 млрд за рік.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

