Россия массово атаковала дронами и ракетами: удары по энергетике и ГЭС

ракеты массированный обстрел

В ночь с 29 на 30 октября Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине с начала войны. В течение нескольких часов враг применял ударные БПЛА "Shahed-136/Герань-2", баллистические и крылатые ракеты, а также авиацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.

По данным мониторинговых ресурсов, в пиковый момент над территорией Украины одновременно находились не менее 100 дронов-камикадзе, которые непрерывно заходили с разных направлений - из Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Основные направления ударов - Полтавщина, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина, Черкасщина и Николаевщина. Отдельные группы дронов направлялись также на Черниговскую, Винницкую, Кировоградскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

Под массированной атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры. В частности, сообщалось об ударах по нефтегазовым объектам Полтавщины, а также о попытках поражения Трипольской и Ладыжинской ТЭС.

Ракетные удары

РФ осуществила запуск большого количества крылатых ракет и "Кинжалов" с разных направлений. Фиксируются изменения курсов и заходы на центральные, северные и западные области.

Атака началась с южного направления - ракеты двигались из Херсонской области в сторону Николаевской области, а также фиксировались скоростные цели на Запорожье. Далее враг перенаправил удар по центральным областям.

Ракеты проходили по траекториям через Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую и Львовскую области.

Под ударом оказались отдельные города - среди них Ладыжин, Смела, Белая Церковь, Винница и Львов.

Во время атаки противник осуществил пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" в направлении Винницкой и Житомирской областей.
Крылатые ракеты активно меняли курс, пытаясь обойти украинскую ПВО.

Ситуация остается динамичной. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обновление

По состоянию на 6.00, по данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины остается около 15 крылатых ракет Х-101.

Воздушные силы сообщили о крылатых ракетах в Хмельницкой области курсом на запад.

