Враг атаковал Украину более чем 650 БПЛА и более чем полусотней ракет: два человека погибли. Десятки пострадавших, - Зеленский
Ночью 30 октября россияне осуществили сложный комбинированный удар, применив более 650 дронов и более полусотни ракет различных типов, в том числе баллистических и аэробаллистических. В регионах продолжаются аварийно-спасательные работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Повреждены обычные жилые дома в Запорожье, есть разрушения общежития. Известно о десятках пострадавших в результате удара, среди них пятеро детей. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Спасательные работы продолжаются. В Ладыжине тяжело ранен семилетний мальчик", - говорится в сообщении.
Россияне нанесли удары по энергетике и обычной жизни в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Зеленский отметил, что все необходимые службы задействованы, нужно постараться максимально оперативно восстановить энерго- и водоснабжение везде, где оно сейчас отсутствует.
"Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями – санкциями и реальным давлением. Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции на тех, кто эту войну спонсирует. Спасибо каждому и каждой, кто работает на мир", - подчеркнул президент Украины.
Ночной обстрел 30 октября
В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.
Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".
По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.
Як не крути, а рідня його, вся на московії!! Ось тобі й «кєровнік» від КВН…