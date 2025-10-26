РУС
2 076 14

Госдеп и ЦРУ имели разные взгляды на готовность Путина к переговорам, - WSJ

Готовность Путина к переговорам

В начале 2025 года внутренняя разведывательная служба Государственного департамента США сомневалась в готовности Владимира Путина к переговорам о завершении войны в Украине, в свою очередь Центральное разведывательное управление выражало более положительную оценку.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники.

В частности, отмечается, что в начале работы администрации Дональда Трампа американские чиновники неоднократно запрашивали у аналитиков разведслужб данные о ситуации в Украине, чтобы определить цели Путина в Украине и оценить его готовность к переговорам о завершении войны.

Источники издания добавили, что аналитики ЦРУ пришли к выводу, что президент США может найти возможности для переговоров с Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путина надо лишить веры в победу, чтобы заставить говорить о мире, - экс-посол США Пайфер

В свою очередь аналитики Бюро разведки и исследований Государственного департамента (INR) сослались на заявления самого Путина, в которых он отмечал приоритетность "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Издание пишет, что в Госдепе пришли к выводу, что российский диктатор в конце концов не будет готов отказаться от своих максималистских требований. Эти оценки готовились еще до встречи Путина и Трампа на Аляске.

Читайте: Рубио и Лавров обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина

The Wall Street Journal отмечает, что руководство INR после этого говорило аналитикам, что их отличная оценка вредит авторитету Бюро среди чиновников. После этого нескольких аналитиков уволили, а один подал в отставку.

Стоит отметить, что в последние недели Дональд Трамп публично начал говорить о нежелании Путина прекращать военные действия в Украине.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Путина можно принудить к миру - так же, как и любого другого террориста.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий.

Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский отметил, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.

Автор: 

Госдепартамент США (1879) путин владимир (32392) ЦРУ (217) Трамп Дональд (6956)
+2
Не аналітика а гадання на кавовій гущі
26.10.2025 17:00 Ответить
+2
я, вам ось що скажу!
байден, не ****** пуйла по носу!
байден, не запронував україні зброю!
байден, запропонував зе!гниді євакуацію!
байден, кожного ранку починав, що жоден американський солдат не прийде на допомогу україні!
байден, просрав лендліз!
байден, заборонив бити по кацапії і взагалі опиратися.

то, нехай отой демократ плавиться в чані зі смолою в самому нижчому пеклі!!!
26.10.2025 17:03 Ответить
+1
Ну чим не Буратіно? 47-ий прибрав з ЦРУ НЕ прибічників рашкогебєнії, точніше справжніх розвідників патріотів, а потім прийшов до їхніх же висновків сам. Так й Буратіна викинув команду Залужного з вимаганням розвитку виробництва новітніх дронів, а сам вийшов до виробництва тільки вже як DEAL мародерні під себе з МІН ДІЧью ...
26.10.2025 17:03 Ответить
Згадаймо останню статтю від Главкома Залужного- порівняння винаходу дронів з важливістю винаходу свого часу пороху ( чи вовці просто слово "порох" тоді не сподобалося?- нє дуууумааю)
26.10.2025 17:05 Ответить
