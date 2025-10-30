Враг атаковал Украину более чем 650 БПЛА и более чем полусотней ракет: два человека погибли. Десятки пострадавших, - Зеленский

Ночью 30 октября россияне осуществили сложный комбинированный удар, применив более 650 дронов и более полусотни ракет различных типов, в том числе баллистических и аэробаллистических. В регионах продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Повреждены обычные жилые дома в Запорожье, есть разрушения общежития. Известно о десятках пострадавших в результате удара, среди них пятеро детей. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Спасательные работы продолжаются. В Ладыжине тяжело ранен семилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россияне нанесли удары по энергетике и обычной жизни в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Зеленский отметил, что все необходимые службы задействованы, нужно постараться максимально оперативно восстановить энерго- и водоснабжение везде, где оно сейчас отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия масштабно атаковала дронами и ракетами: удары по энергетике (обновлено)

"Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями – санкциями и реальным давлением. Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции на тех, кто эту войну спонсирует. Спасибо каждому и каждой, кто работает на мир", - подчеркнул президент Украины.

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в ряде регионов: более 210 атак с начала войны