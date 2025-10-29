РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9630 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
3 070 28

Разведка США не видит признаков готовности Путина к миру, он занимает самую агрессивную за все время позицию, - NBC News

Путин сделал заявление о Германии

Разведывательные службы США пока не наблюдают каких-либо признаков готовности РФ к компромиссу относительно войны в Украине, Россия настроена продолжать воевать.

Об этом сообщает NBC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Что говорят в разведке США?

По словам высокопоставленного чиновника США и высокопоставленного чиновника Конгресса, недавняя оценка разведки США предупредила, что диктатор России Владимир Путин более решительно настроен продолжать войну в Украине и побеждать на поле боя.

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, показал отсутствие признаков готовности России к компромиссу по Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин делает все, чтобы избежать встречи со мной, он не хочет договоренностей с Украиной, - Зеленский

Два других источника, знакомых с этим вопросом, сообщили, что эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.

Но сейчас, по словам источников, считается, что Путин сейчас занимает более агрессивную позицию, чем когда-либо.

Реакция Белого дома

В свою очередь, Белый дом отказался комментировать недавнюю оценку разведки и указал на публичные комментарии Трампа относительно мирного соглашения.

Также читайте: Госдеп и ЦРУ имели разные взгляды относительно готовности Путина к переговорам, - WSJ

Как заявил президент, это огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну", - говорится в заявлении чиновника Белого дома.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

