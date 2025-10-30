Россия массово атаковала дронами и ракетами: удары по энергетике и ГЭС

В ночь с 29 на 30 октября Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине с начала войны. В течение нескольких часов враг применял ударные БПЛА "Shahed-136/Герань-2", баллистические и крылатые ракеты, а также авиацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.

По данным мониторинговых ресурсов, в пиковый момент над территорией Украины одновременно находились не менее 100 дронов-камикадзе, которые непрерывно заходили с разных направлений - из Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Основные направления ударов - Полтавщина, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Черкасщина и Николаевщина. Отдельные группы дронов направлялись также на Черниговскую, Винницкую, Кировоградскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

Под массированной атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры. В частности, сообщалось об ударах по нефтегазовым объектам Полтавщины, а также о попытках поражения Трипольской и Ладыжинской ТЭС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Ракетные удары

РФ осуществила запуск большого количества крылатых ракет и "Кинжалов" с разных направлений. Фиксируются изменения курсов и заходы на центральные, северные и западные области.

Атака началась с южного направления - ракеты двигались из Херсонской области в сторону Николаевской области, а также фиксировались скоростные цели на Запорожье. Далее враг перенаправил удар по центральным областям.

Ракеты проходили по траекториям через Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Львовскую области.

Под ударом оказались отдельные города - среди них Ладыжин, Смела, Белая Церковь, Винница и Львов.

Во время атаки противник осуществил пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" в направлении Винницкой и Житомирской областей.

Крылатые ракеты активно меняли курс, пытаясь обойти украинскую ПВО.

Ситуация остается динамичной. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ планирует разместить ракетные комплексы средней дальности "Орешник" в Беларуси до конца 2025 года, - ГУР

Обновление

По состоянию на 6.00, по данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины остается около 15 крылатых ракет Х-101.

Воздушные силы сообщили о крылатых ракетах в Хмельницкой области курсом на запад.