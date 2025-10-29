УКР
Новини Мирні перемовини
3 631 33

Розвідка США не бачить ознак готовності Путіна до миру, він займає найагресивнішу за весь час позицію, - NBC News

Путін зробив заяву про Німеччину

Розвідувальні служби США наразі не спостерігають будь-яких ознак готовності РФ до компромісу стосовно війни в Україні, Росія налаштована продовжувати воювати.

Про це повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Що кажуть у розвідці США?

За словами високопосадовця США та високопосадовця Конгресу, нещодавня оцінка розвідки США попередила, що диктатор Росії Володимир Путін більш рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою.

Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак готовності Росії до компромісу щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін робить усе, щоб уникнути зустрічі зі мною, він не хоче домовленостей з Україною, - Зеленський

Два інші джерела, обізнані з цим питанням, повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.

Але зараз, за словами джерел, вважається, що Путін зараз займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.

Реакція Білого дому

Своєю чергою, Білий дім відмовився коментувати нещодавню оцінку розвідки та вказав на публічні коментарі Трампа щодо мирної угоди.

Також читайте: Держдеп і ЦРУ мали відмінні погляди щодо готовності Путіна до переговорів, - WSJ

Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну", – йдеться у заяві чиновника Білого дому.

Автор: 

