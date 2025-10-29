Путін заявив про випробування ядерного підводного апарата "Посейдон"

Російський диктатор Володимир Путін розповів про "успішне" випробування підводного безекіпажного апарата з ядерною енергетичною установкою "Посейдон", якому "у світі нічого подібного немає".

Його цитують російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Диктатор похизувався ядерним озброєнням РФ

Очільник Кремля стверджує, що Росія випробувала "Посейдон" напередодні, 28 жовтня.

За його словами, "Посейдон" мінімального розміру, але потужніший за "найперспективнішу" російську міжконтинентальну ракету "Сармат".

"Нам уперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, а й запустити атомну енергетичну установку, на якій цей апарат пройшов непередбачену кількість часу. І, крім того, за швидкостями й за глибинами руху цього безпілотного апарату у світі нічого подібного немає, найближчим часом навряд чи з'явиться, і способів перехоплення не існує", - додав Путін.

Про "Буревісник"

Також Путін похизувався ракетою "Буревісник", випробування якої РФ провела 26 жовтня.

За словами кремлівського диктатора, "перевага" "Буревісника" в тому, що ядерна силова установка у 1000 разів менша за потужність реактора атомного підводного човна.

Тому ядерний реактор "Буревісника" нібито запускається "протягом хвилин і секунд". Путін назвав ракету "проривом" для Росії.

Більше про "Посейдон"

Безпілотний апарат "Посейдон" (раніше відомий як Статус-6), за даними з відкритих джерел:

має практично необмежений запас ходу і є носієм атомної бомби потужністю щонайменше 100 мегатонн.

Максимальна глибина занурення становить не менше 1 км, а діаметр апарату — близько 1,8 м. За різними даними максимальна швидкість може сягати до 200 км/годину.

