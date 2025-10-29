УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9952 відвідувача онлайн
Новини Ядерна зброя
4 077 46

Путін заявив про випробування ядерного підводного апарата "Посейдон"

Путін заявив про випробування підводного безекіпажного апарата "Посейдон".

Російський диктатор Володимир Путін розповів про "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".

Його цитують російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Диктатор похизувався ядерним озброєнням РФ

Очільник Кремля стверджує, що Росія випробувала "Посейдон" напередодні, 28 жовтня.

За його словами, "Посейдон" мінімального розміру, але потужніший за "найперспективнішу" російську міжконтинентальну ракету "Сармат".

"Нам уперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, а й запустити атомну енергетичну установку, на якій цей апарат пройшов непередбачену кількість часу. І, крім того, за швидкостями й за глибинами руху цього безпілотного апарату у світі нічого подібного немає, найближчим часом навряд чи з'явиться, і способів перехоплення не існує", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка США не бачить ознак готовності Путіна до миру, він займає найагресивнішу за весь час позицію, - NBC News

Про "Буревісник"

Також Путін похизувався ракетою "Буревісник", випробування якої РФ провела 26 жовтня.

За словами кремлівського диктатора, "перевага" "Буревісника" в тому, що ядерна силова установка у 1000 разів менша за потужність реактора атомного підводного човна.

Тому ядерний реактор "Буревісника" нібито запускається "протягом хвилин і секунд". Путін назвав ракету "проривом" для Росії.

Читайте також: Розвідка Норвегії підтвердила випробування Росією ядерної ракети "Буревісник"

Більше про "Посейдон"

Безпілотний апарат "Посейдон" (раніше відомий як Статус-6), за даними з відкритих джерел:

  • має практично необмежений запас ходу і є носієм атомної бомби потужністю щонайменше 100 мегатонн.
  • Максимальна глибина занурення становить не менше 1 км, а діаметр апарату — близько 1,8 м. За різними даними максимальна швидкість може сягати до 200 км/годину.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Путін заявив про випробування підводного безекіпажного апарата "Посейдон".

Автор: 

випробування (408) путін володимир (25041) росія (68721) ядерна зброя (1234)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Та заберіть вже у діда фломастери!
показати весь коментар
29.10.2025 15:05 Відповісти
+12
Реально, істота таке меле-ну чиста шизофренія.
показати весь коментар
29.10.2025 15:20 Відповісти
+9
посейдон-Дон-Дон...
показати весь коментар
29.10.2025 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та заберіть вже у діда фломастери!
показати весь коментар
29.10.2025 15:05 Відповісти
Реально, істота таке меле-ну чиста шизофренія.
показати весь коментар
29.10.2025 15:20 Відповісти
У ****** діарея, від переляку перед Фламінго зелен+ького!!!
Міндіч з чернишовим, мабуть доробляють їх у Козині?!?
показати весь коментар
29.10.2025 15:31 Відповісти
Чергові казки старчесько-маразматичного недофюрера.
Вже ніхто в світі не звертає уваги на чергову маразматичну брехню пуйла.
показати весь коментар
29.10.2025 15:06 Відповісти
Кім Чин Пу власною персоною
показати весь коментар
29.10.2025 15:07 Відповісти
посейдон-Дон-Дон...
показати весь коментар
29.10.2025 15:08 Відповісти
И що?! Шо это меняет?! Ты как был *****, так им и останешься!!
показати весь коментар
29.10.2025 15:10 Відповісти
Це як "невловиме Джо" щось всім намагається сказати про аналоговнетность но нормальним країнам це і нафік не всралося що воно там триндить
показати весь коментар
29.10.2025 15:10 Відповісти
Інакше воно не вміє. Тільки примітивно блефувати. Але це все вже осточортіло навіть західним куколдам.
показати весь коментар
29.10.2025 15:16 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2025 15:13 Відповісти
Істерить й@бнутий дідуган. Але всім все одно покуй.
показати весь коментар
29.10.2025 15:14 Відповісти
Мля... вони унітазами себе не можуть забезпечити - імпортують з Китаю, то що казати про нові вундервафлі! Марево старого мудака...
показати весь коментар
29.10.2025 15:14 Відповісти
Щось останнім часом Остапа понесло.
показати весь коментар
29.10.2025 15:17 Відповісти
Трамп вже його протролив з Буревесником , шо ти вихваляєшся ракетой з дальністю 14000км коли наш підводний човен у тебе під носом
показати весь коментар
29.10.2025 15:17 Відповісти
безпілотний, одні черепахи тягнуть
показати весь коментар
29.10.2025 15:18 Відповісти
Пам'ятається Адік, перед своїм кінцем, теж марив вундерваффами.
Саупадєніє?
показати весь коментар
29.10.2025 15:20 Відповісти
200 кілометрів на годину у воді?????

