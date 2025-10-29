Розвідка США не бачить ознак готовності Путіна до миру, він займає найагресивнішу за весь час позицію, - NBC News

Розвідувальні служби США наразі не спостерігають будь-яких ознак готовності РФ до компромісу стосовно війни в Україні, Росія налаштована продовжувати воювати.

Про це повідомляє NBC News

Що кажуть у розвідці США?

За словами високопосадовця США та високопосадовця Конгресу, нещодавня оцінка розвідки США попередила, що диктатор Росії Володимир Путін більш рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою.

Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак готовності Росії до компромісу щодо України.

Два інші джерела, обізнані з цим питанням, повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.

Але зараз, за словами джерел, вважається, що Путін зараз займає агресивнішу позицію, ніж будь-коли.

Реакція Білого дому

Своєю чергою, Білий дім відмовився коментувати нещодавню оцінку розвідки та вказав на публічні коментарі Трампа щодо мирної угоди.

Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну", – йдеться у заяві чиновника Білого дому.