путін володимир (25041) розвідка (3942) США (24661) Трамп Дональд (7541) війна в Україні (6740)
Топ коментарі
+8
Треба було зупиняти ще в 2008-му.
показати весь коментар
29.10.2025 07:56 Відповісти
+7
Розвідка на висоті - а коли путлєр був готовий до миру - не для того він напав на Україну - шоб миритися - його можна тільки змусити
показати весь коментар
29.10.2025 07:35 Відповісти
+6
це просто агонія ху йла пред смертю, як своєю, так і тої *********. тож потрібно всім світом добивати те зло, військово та економічно.
показати весь коментар
29.10.2025 07:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до повномасштабної війни не був готовий, поки ти не вибрав членограя з московських саун президентом і цей не розброїв ЗСУ
показати весь коментар
29.10.2025 08:04 Відповісти
Коли елітою становляться Шарікови - то в населення настає собаче життя - я за Кошулинського - чого кожен день ти мені Зельою тикаєш
показати весь коментар
29.10.2025 08:12 Відповісти
Там спонсор той самий
показати весь коментар
29.10.2025 08:18 Відповісти
Заспокоїв
показати весь коментар
29.10.2025 08:20 Відповісти
В другому турі не було Кошулинського!!!! Ви напевно голосували не за Зе,а проти Пороха?Чи я не правий?
показати весь коментар
29.10.2025 08:39 Відповісти
Ні за кого - на землі св"ятих немає - сонм св"ятих на небі
показати весь коментар
29.10.2025 08:43 Відповісти
Теж відповідь!!!Страус птах розумний)))А тим часом до влади прийшли свідомі вороги!!!
показати весь коментар
29.10.2025 09:17 Відповісти
Кажуть шо це демократія - до влади може прийти навіть клоун - чи такий неадекват як Трамп - тепер пізно посипати голову попелом - нічого не зміниш - зараз хто чим може - боротися з ворогом
показати весь коментар
29.10.2025 09:42 Відповісти
А чому ***** має найагресивнішу за весь час позицію? Невже знову Байден винен? Агов, рудий миротворець...всратий.
показати весь коментар
29.10.2025 07:41 Відповісти
Служби мали б розуміти,що двічі на рік ***** призиває на війну по 300тисяс солдатів-строковиків,й тому надія на перемовини -це час ,коли ***** готує новий призов(
показати весь коментар
29.10.2025 07:42 Відповісти
Бо уже коробка метер на метер чекає і чорти у пеклі
показати весь коментар
29.10.2025 07:51 Відповісти
там не коробка має бути, і навіть не загальний чи приватний казан... всякому причетному по його справах має бути пропущена через анус, а через ротяку клещами вийнята кожна куля, кожен снаряд, дрон чи ракета, яка впала на землю України, по нескінченому колу забуття...
показати весь коментар
29.10.2025 07:56 Відповісти
Треба. А хто це зробить? Світ обісрався.
показати весь коментар
29.10.2025 07:58 Відповісти
крису ще можна було зупинити у 2022-23, але пазл у найвідповідальніших гарантів чомусь не склався. а за цей час, насолоджуючись відносною безкарністю, звісно вона стала агресивнішою. ще й такими само друзяками здобулась, що відчули слабкість опонентів і собі вирішили урвати шмат...
показати весь коментар
29.10.2025 07:53 Відповісти
взагалі найпотужніші розвідки світу мали б зробити цей висновок ще тоді, коли синюшній єльцін ізряк своє "я стомився, я пішов, ось вам потвора, любіть її та лобзайте!". і рекомендувати своїм роботодавцям не кормити міль найсолодшою бавовною нафтогазодоларів і не розвивати з нею оргазмічних стосунків...
показати весь коментар
29.10.2025 08:20 Відповісти
***** тоді був прозападним лібералом.
показати весь коментар
29.10.2025 09:26 Відповісти
Який першим ділом вернув взад совковий гімн, і морду андропова на табличці
показати весь коментар
29.10.2025 09:33 Відповісти
Зате готовність пуцина до миру бачать узєлєнскі. Вони вже розгортають передвиборчі штаби, перенаправляють кошти з оборони на підкуп виборців і замість боротися з ашресором ведуть борлтьбу з політичними опонентами.
показати весь коментар
29.10.2025 07:53 Відповісти
Потрібно. Але де взяти ту добивалку?
показати весь коментар
29.10.2025 08:04 Відповісти
де взяти? усім притомним світом скинутись. це ж не зелені дипломати надіслали цей звіт у Білий дім, до цього висновку прийшла американська розвідка. це має означати, що кінець імітації дипломатії із ху йлом і потрібно діяти більш рішуче, тобто більше зброї Україні, а ху йлу більше санкцій.
показати весь коментар
29.10.2025 08:34 Відповісти
Притомний світ вже давно непритомний і обісрався перед куйлом по самі вуха.
ПС. Ніякі "більше зброї Україні" і санкції вже не допоможуть. Пізно. Тільки прямий вступ НАТО у війну.
показати весь коментар
29.10.2025 09:05 Відповісти
Ніякого вступу НАТО у війну не буде.
показати весь коментар
29.10.2025 09:28 Відповісти
Його в принципі не буде.
показати весь коментар
29.10.2025 09:34 Відповісти
Просто треба ***** пристрелити як бешену потвору!
показати весь коментар
29.10.2025 08:03 Відповісти
Кацапи це паталогічні брехуни. Тому їх не потрібно слухати. Натомість дивитися на те що вони роблять. Для цього навіть розвідка не потрібна - все на виду!
показати весь коментар
29.10.2025 08:04 Відповісти
Пуйла треба ліквідувати, це найпростіший і найдешевший спосіб завершити війну.
показати весь коментар
29.10.2025 08:20 Відповісти
Іван до дому повернувся!
ну і шо шо без руки?
цеж ліва.... - родина - ви їбануті?
показати весь коментар
29.10.2025 08:20 Відповісти
Всьому світу треба прийняти діцсність і змиритися з розвалом недоссру! Московитську імперію пережили, совок передили, настав час окупованим народам надати волю!
показати весь коментар
29.10.2025 08:57 Відповісти
Московитська імперія існує вже 300 років і нікуди не дівалась і не подінеться. Досить вже дрочити на те, чого ніколи не буде. Треба приймати міри виходячи з реальності.
показати весь коментар
29.10.2025 09:09 Відповісти
Треба вибивати зуб за зубом з пащеки плешивого під.ра і агресивність його мине сама собою і він, колись, може прошамкати слово МИР...
показати весь коментар
29.10.2025 09:14 Відповісти
 
 