Який дебіл це писав?
показати весь коментар
29.10.2025 15:20 Відповісти
Дані з відкритих джерел. Ну тобто кацапський пи₴діж .
показати весь коментар
29.10.2025 15:22 Відповісти
💯%
показати весь коментар
29.10.2025 18:00 Відповісти
пуйло
показати весь коментар
29.10.2025 15:22 Відповісти
Таки да, ****** і зелупні з Оманщини !!!
показати весь коментар
29.10.2025 15:32 Відповісти
Воно дуже хоче, але не може . Союзмультфільм в поміч!
показати весь коментар
29.10.2025 15:21 Відповісти
По ходу, справи у цієї мразоти не ахті!
Так завжди у кацапів: коли вимальовується дупа, вони починають махати ракетами...
показати весь коментар
29.10.2025 15:21 Відповісти
Не могло нормально захопити Україну, 4 роки вбиває, мучить людей, непойми за шо, ніяк крові не нап'ється маньяк кончений, тобі ж скоро здихати, раптом десь там на межі далеких всесвітів і сингулярності той Ад таки існує, від чортів в бункер не втечеш потворо.
показати весь коментар
29.10.2025 15:25 Відповісти
- А у нас Magura V5/Sea Baby
- А у нас Пасєйдон. Ядєрний
- А у нас Фламінго
- А у нас Бурєвєснік. Ядєрний
-А у нас ...
- А у нас ...
Десь так відбувалася третя світова війна на рівні верховного військово-політичного керівництва.
показати весь коментар
29.10.2025 15:25 Відповісти
***** надувається, а ніхто не лякається. От халепа...
показати весь коментар
29.10.2025 15:26 Відповісти
Що там ще на черзі нев'їбенно-аналоговнетне?. АГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК...
показати весь коментар
29.10.2025 15:29 Відповісти
Трампу не кажи
показати весь коментар
29.10.2025 15:29 Відповісти
що наступне ? ядерний танк та ядерний літак офігенного поколяння ?
показати весь коментар
29.10.2025 15:31 Відповісти
Ядерний штурмовик (солдат, а не літак) з реактором в дупі
показати весь коментар
29.10.2025 16:33 Відповісти
Над старым ******* импотентом ******, уже ВСЕ просто смеются а это уже последняя ступенька к полному краху.
показати весь коментар
29.10.2025 15:33 Відповісти
Сміються та не всі, багато хто сциться від його погроз, бо розуміють, що він обовʼязково це зробить. Невідомо де, невідомо коли, але зробить.
Це ж ***** кагебешне, воно не дозволить світу існувати без нього, тому перед смертю буде влаштовувати нам армагедець.
показати весь коментар
29.10.2025 17:37 Відповісти
Оно, то бишь *****, зробить конечно но только зробить под себя.
показати весь коментар
29.10.2025 17:41 Відповісти
в "поц цей дон" була закладена карта міляків, по якій цей дон пройшов по морю акі по суху! )))
показати весь коментар
29.10.2025 15:36 Відповісти
Пуйло все старається залякати Захід, в цьому випадку США. Немає такої бомби у кацапів і не скоро з'явиться. Вона може з'явитися тільки тоді, коли її вкрадуть у США, як колись атомну бомбу.
показати весь коментар
29.10.2025 15:47 Відповісти
анало гавнет
показати весь коментар
29.10.2025 15:54 Відповісти
Эта не йон у Севасе погрузился в пучіны?
показати весь коментар
29.10.2025 16:36 Відповісти
Мало їм було одного аналоговнєтного Лошаріка... Той за раз сім каперангів зажмурив... Тепер ще й Посейдон їм знадобився...
показати весь коментар
29.10.2025 16:38 Відповісти
Я никак не могу понять логику рф. Они полностью повторяют пропаганду геббельса, и даже если не учитывать, что рф экономически, научно, идеологически и популяционно не может сравниться даже с совком в период ВМВ, не говоря уже про нацистскую Германию, и почему-то ожидают другого, а главное, лучшего для них результата.
показати весь коментар
29.10.2025 16:56 Відповісти
Лучшеб ти **** пральну машину придумав
показати весь коментар
29.10.2025 17:23 Відповісти
Це має назву, в ху... лостану, після бояришника....а попи...деть... Або сказки для москалів
показати весь коментар
29.10.2025 17:26 Відповісти
До речі, а який з ху...лів це сказав
показати весь коментар
29.10.2025 17:29 Відповісти
.... сусіду 80 років, і він каже, що може 6 разів уночі!!
-- Ну так і ви кажіть! 😂
показати весь коментар
29.10.2025 18:02 Відповісти
Невже не знайдеться в усьому світі сміливець, який відрубає плєшиву голову цьому божевільному ?
показати весь коментар
29.10.2025 17:33 Відповісти
 
 