беспилотник (4479) крылатые ракеты (908) обстрел (30244) ракеты (3786) Воздушные силы (2764) баллистические ракеты (460)
+13
Ну ни че, сегодня вечером будет Супер ПОтужный ответ на это - новый видосик от Зелупа, а так же возможно дроны по какой-то нефтебазе в Усть-********** попадут!
30.10.2025 06:41 Ответить
+10
Потужний дав час рашці наростити виробництво зброї і просрати власне виробництво+маштабна,бескінечна корупція,безглузде керівництво на фронті.Мої вітання дебільному населенню!!Ви всіх зробили уйопки.Песець все ближче і зупиняти не на часі
30.10.2025 06:21 Ответить
+9
Гіперактивна тварюка "Абу Аладдин Принцесса Аладдін", що "народилася" 30.10.2025 року ВЖЕ ЗАСРАЛА весь ЦН.
Адміни!
Ви щось робите, чи спите?
30.10.2025 06:37 Ответить
🚨 Румунія, Молдова, давайте тривогу! 2 ракети з Чернівецької області в бік сусідніх країн
30.10.2025 06:15 Ответить
Я думаю вони не дебіли, як наші, щоб обʼявляти тривогу по всій країні коли пілот Міг-31 вийшов із туалету у барі і пішов у сторону аєродрому.
Ну і вони знають, що від тривоги при зальоті шальної Герані з Шахедом буде більше шкоди від інфарктів серед літніх людей.
Наші владні дебіли найльш дебіловидебіловані в Європі! І вже з них починають насміхатися навіть скотоводи Монголії, у яких є радіоприймачі у кібитках...
30.10.2025 07:47 Ответить
Ваші - так!
30.10.2025 08:11 Ответить
🛵🚀 Основна маса ракет та БпЛА летить в напрямку Бурштина, - монітори
30.10.2025 06:17 Ответить
Тобі до лікаря
30.10.2025 06:23 Ответить
Ти шо так лохторат оманської зелупи принижуєш?вони ж святі...не можна так..
показать весь комментарий
А як можна було не дати наростити? Ввести санкції?
показать весь комментарий
Розвивати оборонку замість її знищення з 2019р.Невже так важко зрозуміти очевидні речі?Іпошить по рашці-найкращі санкції.Мавпочка Єрмака під відосики здає Україну
показать весь комментарий
Прикинь!Відосики,гарантії беспеки,бескінечні подорожі,велике будівництво(крадівництво) для таких баранів,як ти!!Якщо ти недолуге не знало,ворога можливо перемогти лише зброєю
показать весь комментарий
Шарік, а чого ти сам більше хотів у 2019 році - дешевших шашликів з пивом чі збільшення витрат на модернізацію виробництва ПівденМашу? Бо заднім розумом навіть собака Павлова сильна - на лампочку перед їжею з другого разу реагує... Але то задній розум і базується на власних синцях і шрамах на дупі, а не набутий від читання корисних книжок типу "Щоденників гальскої війни" Юлія Цезаря, "Государя" Від Макіавеллі або "Про війну" Клаузевіца.
Або вже хоч би тій раді оборони давали вже роздруківку з Інтернету від Гугла з запитом "цитати про війну від великих людей не з української влади"...
30.10.2025 07:57 Ответить
Моя позиція ніколи не мінялася і не зміниться.Рівень розумового розвитку не дозволяв галочку ставити за шапкокрада чи наркомана!
показать весь комментарий
Кацапа, накоти боярышник, да похрусти ягельком - попустит... Развел здесь шовинистический нацизм с просоветско-геббельсовским пропагандизмом... Был бы я паном Адмiном, перервав би навпiл цю новоспечену падлюку-скороспелочку.
показать весь комментарий
Нужно проследить , бо когда дашь одному под дых, дык, сразу ни тебе тупых жидов, нi тобi розумних цапорилих , бо тихо сам з собов воно веде бесiду.
показать весь комментарий
нацист хренов
показать весь комментарий
А ішак оманський санкції введе,вони потужні.Це буде помста та асиметрична відповідь.
показать весь комментарий
Воно сьогодні знов буде хрипіти на радість равликів безмозглих....
показать весь комментарий
Гіперактивна тварюка "Абу Аладдин Принцесса Аладдін", що "народилася" 30.10.2025 року ВЖЕ ЗАСРАЛА весь ЦН.
Адміни!
Ви щось робите, чи спите?
30.10.2025 06:37 Ответить
не звертай на нього увагу ,реально хвора людина
показать весь комментарий
Ну ни че, сегодня вечером будет Супер ПОтужный ответ на это - новый видосик от Зелупа, а так же возможно дроны по какой-то нефтебазе в Усть-********** попадут!
30.10.2025 06:41 Ответить
мало не здасться
показать весь комментарий
Попередньо, ракет над Україною більше немає. Дорозвідка

Залишилися шахеди.
показать весь комментарий
А шо там хепірда ... вже дала наказ атакувати об'єкти енергетики у кацапні? Ні........ой як прикро а ракушки так сподівались.....аж вуха повідвісали від балачок хрипатого.......
показать весь комментарий
Головне баранів завтраками годувати вчасно
показать весь комментарий
По всіх ракетах дорозвідка

Під атакою була критична інфраструктура, в першу чергу енергетика в різних регіонах.

Найбільше страждали Франківщина Львівщина , Запоріжжя
показать весь комментарий
Якийсь кацапа-деменцiйник ЧУМний, моркрвку не iсть - пам`ять не вiдновлюе. попугая вмикае... Кацапа, до, ре, ми, до, ре-е, до-о.
показать весь комментарий
моркрвка для зору
показать весь комментарий
❎ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
показать весь комментарий
Пане Адмiн, дякую.
показать весь комментарий
dont worry ,it is nothing
показать весь комментарий
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували
30.10.2025 07:20 Ответить
Кацапня шахедами атакуватиме безкінечно. Тому що завод в ******** працює 24/7. То коли буде наліт 20 фламінгів з дальністю 3000км на ********, члєнограй?
30.10.2025 07:29 Ответить
Схоже що яйця з майбутніми фламінго потрапили на яєшню до трускавецьких шашликів на тусовці Міндіча з нагоди отримання предоплати за майбутне виробництво зброї в Україні до 2050 року...
показать весь комментарий
