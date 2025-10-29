Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Росія запустила по території України ударні безпілотники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, ввечері 29 жовтня повітряна тривога лунає в різних регіонах.

Рух ударних БпЛА

О 18:14 - повідомлялося про БпЛА в центральній частині Чернігівщини, рухається в південному напрямку.

О 18:47 - БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в західному напрямку.

О 18:52 - ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

О 19:00 - група БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, рухається в південному напрямку.

О 19:31- БпЛА в центральній частині Чернігівщини, рухається в західному напрямку.

О 19:40 - ворожі БпЛА на півночі Харківщини, курс - південно-західний.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що Росія планує розмістити ракетні комплекси середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі до кінця 2025 року.

