Зеленський: Нові санкції можуть завдати РФ щонайменше $50 млрд збитків за рік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна скоригує комунікацію з партнерами для підготовки нових санкцій проти Росії на основі детальних розвідувальних оцінок впливу вже застосованих обмежень.

Збитки РФ

За словами Зеленського, за умови послідовного тиску на Москву збитки РФ від останніх санкцій проти нафтових компаній можуть становити щонайменше $50 млрд за рік. Президент наголосив, що вже отримані сигнали від партнерів щодо готовності до подальших санкційних кроків.

"Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни", - додав він.

Обмін даними щодо РФ

Зеленський повідомив про налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб та схем, які потребують санкцій, а партнери враховують значну частину пропозицій України. Також планується повна реалізація заходів щодо російського танкерного флоту, про що йшлося на зустрічі "Коаліції охочих".

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів про настрої та плани керівництва Китаю щодо війни РФ проти України. За словами Зеленського, важливо залучити Китай до зусиль із зупинки постійних спроб Росії розширити та затягнути війну.

