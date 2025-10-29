Разведка США не видит признаков готовности Путина к миру, он занимает самую агрессивную за все время позицию, - NBC News
Разведывательные службы США пока не наблюдают каких-либо признаков готовности РФ к компромиссу относительно войны в Украине, Россия настроена продолжать воевать.
Об этом сообщает NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Что говорят в разведке США?
По словам высокопоставленного чиновника США и высокопоставленного чиновника Конгресса, недавняя оценка разведки США предупредила, что диктатор России Владимир Путин более решительно настроен продолжать войну в Украине и побеждать на поле боя.
Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, показал отсутствие признаков готовности России к компромиссу по Украине.
Два других источника, знакомых с этим вопросом, сообщили, что эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.
Но сейчас, по словам источников, считается, что Путин сейчас занимает более агрессивную позицию, чем когда-либо.
Реакция Белого дома
В свою очередь, Белый дом отказался комментировать недавнюю оценку разведки и указал на публичные комментарии Трампа относительно мирного соглашения.
Как заявил президент, это огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну", - говорится в заявлении чиновника Белого дома.
ПС. Ніякі "більше зброї Україні" і санкції вже не допоможуть. Пізно. Тільки прямий вступ НАТО у війну.
ну і шо шо без руки?
цеж ліва.... - родина - ви їбануті?