УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна зброя Франції
1 387 13

Франція поставила на бойове чергування нову ядерну ракету M51.3 — дальність до 10 000 км

Франція поставила на бойове чергування нову ядерну ракету M51.3

Франція ввела в експлуатацію модернізовану балістичну ракету M51.3 з ядерною боєголовкою TNO-2. Вона має дальність до 10 000 км і стане основою морських ядерних сил на підводних човнах Le Triomphant.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це  пише Naval News.

Нові ракети будуть розміщені на атомних підводних човнах класу Le Triomphant, що становлять основу морського компонента французьких ядерних сил стримування.

Особливості ракети M51.3

M51.3 розроблена компанією ArianeGroup під контролем Агентства з озброєнь і технологій DGA. Вона відзначається збільшеною дальністю польоту, точністю та здатністю долати системи ППО. На ракеті встановлена нова ядерна боєголовка TNO-2, створена Французькою комісією з атомної енергії (CEA).

"Це розгортання знаменує завершення програм M51.3 та TNO-2, розпочатих відповідно у 2014 та 2013 роках. Вони забезпечують безперервність наших стратегічних можливостей", — зазначили у французькому Міноборони.

Також читайте: Випробування "Буревісника" не посилить "напруженість" у відносинах РФ та США, - Пєсков

Характеристики ракети M51.3

За відкритими даними,

  • ракета важить близько 52 тонн,
  • має довжину 12 м 
  • діаметр 2,3 м, 
  • її дальність сягає 8 000–10 000 км при швидкості до 25 Махів.
  • двигун M51 став базою для твердопаливних прискорювачів європейської ракети-носія Ariane 5.

Також читайте: РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО

Перший випробувальний пуск M51 відбувся 2006 року, а нову версію M51.3 вперше успішно випробували у листопаді 2023-го.

Як зазначається, у вересні 2025 року DGA вже уклала з ArianeGroup контракт на розробку наступного покоління — M51.4, яка отримає ще більшу дальність і точність, зміцнюючи потенціал Франції у сфері ядерного стримування.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін розповів про "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".

Автор: 

ракети (4248) Франція (3194) ядерна зброя (1234)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Макрон, собери яйца в кулак. **** в конце концов по Плешивому. История тебя не забудет
показати весь коментар
29.10.2025 17:11 Відповісти
+3
Головне шоб до ********** долетіла...
показати весь коментар
29.10.2025 17:11 Відповісти
+1
А ви кажите Арешник, Пюрешник, Буревашник.
Привіт Московія.
Радій мордовський Мордор.
показати весь коментар
29.10.2025 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне шоб до ********** долетіла...
показати весь коментар
29.10.2025 17:11 Відповісти
А ви кажите Арешник, Пюрешник, Буревашник.
Привіт Московія.
Радій мордовський Мордор.
показати весь коментар
29.10.2025 17:11 Відповісти
Макрон, собери яйца в кулак. **** в конце концов по Плешивому. История тебя не забудет
показати весь коментар
29.10.2025 17:11 Відповісти
Молодці. Нам теж такі ракети потрібні. А ще потрібна ядерна та хімічна зброї.
показати весь коментар
29.10.2025 17:15 Відповісти
Ну може хтось дасть, то буде. Нам повинні давати все, ми заслужили.
показати весь коментар
29.10.2025 17:23 Відповісти
Нам для іспитів надати б...
показати весь коментар
29.10.2025 17:22 Відповісти
Rocket-sharing
показати весь коментар
29.10.2025 18:11 Відповісти
25 Махів? Несіть ***** ще пару чємоданів. Він на Махах повернутий.
показати весь коментар
29.10.2025 17:27 Відповісти
Шарль де Голль постарався щоб ніхто більше не називав французів боягузами.
показати весь коментар
29.10.2025 17:32 Відповісти
Лучше сразу доставить её на моЦкву... бо тварям болотным скучновато, дать им ядерную движуху...
показати весь коментар
29.10.2025 17:42 Відповісти
а ядрену силову установку має? чи побудована на "нових фізічних принципах"? а може "немає аналогів у світі"? Ну якщо ні, тo став не став, звиняйте таким вже нікого не здивувати, нікого не налякати
показати весь коментар
29.10.2025 18:00 Відповісти
Ось французи молодці, не кричать про нові фізичні властивості чи про мільйон ракет на добу, просто сухе повідомлення, що взяли на озброєння.
показати весь коментар
29.10.2025 18:10 Відповісти
молодцы лягушатники, а не под контролем сша...
показати весь коментар
29.10.2025 18:10 Відповісти
 
 