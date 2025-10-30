РУС
Зеленский: Новые санкции могут нанести РФ не менее $50 млрд ущерба за год

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна скорректирует коммуникацию с партнерами для подготовки новых санкций против России на основе подробных разведывательных оценок влияния уже примененных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента.

Убытки РФ

По словам Зеленского, при условии последовательного давления на Москву убытки РФ от последних санкций против нефтяных компаний могут составить не менее $50 млрд в год. Президент подчеркнул, что уже получены сигналы от партнеров о готовности к дальнейшим санкционным шагам.

"Объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне", - добавил он.

Обмен данными по РФ

Зеленский сообщил о налаженном регулярном обмене данными с ключевыми государствами о российских лицах и схемах, требующих санкций, а партнеры учитывают значительную часть предложений Украины. Также планируется полная реализация мер в отношении российского танкерного флота, о чем шла речь на встрече "Коалиции желающих".

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил о настроениях и планах руководства Китая относительно войны РФ против Украины. По словам Зеленского, важно привлечь Китай к усилиям по остановке постоянных попыток России расширить и затянуть войну.

то ти вже надіюсь перестав кацапську нафту транспортувати? чи єто другоє?
30.10.2025 15:26 Ответить
Досить підраховувати! Де ХВламінги, Трембіти, Паляниці, Посейдони млять?!
30.10.2025 15:30 Ответить
Масштабуються надпотужними зусиллями продюсерської компанії. Співробітники вже вміють відрізнити літак від ракети (але ще трохи путають з крилатими ракетами).
Дайте трішки часу...
30.10.2025 15:47 Ответить
Слава Богу дружба буде працювати
30.10.2025 15:34 Ответить
Должно было быть уже триллионы збиткiв от всех санкций. Но эти тараканы как-то продолжают жить.
30.10.2025 15:35 Ответить
Если они зарабатывают столько за неделю, то за год это победа.
30.10.2025 15:43 Ответить
а Оманська Гнида лише бабло рахує... ти могили по Україні бачив, істото обнюхана ****
30.10.2025 15:58 Ответить
 
 