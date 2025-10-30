Зеленский: Новые санкции могут нанести РФ не менее $50 млрд ущерба за год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна скорректирует коммуникацию с партнерами для подготовки новых санкций против России на основе подробных разведывательных оценок влияния уже примененных ограничений.

Убытки РФ

По словам Зеленского, при условии последовательного давления на Москву убытки РФ от последних санкций против нефтяных компаний могут составить не менее $50 млрд в год. Президент подчеркнул, что уже получены сигналы от партнеров о готовности к дальнейшим санкционным шагам.

"Объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне", - добавил он.

Обмен данными по РФ

Зеленский сообщил о налаженном регулярном обмене данными с ключевыми государствами о российских лицах и схемах, требующих санкций, а партнеры учитывают значительную часть предложений Украины. Также планируется полная реализация мер в отношении российского танкерного флота, о чем шла речь на встрече "Коалиции желающих".

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил о настроениях и планах руководства Китая относительно войны РФ против Украины. По словам Зеленского, важно привлечь Китай к усилиям по остановке постоянных попыток России расширить и затянуть войну.

