Госдеп и ЦРУ имели разные взгляды на готовность Путина к переговорам, - WSJ

В начале 2025 года внутренняя разведывательная служба Государственного департамента США сомневалась в готовности Владимира Путина к переговорам о завершении войны в Украине, в свою очередь Центральное разведывательное управление выражало более положительную оценку.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники.

В частности, отмечается, что в начале работы администрации Дональда Трампа американские чиновники неоднократно запрашивали у аналитиков разведслужб данные о ситуации в Украине, чтобы определить цели Путина в Украине и оценить его готовность к переговорам о завершении войны.

Источники издания добавили, что аналитики ЦРУ пришли к выводу, что президент США может найти возможности для переговоров с Путиным.

В свою очередь аналитики Бюро разведки и исследований Государственного департамента (INR) сослались на заявления самого Путина, в которых он отмечал приоритетность "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Издание пишет, что в Госдепе пришли к выводу, что российский диктатор в конце концов не будет готов отказаться от своих максималистских требований. Эти оценки готовились еще до встречи Путина и Трампа на Аляске.

The Wall Street Journal отмечает, что руководство INR после этого говорило аналитикам, что их отличная оценка вредит авторитету Бюро среди чиновников. После этого нескольких аналитиков уволили, а один подал в отставку.

Стоит отметить, что в последние недели Дональд Трамп публично начал говорить о нежелании Путина прекращать военные действия в Украине.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Путина можно принудить к миру - так же, как и любого другого террориста.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий.

Издание The Washington Post сообщило о том, что российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен на полный контроль над Донецкой областью он якобы готов отдать оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Зеленский отметил, что в случае, когда Украина согласится на плохое территориальное решение, остальные вопросы по окончанию войны попытаются решить уже без Киева.