РФ планує розмістити ракетні комплекси середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі до кінця 2025 року, - ГУР

Москва та Мінськ досягли домовленостей щодо розміщення балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі. За попередньою інформацією, це може статися до кінця 2025 року.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Наразі між РФ та Білоруссю є домовленості щодо розміщення мобільних ґрунтових ракетних комплексів з БРСД "Орешник" на території Білорусі. За попередніми даними, зазначені комплекси будуть розміщені на території Могильовської області, РБ до кінця 2025 року", - йдеться у документі.

У розвідці зазначають, що розміщення цих установок підвищить рівень воєнної загрози не лише для України, а й для всієї Європи. За розрахунками ГУР, характеристики "Орєшніка" дозволяють російським військам вражати цілі на всій території України та більшій частині європейського континенту.

"Орєшнік"

Проєкт "Орєшнік" є одним із новітніх напрямів російських розробок у сфері ракетної зброї, який офіційно не підтверджується Кремлем. У відкритих джерелах інформація про ці комплекси майже відсутня, проте експерти припускають, що йдеться про систему з дальністю дії понад 3 тисячі кілометрів, здатну нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Розміщення таких ракет у Білорусі означатиме фактичне розширення військової присутності Росії на території країни, що може стати черговим етапом її втягування у агресію проти України та ескалацію безпеки у регіоні.

Що передувало?

Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

