Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, вечером 29 октября воздушная тревога звучит в разных регионах.

Движение ударных БПЛА

В 18:14 - сообщалось о БПЛА в центральной части Черниговщины, движущемся в южном направлении.

В 18:47 - БПЛА на Днепропетровщине, движутся в западном направлении.

В 18:52 - вражеские ударные БПЛА на севере Сумской области, курс - юго-западный.

В 19:00 - группа БПЛА на границе Черниговской и Сумской областей, движется в южном направлении.

В 19:31 - БПЛА в центральной части Черниговской области, движется в западном направлении.

В 19:40 - вражеские БПЛА на севере Харьковщины, курс - юго-западный.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что Россия планирует разместить ракетные комплексы средней дальности "Орешник" в Беларуси до конца 2025 года.

