Россия массово атаковала дронами и ракетами: удары по энергетике и ГЭС
В ночь с 29 на 30 октября Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине с начала войны. В течение нескольких часов враг применял ударные БПЛА "Shahed-136/Герань-2", баллистические и крылатые ракеты, а также авиацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.
По данным мониторинговых ресурсов, в пиковый момент над территорией Украины одновременно находились не менее 100 дронов-камикадзе, которые непрерывно заходили с разных направлений - из Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Основные направления ударов - Полтавщина, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Черкасщина и Николаевщина. Отдельные группы дронов направлялись также на Черниговскую, Винницкую, Кировоградскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.
Под массированной атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры. В частности, сообщалось об ударах по нефтегазовым объектам Полтавщины, а также о попытках поражения Трипольской и Ладыжинской ТЭС.
Ракетные удары
РФ осуществила запуск большого количества крылатых ракет и "Кинжалов" с разных направлений. Фиксируются изменения курсов и заходы на центральные, северные и западные области.
Атака началась с южного направления - ракеты двигались из Херсонской области в сторону Николаевской области, а также фиксировались скоростные цели на Запорожье. Далее враг перенаправил удар по центральным областям.
Ракеты проходили по траекториям через Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Львовскую области.
Под ударом оказались отдельные города - среди них Ладыжин, Смела, Белая Церковь, Винница и Львов.
Во время атаки противник осуществил пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" в направлении Винницкой и Житомирской областей.
Крылатые ракеты активно меняли курс, пытаясь обойти украинскую ПВО.
Ситуация остается динамичной. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Обновление
По состоянию на 6.00, по данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины остается около 15 крылатых ракет Х-101.
Воздушные силы сообщили о крылатых ракетах в Хмельницкой области курсом на запад.
Ну і вони знають, що від тривоги при зальоті шальної Герані з Шахедом буде більше шкоди від інфарктів серед літніх людей.
Наші владні дебіли найльш дебіловидебіловані в Європі! І вже з них починають насміхатися навіть скотоводи Монголії, у яких є радіоприймачі у кібитках...
Або вже хоч би тій раді оборони давали вже роздруківку з Інтернету від Гугла з запитом "цитати про війну від великих людей не з української влади"...
Залишилися шахеди.
Під атакою була критична інфраструктура, в першу чергу енергетика в різних регіонах.
Найбільше страждали Франківщина Львівщина , Запоріжжя
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували