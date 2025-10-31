УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
484 7

Дефіцит бюджету Росії у 2026 році може досягти $100 млрд, - Зеленський

бюджет,рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти нафтової галузі Росії можуть призвести до дефіциту бюджету РФ на наступний рік до $100 млрд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо, щоб і різні інституції, компанії, активи, нафтові заводи на території Європейського Союзу не працювали. Далі ми розуміємо, що десь це може призвести до дефіциту бюджету Росії на наступний рік до 100 мільярдів. Тут у нас різна аналітика", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ РФ на Покровськ загострив проблему нестачі бійців в Україні, - Atlantic Council

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що країна скоригує комунікацію з партнерами для підготовки нових санкцій проти Росії на основі детальних розвідувальних оцінок впливу вже застосованих обмежень.

За словами Зеленського, за умови послідовного тиску на Москву збитки РФ від останніх санкцій проти нафтових компаній можуть становити щонайменше $50 млрд за рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно санкціонувати ще 340 танкерів РФ, - Зеленський

Що передувало?

  • 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • 24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

бюджет (3157) Зеленський Володимир (26013) росія (68754)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ти бюджет України на донатах Заходу бачив Гнида Оманська ?..який ви зельоні гниди розкрадаєте істоти кінчені
показати весь коментар
31.10.2025 14:01 Відповісти
І що з того? Їм Китай допомагає у велетенських поставках, а у нас окрім хрипатої потужності яка вставляє палки в колеса зсу нема нічого
показати весь коментар
31.10.2025 14:02 Відповісти
Коли буде на оце непорозуміння помилка вибору 2019 імпічмент?
показати весь коментар
31.10.2025 14:03 Відповісти
а Закон про імпічмент є?
показати весь коментар
31.10.2025 14:05 Відповісти
Слід повірити найвеличнішому піздюку **********, хто як не він, найкраще вміє рахувати гроші.
показати весь коментар
31.10.2025 14:11 Відповісти
Шо ми все кацапів підраховуєм - головний індикатор зараз - фронт
показати весь коментар
31.10.2025 14:12 Відповісти
Україна має більше шансів вистояти у війні на виснаження, бо у РФ немає за спиною таких партнерів, яких наразі має Україна, які фінансують потреби ВПК, - заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, нардеп Єгор Чернєв.
показати весь коментар
31.10.2025 14:22 Відповісти
 
 