путин владимир (32409) разведка (4243) США (28179) Трамп Дональд (6981) война в Украине (6688)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Треба було зупиняти ще в 2008-му.
показать весь комментарий
29.10.2025 07:56 Ответить
+7
Розвідка на висоті - а коли путлєр був готовий до миру - не для того він напав на Україну - шоб миритися - його можна тільки змусити
показать весь комментарий
29.10.2025 07:35 Ответить
+5
А чому ***** має найагресивнішу за весь час позицію? Невже знову Байден винен? Агов, рудий миротворець...всратий.
показать весь комментарий
29.10.2025 07:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розвідка на висоті - а коли путлєр був готовий до миру - не для того він напав на Україну - шоб миритися - його можна тільки змусити
показать весь комментарий
29.10.2025 07:35 Ответить
до повномасштабної війни не був готовий, поки ти не вибрав членограя з московських саун президентом і цей не розброїв ЗСУ
показать весь комментарий
29.10.2025 08:04 Ответить
Коли елітою становляться Шарікови - то в населення настає собаче життя - я за Кошулинського - чого кожен день ти мені Зельою тикаєш
показать весь комментарий
29.10.2025 08:12 Ответить
Там спонсор той самий
показать весь комментарий
29.10.2025 08:18 Ответить
Заспокоїв
показать весь комментарий
29.10.2025 08:20 Ответить
В другому турі не було Кошулинського!!!! Ви напевно голосували не за Зе,а проти Пороха?Чи я не правий?
показать весь комментарий
29.10.2025 08:39 Ответить
Ні за кого - на землі св"ятих немає - сонм св"ятих на небі
показать весь комментарий
29.10.2025 08:43 Ответить
Теж відповідь!!!Страус птах розумний)))А тим часом до влади прийшли свідомі вороги!!!
показать весь комментарий
29.10.2025 09:17 Ответить
А чому ***** має найагресивнішу за весь час позицію? Невже знову Байден винен? Агов, рудий миротворець...всратий.
показать весь комментарий
29.10.2025 07:41 Ответить
Служби мали б розуміти,що двічі на рік ***** призиває на війну по 300тисяс солдатів-строковиків,й тому надія на перемовини -це час ,коли ***** готує новий призов(
показать весь комментарий
29.10.2025 07:42 Ответить
Бо уже коробка метер на метер чекає і чорти у пеклі
показать весь комментарий
29.10.2025 07:51 Ответить
там не коробка має бути, і навіть не загальний чи приватний казан... всякому причетному по його справах має бути пропущена через анус, а через ротяку клещами вийнята кожна куля, кожен снаряд, дрон чи ракета, яка впала на землю України, по нескінченому колу забуття...
показать весь комментарий
29.10.2025 07:56 Ответить
Треба. А хто це зробить? Світ обісрався.
показать весь комментарий
29.10.2025 07:58 Ответить
крису ще можна було зупинити у 2022-23, але пазл у найвідповідальніших гарантів чомусь не склався. а за цей час, насолоджуючись відносною безкарністю, звісно вона стала агресивнішою. ще й такими само друзяками здобулась, що відчули слабкість опонентів і собі вирішили урвати шмат...
показать весь комментарий
29.10.2025 07:53 Ответить
Треба було зупиняти ще в 2008-му.
показать весь комментарий
29.10.2025 07:56 Ответить
взагалі найпотужніші розвідки світу мали б зробити цей висновок ще тоді, коли синюшній єльцін ізряк своє "я стомився, я пішов, ось вам потвора, любіть її та лобзайте!". і рекомендувати своїм роботодавцям не кормити міль найсолодшою бавовною нафтогазодоларів і не розвивати з нею оргазмічних стосунків...
показать весь комментарий
29.10.2025 08:20 Ответить
Зате готовність пуцина до миру бачать узєлєнскі. Вони вже розгортають передвиборчі штаби, перенаправляють кошти з оборони на підкуп виборців і замість боротися з ашресором ведуть борлтьбу з політичними опонентами.
показать весь комментарий
29.10.2025 07:53 Ответить
це просто агонія ху йла пред смертю, як своєю, так і тої *********. тож потрібно всім світом добивати те зло, військово та економічно.
показать весь комментарий
29.10.2025 07:57 Ответить
Потрібно. Але де взяти ту добивалку?
показать весь комментарий
29.10.2025 08:04 Ответить
де взяти? усім притомним світом скинутись. це ж не зелені дипломати надіслали цей звіт у Білий дім, до цього висновку прийшла американська розвідка. це має означати, що кінець імітації дипломатії із ху йлом і потрібно діяти більш рішуче, тобто більше зброї Україні, а ху йлу більше санкцій.
показать весь комментарий
29.10.2025 08:34 Ответить
Притомний світ вже давно непритомний і обісрався перед куйлом по самі вуха.
ПС. Ніякі "більше зброї Україні" і санкції вже не допоможуть. Пізно. Тільки прямий вступ НАТО у війну.
показать весь комментарий
29.10.2025 09:05 Ответить
Просто треба ***** пристрелити як бешену потвору!
показать весь комментарий
29.10.2025 08:03 Ответить
Кацапи це паталогічні брехуни. Тому їх не потрібно слухати. Натомість дивитися на те що вони роблять. Для цього навіть розвідка не потрібна - все на виду!
показать весь комментарий
29.10.2025 08:04 Ответить
Пуйла треба ліквідувати, це найпростіший і найдешевший спосіб завершити війну.
показать весь комментарий
29.10.2025 08:20 Ответить
Іван до дому повернувся!
ну і шо шо без руки?
цеж ліва.... - родина - ви їбануті?
показать весь комментарий
29.10.2025 08:20 Ответить
Всьому світу треба прийняти діцсність і змиритися з розвалом недоссру! Московитську імперію пережили, совок передили, настав час окупованим народам надати волю!
показать весь комментарий
29.10.2025 08:57 Ответить
Московитська імперія існує вже 300 років і нікуди не дівалась і не подінеться. Досить вже дрочити на те, чого ніколи не буде. Треба приймати міри виходячи з реальності.
показать весь комментарий
29.10.2025 09:09 Ответить
Треба вибивати зуб за зубом з пащеки плешивого під.ра і агресивність його мине сама собою і він, колись, може прошамкати слово МИР...
показать весь комментарий
29.10.2025 09:14 Ответить
 
 