УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Орешник на території Білорусі
350 13

РФ планує розмістити ракетні комплекси середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі до кінця 2025 року, - ГУР

Орєшнік

Москва та Мінськ досягли домовленостей щодо розміщення балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі. За попередньою інформацією, це може статися до кінця 2025 року.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Наразі між РФ та Білоруссю є домовленості щодо розміщення мобільних ґрунтових ракетних комплексів з БРСД "Орешник" на території Білорусі. За попередніми даними, зазначені комплекси будуть розміщені на території Могильовської області, РБ до кінця 2025 року", - йдеться у документі.

У розвідці зазначають, що розміщення цих установок підвищить рівень воєнної загрози не лише для України, а й для всієї Європи. За розрахунками ГУР, характеристики "Орєшніка" дозволяють російським військам вражати цілі на всій території України та більшій частині європейського континенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція поставила на бойове чергування нову ядерну ракету M51.3 — дальність до 10 000 км

"Орєшнік"

Проєкт "Орєшнік" є одним із новітніх напрямів російських розробок у сфері ракетної зброї, який офіційно не підтверджується Кремлем. У відкритих джерелах інформація про ці комплекси майже відсутня, проте експерти припускають, що йдеться про систему з дальністю дії понад 3 тисячі кілометрів, здатну нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

Розміщення таких ракет у Білорусі означатиме фактичне розширення військової присутності Росії на території країни, що може стати черговим етапом її втягування у агресію проти України та ескалацію безпеки у регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна досі не отримала далекобійну ракету Meteor через відсутність у ЗСУ сумісного винищувача, - Defence Express

Що передувало?

Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Білорусь (8131) ракети (4248) росія (68721)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки ще світ буде терпіти цих кацапських підАрів, північнокорейських підАрів та їх союзників?
показати весь коментар
29.10.2025 17:53 Відповісти
А что мир им сделает? Все упирается в бабки. Если не будет дешевого сырья нечем будет платить пособия сирийским беженцам. А тогда те будут не только насиловать шведок и немок - но и убивать начнут. Это никому не нужно.
показати весь коментар
29.10.2025 17:54 Відповісти
Світ давно положив на орешнік,тому у кацапів підгорає і вони починають говорити про нього знову і знову.Шантаж не пройшов.По факту та ракета ні про що!
показати весь коментар
29.10.2025 18:02 Відповісти
БРСД "Орешнік", по білоруській класіфікації -БДСМ "Пюрєшнік".
показати весь коментар
29.10.2025 17:54 Відповісти
не дарма ж рудий донні тулить світові, шо бульбофюрер гарний пацан
оно рудий санкції зняв з поввітряних корит *********
певно з арєшніка рудий теж санкції зніме та дозволить літати світом
показати весь коментар
29.10.2025 17:55 Відповісти
Лаптеногие уже не знают чем напугать .выдумывают хрень всякую
показати весь коментар
29.10.2025 17:57 Відповісти
ху*ло хоче почати "ГОНКУ ВООРУЖЕНИЯ" зі США ?
показати весь коментар
29.10.2025 17:57 Відповісти
Чому в бсрср Орешнік можна, а в Украiнi тамагавк - ескалацiя? Обсудiтє.
показати весь коментар
29.10.2025 17:58 Відповісти
бо томагавк то реальна бойова річ, а з арєшніком є питання
показати весь коментар
29.10.2025 18:00 Відповісти
у мене питання до гур!
прізвище не можна називати, бо банять.
а, той арєшнік існує?
ну, крім мультіка і хворого ботоксного черепа?
вже на старті бурєвєснік і посєйдон. вже десь літають та плавають, бо можуть це робити вєчность....
показати весь коментар
29.10.2025 18:02 Відповісти
Можливо існує.Звичайна ракета,нічого особливого.На болотах вона типу царь-ракета .
показати весь коментар
29.10.2025 18:03 Відповісти
на Дніпрі ж щось з неба падало якось одного разу...
ще раз казахи спостергали за сяйвом у небі
хоча хз, може то синій алкодімон зелене світло у небі побачив
показати весь коментар
29.10.2025 18:04 Відповісти
Ракета «Орешник», вероятнее всего, создана на базе российской ракеты средней дальности https://www.google.com/search?sca_esv=cb97f40da6f73026&hl=ru&cs=1&sxsrf=**********************************%3A1761754157862&q=RS-26+%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%C2%BB&sa=X&ved=2ahUKEwiftu3V5cmQAxXhQvEDHdplGlIQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfBdI4Z0dQHRmLpumSmdxM1kOxSf5W07o-BXj8FrbJVg63E_A6JaU9qhVENeo-wm0swjymXZDIoAX1maBXUZmkkUK7N1ZsJmqRrCYRqafYloGIBpYpHKls6YS2Cd3CjE_bDQfkvaFNO-P-pVK1xkGNmdKcFM_V69Sv5tz2EX2_mF6KNtnXSMK8Y-X-fyMSGbZYWgyQ0nKtZaSsTlod3Fv_YrHYhpvlGp9O-m1_r61n8sRBNPloqPEYzgMuikNvaDMmJWMzwgD4XIQHkO-h8qyQhWZ_lOhqW2vdWtvifDatu04g&csui=3 RS-26 «Рубеж». Предполагается, что «Орешник» является модификацией «Рубежа» с одной убранной ступенью, что сокращает дальность полета.
показати весь коментар
29.10.2025 18:11 Відповісти
 
 